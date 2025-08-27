Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás gondot okozna.
Átlépte a 700 ezret az átlagfizetés Magyarországon: most komolyan, Te hazaviszel ennyit?
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt - közölte a KSH. A jelentés szerint a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
2025. június
- A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 forint volt, 9,7%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
- A nettó átlagkereset 484 200 forintot ért el, ez 9,6%-kal magasabb volt, mint 2024. júniusban.
- A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 655 600 forint volt, ami 9,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 400, a költségvetésben 658 300, a nonprofit szektorban 698 100 forintot tett ki, 9,4 és 9,2, illetve 10,6%-kal nőtt egy év alatt.
- A reálkereset 4,8%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,6%-os növekedése mellett.
- A bruttó mediánkereset 567 700 forint volt, 10,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
- A nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
2025. január–június
- A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt.
- A bruttó átlagkereset 9,2, míg a nettó kereset 9,0%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét.
Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult kedden a nemzetközi piacokon.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára.
A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Varga Mihály szerint a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
