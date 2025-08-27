2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Gazdaság

Átlépte a 700 ezret az átlagfizetés Magyarországon: most komolyan, Te hazaviszel ennyit?

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 08:30

2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt - közölte a KSH. A jelentés szerint a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. június

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 forint volt, 9,7%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
  • A nettó átlagkereset 484 200 forintot ért el, ez 9,6%-kal magasabb volt, mint 2024. júniusban.
  • A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 655 600 forint volt, ami 9,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 400, a költségvetésben 658 300, a nonprofit szektorban 698 100 forintot tett ki, 9,4 és 9,2, illetve 10,6%-kal nőtt egy év alatt.
  • A reálkereset 4,8%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,6%-os növekedése mellett.
  • A bruttó mediánkereset 567 700 forint volt, 10,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • A nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. január–június

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt.
  • A bruttó átlagkereset 9,2, míg a nettó kereset 9,0%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #reálbér #ksh #infláció #kereset #fogyasztás #statisztika #bérek #dolgozók #adatok #reálkereset

