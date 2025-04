Hiába nem teljes állás, rakat pénzt adnak érte: heti 20 óra munkáért 220 ezer forintot is fizetnek itthon

Tavasszal újra felpörög a diákmunka-piac: az adminisztratív gyakornoki állások, a home office-ból végezhető feladatok, valamint a könnyű fizikai munkák és vendéglátós pozíciók a legnépszerűbbek ebben az időszakban. A bérek jellemzően bruttó 1 800 és 3 500 forint között mozognak, miközben a diákok már nemcsak pénzkereseti lehetőséget, hanem szakmai fejlődést is keresnek. A kereslet már tavasszal megnő a nyári pozíciók iránt is, a diákok egyre tudatosabban tervezik meg a munkavállalásukat, Budapest pedig továbbra is vezeti a lehetőségek listáját.

Ahogy a természet újraéled tavasszal, úgy élénkül meg a diákmunka-piac is: a vizsgaidőszak előtti hónapokban egyre többen keresnek rugalmas időbeosztású, vagy épp szakmai tapasztalatot adó munkát. A szezon sajátosságai hatással vannak mind a keresett munkatípusokra, mind a bérezésre.

Egyre többen keresnek rugalmas időbeosztású, otthonról is végezhető munkát, vagy épp olyan pozíciót, amely szakmai tapasztalatot nyújt. A szezon sajátosságai nemcsak a keresett munkatípusokat, hanem az órabéreket is befolyásolják – és bár a klasszikus „slágermunkák” fogalma már átalakult, egyes területek tavasszal kifejezetten népszerűek a diákmunkát vállalók körében.

Mi számít ma slágermunkának tavasszal?

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen típusú munkák a legnépszerűbbek a tavaszi időszakban. Azt gondolhatnánk, hogy van néhány "klasszikus" kedvenc, de ez már nem teljesen igaz. A szakértő már az elején leszögezte, hogy

az úgynevezett klasszikus értelemben vett slágermunkák már rég nem meghatározhatók. Ezek ilyen módon már nem meghatározhatók. Annyi viszont kijelenthető, hogy a home office-ban végezhető munkák általában népszerűbbek. Általában minden diák munkavállalónk az általa fontos szempont alapján választja ki az elvégezni kívánt munkalehetőséget. Ez lehet egy utazásra összegyűjtendő célösszeg, lehet szabadidő beosztás szerinti választás, de ugyanakkor vannak olyan diákok is, akik a szakmai fejlődésük, nyelvgyakorlás céljából szeretnének munkát vállalni

– válaszolta kérdésünkre Másody Szabolcs, a MŰISZ munkatársa. Hasonló, de némileg konkrétabb tapasztalatokról számolt be Lovas Liza, az Atlasz Csoport szövetkezeti üzletágvezetője is, aki hangsúlyozta, hogy "tavasszal mindenképp az adminisztratív jellegű gyakornoki munkák tarolnak, ezek általában ebben az időszakban multinacionális cégek pozíciói, illetve ilyenkor többen is teljesítenek akár szakmai gyakorlatot is. Jellemzően ilyenkor a legnépszerűbb gyakornoki pozíciók a HR és marketing területek. Ezzel párhuzamosan nálunk nagyon népszerű a nyomdában való kisegítés, ezek digitális nyomdák, könnyű fizikai munka, illetve a csomagszállító cégeknél lévő csomag szortírozás.” Ezt egészítette ki Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője is válaszában

tavasz végén viszont már élénkül az érdeklődés a szezonális, nyári diákmunkák iránt is – ekkor már a középiskolások és a 18 év alatti fiatalok is nagy számban jelentkeznek a diákmunkáinkra. A klasszikus nyári munkák, köztük például a turizmus-vendéglátás, kereskedelem területén (pénztáros, felszolgáló, tárlatvezető, fagyipultos, recepciós), valamint a könnyű fizikai munkák (címkézés, komissziózás, irattározás, árufeltöltés, csomagolás) szintén nagyon népszerűek a fiatalok körében

- húzta alá. Tehát a tavaszi szezonban továbbra is jellemzően

az irodai-adminisztratív munkák és a gyakornoki pozíciók (pl. HR, pénzügy, IT) a legkeresettebbek, ezeket szorosan követi a kereskedelem (pénztáros, árufeltöltő) és a vendéglátás (gyorséttermi, pultos, felszolgáló).

Majzik Nándor a Meló-Diák munkatáraa arról is beszámolt, hogy jelenleg a hálózatában:

~111 hirdetés adminisztratív munkakörökben,

~99 vendéglátós állás,

~73 fizikai/raktári munka érhető el.

Mennyi az annyi? Mennyit lehet keresni diákmunkával tavasszal?

A kereseti lehetőségek széles skálán mozognak, a szakmai tudást igénylő pozíciók jobban fizetnek, míg az egyszerűbb, betanított munkák alacsonyabb bérezésűek.

Általában a szakmai tudást, képzettséget nem igénylő munkák esetében beszélhetünk alacsonyabb bérekről – ezek bruttó 1 800 Ft körül vannak, és a kiemelkedő szakmai tudást igénylők esetében pedig bruttó 3 500 Ft körüli bérek az irányadók. Inkább most olyan 2 000-3 000 Ft között vannak a bérek, a 3 500 már egy magasabb kategória. Nettó bérről nem tudunk igazán beszélni a 25 év alattiak adókedvezménye miatt

– magyarázta Másody Szabolcs. Nagyjából ezeket az órabéreket erősítette meg az általunk megkérdezett többi szakértő is. Ami érdekesség, hogy az Atlasz Csoport adatai alapján a fizikai munkák is kifejezetten jól fizetnek:

A fizikai munkák jelenleg az előbb felsoroltakból nagyon jól fizetnek, nettó 2 100–2 500 Ft között délutáni, illetve vannak éjszakai műszakok is, ahol plusz 30%-kal lehet számolni. Az utóbbi években a gyorséttermi munkák is igyekeznek felvenni a harcot a más szektorban lévő órabérekkel, viszont ha az alap órabéreket nézzük pótlékok nélkül, még mindig az mondható a legalacsonyabbnak, átlagosan 1 700 Ft/óráról beszélhetünk, de hangsúlyozom, ez az alap órabér, ettől természetesen sokkal többet is lehet keresni

– hangsúlyozta Lovas Liza. A fizikai munkák mellett pedig a legjobban fizető pozíciók továbbra is azok, amelyek speciális tudást igényelnek – például idegennyelv-ismeretet vagy valamilyen technológiai tudást. Például IT gyakornoki/fejlesztői vagy pénzügyi munkakörök esetén a nettó órabér akár 2 500–3500 Ft is lehet. De akárhogy is számoljuk, ha egy héten egy diák 20 órát tud vállalni akár már nettó 50 ezer és 70 ezer között is megkereshet egy diák.

Ami egy hónapban (ha 4 hetes hónapokkal számolunk) nettó 200 ezer és 280 ezer közötti értéket jelent.

Ami kimondottan jó fizetésnek számít, főleg, ha azt nézzük, hogy a legfrissebb KSH adatok szerint 2025. januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 459 000 forint volt. Ez egy heti 40 órás munka esetén megkereshető nettó összeg, ha ennek vesszük a felét, akkor nettó 229 ezer forintot kapnak átlagosan a magyarok egy hónapban heti 20 órában. Tehát a jól fizető diákmunkák jóval utolérik, sőt akár meg is haladják ezt az összeget. Összefoglalva Majzik Nándor így szummázta a diákmunka piac órabéreit:

A 25 év alattiak SZJA-mentessége miatt a bruttó = nettó.

Legalacsonyabb bérek:

Szórólapozás, egyszerű fizikai munkák: ~1 700 Ft/óra

Gyorséttermi munka, büfés: ~1 800 Ft/óra

Átlagos bérsávok:

Adminisztratív/irodai: ~1 800–2 200 Ft/óra (Budapesten), vidéken ~1 600–1 800 Ft/óra

Kereskedelem/vendéglátás: ~1 700–1 900 Ft/óra (alap), pótlékokkal akár 2 500 Ft/óra

Legjobban fizető pozíciók:

IT, mérnök gyakornokok: 2 300–3 500 Ft/óra (Budapesten), vidéken 10–20%-kal alacsonyabb

Alkalmi hostess, promóter munkák: 2 000–2 800 Ft/óra

Milyen munkák iránt nő, és melyek iránt csökken a kereslet tavasszal?

A tavaszi hónapok egyfajta átmenetet jelentenek a téli csend és a nyári pörgés között – de már most is észlelhetők szezonális eltérések a keresletben. „Minden munkára nyári időszakban megugrik a kereslet, hiszen a diákok ráérnek dolgozni. Ugyanakkor a nyár végeztével pedig visszaesik a kereslet. Jellemzően a gyakornoki pozíciók keretein belül végezhető munkalehetőségek azok, amelyekre egész év folyamán nagyobb a kereslet a diákok részéről” – mondta el Másody Szabolcs. Hozzátette:

Manapság az emberek nem csak jellemzően nyáron mennek szabadságra, és ezért ez a tendencia az év többi hónapjaira is eloszlik.

Lovas Liza ehhez képest a turizmus felfutására hívta fel a figyelmet válaszában: „A tavasz a turizmus beindulásának időszaka (különösen Húsvét körül), így sok diák keres ideiglenes munkát vendéglátásban, rendezvényszervezésben, fesztiválokon, idegenvezetésben vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó pozíciókban. Több a hostess, animátor munka, illetve a vendéglátás minden területén. Majd hozzátette, hogy

amik visszaesnek, az főként a gyártás területe, de ott sem beszélhetünk teljes visszaesésről.”

Ebben az időszakban nem tapasztalható visszaesés a diákmunkák iránti keresletben. A vizsgaidőszakban nem a kereslet esik vissza, hanem inkább a vállalt óraszámok, ilyenkor a munkaadóktól is rugalmasság tapasztalható, a diákok beosztását a ZH-khoz, vizsgákhoz igazítják. Göbl Róbert kifejtette továbbá, hogy

a középiskolás fiatalok ugyan jellemzően inkább a tanítási szünetekben vállalnak munkát, de egyre többen vannak, akik már év közben is dolgoznak. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok egyre tudatosabban terveznek: sokan már tavasszal elkezdik böngészni a munkalehetőségeket.

Összességében tehát elmondható, hogy csökkenő kereslet leginkább (értelemszerűen) a szezonális téli diákmunkák (pl. karácsonyi bolti kisegítés, ajándékcsomagolás), illetve a fesztiválos, balatoni lehetőségek még csak nyártól indulnak. Míg a növekvő kereslet jellemzően az irodai és szakmai gyakornoki munkák (főként multiknál), a tavaszi rendezvényekhez kapcsolódó host/hostess feladatok és a gyorséttermi és kereskedelmi pozíciók (nyári felkészülés miatt) látható.

Hány diák dolgozik tavasszal?

A tavaszi hónapokban is sok diák vállal munkát – bár kevesebben, mint nyáron, mégis állandó, stabil létszámról beszélhetünk. "Évente kb. 150 ezer diák vállal munkát iskolaszövetkezeteken keresztül. Tavaszi hónapokban a munkavállalási hajlandóság enyhén csökken a téli időszakhoz képest, de még mindig több tízezer diák aktív országszerte"- kezdte Majzik Nándor. A diákok egyre tudatosabban választanak szakmai gyakorlati értéket hordozó pozíciókat (pl. gyakornoki munkák), nemcsak kereset alapján döntenek.

A diákok egész évben a tanév ideje alatt is vállalnak munkát. Jellemzően a havi munkavállalói létszám 2 500–3 500 fő között mozog. A kereslet valóban nyáron, a középiskolásoknak köszönhetően, jelentős mértékben megnő, és ennek megfelelően a munkavállalói létszám is változik, 3 000–4 500 fő között mozog

– részletezte Másody Szabolcs. Lovas Liza pedig a jelentkezési időzítés előbbre tolódását emelte ki:

„Az utóbbi években a diákok egyre korábban kezdenek el munkát keresni. Míg korábban jellemzően áprilisban érdeklődtek, az utóbbi időszakban már márciusban megkezdik az álláskeresést, illetve már a nyári munkavállalás iránti érdeklődés is elkezdődik márciusban.” Ezt erősítette meg Göbl Róber is válaszában:

A tavaszi hónapokban havonta átlagosan mintegy 3 000 diák dolgozik a Mind-Diák Szövetkezeten keresztül országszerte. Az elmúlt években egyértelmű növekedést tapasztalunk a fiatalok munkavállalási hajlandóságában – legyen szó középiskolásokról vagy felsőoktatási hallgatókról. Egyre többen keresnek olyan lehetőségeket, amelyek nemcsak kiegészítő jövedelmet biztosítanak, hanem szakmai tapasztalatot is nyújtanak a jövőbeli karrierútjukhoz.

Budapesten vagy vidéken?

Területileg is eltérő, hogy hol milyen lehetőségek vannak: Budapest egyértelműen vezet, de más városokban is megvannak a szezonális sajátosságok. „Mivel mi elsődlegesen Budapesten és Debrecenben tevékenykedünk, ezért erről a két régióról tudok nyilatkozni. Debrecen elsősorban egyetemváros. Így az egyetemi tanév végén jelentősen lecsökken a városban tartózkodó diákok száma, de érdekes módon a munkavállalók száma ennek ellenére nő. Viszont ebben a régióban a budapesti régióhoz képest a kínált munkalehetőségek száma is jelentősen kevesebb. Budapesten folyamatos növekedés tapasztalható, minden időszakban” – mutatott rá Másody Szabolcs.

A legnagyobb központ természetesen Budapest, viszont tavasszal a vidéki nagyvárosokban is beindulnak a gyorséttermi és vendéglátóipari munkák, mezőgazdasági idénymunkák, és áruházi, kereskedelmi pozíciók, viszont különösen a kelet-magyarországi régiókban a diákok száma meghaladja az elérhető állásokét

– tette hozzá Lovas Liza. Budapesten és az agglomerációban továbbra is erős a diákmunkák iránti kereslet, különösen a gyakornoki programok népszerűsége töretlen. A fővárosban számos nemzetközi vállalat kínál olyan gyakornoki pozíciókat, amelyek hosszú távú karrierlehetőséget is jelenthetnek a fiatalok számára. Mind-Diák Szövetkezet vezetője hangsúlyozta, hogy

azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb vidéki városokban – különösen az egyetemi központokban, mint Debrecen, Szeged, Pécs vagy Győr – szintén jelentős a diákfoglalkoztatás. Ezekben a régiókban jellemzően a helyi ipari parkokban, logisztikai központokban és ügyfélszolgálatokon kínálnak lehetőségeket, amelyeket szakmai gyakorlatként is beszámítanak

- húzta alá, majd kiegészítette, hogy "ugyanakkor a home office térnyerésével ma már arra is van lehetőség, hogy egy diák akár egy másik városból, sőt – megfelelő feltételek mellett – külföldről is dolgozzon. Ez a rugalmasság új távlatokat nyit meg a fiatalok számára, és a munkáltatók is egyre nyitottabbak a távmunkában végezhető feladatok kiszervezésére. Természetesen ehhez szükséges a precíz betanítás, a megfelelő technológiai háttér biztosítása, valamint a pontos teljesítménymérés." Majzik Nándor válszában így foglalta össze a piac főbb területi jellemezőit:

Budapest toronymagasan vezet: ~1 600–1 700 aktív hirdetés.

Vidéki sorrend (hirdetésszám alapján):

Debrecen (~140–150)

Győr (~80–85)

Pécs és Szeged (~60–65)

Budapesten a legváltozatosabb a kínálat, a legmagasabb órabérekkel (akár 3 500 Ft/óra).

Vidéken az átlagbér 1 600–1 800 Ft/óra, de ipari/logisztikai területeken (pl. Győr, Kecskemét) céges busz és műszakpótlék is gyakori, így a valós bérszint közelít a budapestihez.

Összegzésként elmondható, hogy a tavaszi időszakban is bőven akad lehetőség a diákok számára – akár szakmai tapasztalatszerzésről, akár zsebpénzgyűjtésről van szó. A piac rugalmas, és egyre többféle igényhez tud alkalmazkodni – a legfontosabb, hogy időben elkezdjük a keresést, és tudjuk, milyen típusú munkát keresünk.