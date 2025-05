Ennyit ér valójában a kispénzű magyarok béremelése: megint jól átvágtak milliónyi embert

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy a KSH friss márciusi adatai is mutatják, tovább folytatódik a magyar bérek növekedése: a bruttó átlagkereset 714 400, a nettó pedig 490 400 forintra emelkedett, ami éves szinten 8,5, illetve 8,4%-os bővülést jelent. A reálkeresetek 3,5%-os növekedése ugyanakkor már árnyaltabb képet fest: bár a statisztikák javulást jeleznek, a vásárlóerő emelkedése továbbra is mérsékelt. Külön figyelmet érdemel, hogy a mediánkeresetek is jelentősen nőttek, ami arra utalhat, hogy nem csupán a legjobban keresők jártak jól – ugyanakkor az adatok mögött továbbra is markánsan megmutatkoznak a bérfeszültségek. Elemzésünkben a számok mögé nézünk: mit jelent ez a gyakorlatban a dolgozók számára, és mire következtethetünk a magyar jövedelmi szerkezet jövőjét illetően?

Címlapkép: Getty Images

