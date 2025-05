Amerikai álommelóra toboroznak tömegével magyarokat: busás fizetés, végzettség sem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy amerikai nyári diákmunka első ránézésre csábító lehetőségnek tűnik: a magyar egyetemisták angolt tanulhatnak, világot láthatnak, pénzt kereshetnek – de vajon megéri mindez anyagilag is? A programdíjak, vízumköltségek és a repülőjegy együtt akár egymillió forintra is rúghatnak, miközben a várható kereset 9–12 hét alatt 3 500–6 000 dollár között mozoghat. A kinti költségekkel is számolva a legtöbb résztvevő legfeljebb néhány százezer forintnyi nyereséggel térhet haza, sőt, van, aki alig hozza ki nullára. A pénzügyi mérleg tehát nem mindig meggyőző, de sokaknak az élmény, a tapasztalat és a nyelvi fejlődés többet ér, mint a hazahozott összeg.

Címlapkép: Getty Images

