Adó 1 százalék lista 2025: így történik a felajánlás, eddig lehet az adó 1%-át felajánlani - Itt a civil szervezetek listája

Közeleg a 2025-ös, 2024 adóévére vonatkozó adóbevallás határideje, azonban nem csak a személyi jövedelemadó bevallásunkat kell feltöltenünk a megadott határidőig, eddig tudjuk benyújtani ugyanis az adó 1%-áról rendelkező nyilatkozatainkat is. Nézzük, meddig lehet nyilatkozni, azaz meddig lehet az adó 1%-át felajánlani Ügyfélkapun keresztül és papíralapon! Mutatjuk, hogyan alakult tavaly és idén az adó 1 százalék civil szervezetek listája és az adó 1% felajánlásra jogosult kiemelt költségvetési előirányzat, illetve a vallási közösségek listája!

Adó 1 százalék felajánlás 2024 adóévére

Ugyanúgy, ahogy a korábbi években, az éves személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával együtt megtehető az adó 1 százalék felajánlás (pontosabban adó 1+1% felajánlás) is. A támogatás a már befizetett adónkból kerül kifizetésre, így ez a gesztus nem okoz többletköltséget az adóalanyoknak. Az adó egy százalék felajánlás 2024 adóévében befizetett szja-nk után kerül kiszámolásra (mindig az előző adóévi jövedelmeink után valljuk be az szja-t is):

az adónk 1%-ával támogathatunk egy általunk választott civil szervezetet,

további 1%-át pedig egy vallási közösség vagy egy kiemelt költségvetési irány támogatására fordíthatjuk.

Meddig lehet nyilatkozni, avagy meddig lehet az adó 1%-át felajánlani?

A végleges adóbevallási és befizetési határidő 2025. május 20-án van: eddig lehet nyilatkozni arról, mely szervezeteknek szeretnénk eljuttatni felajánlásunkat.

Az adó 1 százalék felajánlás menete

Az adó 1 százalék felajánlás kapcsán tett nyilatkozat benyújtható az adóbevallás részeként vagy attól függetlenül, digitális úton (Ügyfélkap+-on keresztül vagy anélkül), illetve papíralapon is. Az adó 1% nyilatkozat benyújtható elektronikus úton:

az eSZJA felületén (itt a regisztráció nélküli online felület);

és az ÁNYK-ban: a bevallással együtt, az EGYSZA-lap kitöltésével vagy külön, a 24EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben valakinek bármilyen okból kifolyólag nincs lehetősége az elektronikus adóbevallás és adó egy százalék fejalánlás nyilatkozattételre, papíralapon is benyújthatja a dokumentumokat:

az adóbevallással együtt, annak EGYSZA-lapjának kitöltésével,

az eSZJA kitöltőprogramjával elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozaton,

a 24EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton,

mindemellett május 10-ig leadható az adó 1 százalék felajánlás nyilatkozat lezárt borítékban a munkáltatónál is, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését (ez esetben a borítékot a leragasztás helyén alá kell írni, továbbá, ha egy meghatalmazott nyújtja be helyettünk a nyilatkozatot, a meghatalmazást is csatolni kell).

Fontos: abban az esetben, ha valaki papíralapon szeretné benyújtani az adóbevallást és az adó 1% felajánlást, 2025. március 17-ig volt lehetősége kikérni az adóbevallás postázását telefonon, SMS-ben, levélben, webűrlapon keresztül vagy kérelem útján. A NAV 2025. április 30-ig továbbítja az adózók által igényelt papíralapú adóbevallás tervezeteit.

Amennyiben valaki lecsúszott erről a határidőről, ezt követően már csak személyesen, a NAV bármely ügyfélszolgálatán kérheti a papíralapú adóbevallás tervezetet.

Az adóbevallás és az adó 1 százalék felajánlás 2024 adóéve után, ha papírformátumban készítettük el, postai úton juttatható el a NAV-nak: a NAV postacímek listája kapcsán érdemes kiemelnünk, hogy vármegyénként jellemzően egy postacímre küldhetjük be a dokumentumokat, a fővárosi kerületekből érkező szja bevallásokat pedig tömbösítve kezelik.

Arról, pontosan ki és hogyan rendelkezhet az adó 1%-ról, részletes tájékoztatást adhat a 2025-ös adó 1+1% NAV füzet, továbbá annak is könnyen utánajárhatunk, mik az adó 1 százalékra való jogosultság feltételei civil szervezetek, vallási közösségek esetében.

Adó 1 százalék civil szervezetek listája

Az adó 1% rendelkezés felajánlásáról részletes tájékoztatót találunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán, továbbá itt található a felajánlásra jogosult civil szervezetek és technikai számmal rendelkező vallási közösségek listája is. Az adó 1% civil szervezetek listája 2025-ben olyan szervezeteket sorol fel, akik nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon és önszabályzó módon működnek, tevékenységeiket pedig a közjó érdekében végzik (pl. környezetvédő szervezetek, állatvédők, betegeket és hátrányos helyzetűeket segítő szervezetek stb.).

Adó +1 százalék lista: technikai számmal rendelkezők

Az adó további 1%-a felajánlható egy általunk választott vallási közösség javára (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerint az adó 1 százalék felajánlásra jogosult szervezeteknek jár). A vallási közösségek mellett az adó +1% felajánlás történhet egy kiemelt költségvetési irány támogatására is - idén ez a Nemzeti Tehetség Program. Az adó 1% technikai számmal rendelkezők listája 2025 évére vonatkozólag a civil szervezetek listájával egyetemben folyamatosan frissül!

A legnépszerűbb kedvezményezettek: adó 1 százalék ki mennyit kapott 2024-ben?

A 2024-ben leadott adó egy százalék felajánlások ismerete tekintetében könnyen utánajárhatunk, melyik szervezetnek mennyi pénz jutott a felajánlott összegekből:

A fenti adó 1% eredményekből kiderül, melyik civil szervezetek és vallási közösségek jutottak a legtöbb adó 1 százalék felajánláshoz.

Civil szervezetek toplistája

Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány: 416 389 329 Ft Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány: 331 680 587 Ft Országos Mentőszolgálat Alapítvány: 328 179 504 Ft Bátor Tábor Alapítvány: 210 105 364 Ft Daganatos.hu Alapítvány: 196 968 010 Ft Bethesda Kórház Alapítvány: 195 905 694 Ft Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány: 157 700 597 Ft Magyar Gyermekmentő Alapítvány: 120 943 500 Ft Kutya-segélyszolgálat Alapítvány: 113 378 729 Ft Madárkórház Alapítvány: 113 119 425 Ft

Vallási közösségek toplistája

Magyar Katolikus Egyház: 6 962 729 257 Ft Magyarországi Református Egyház: 2 949 851 941 Ft Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: 1 041 746 434 Ft Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége: 906 773 924 Ft Magyarországi Evangélikus Egyház: 904 743 441 Ft Magyarországi Baptista Egyház: 544 794 983 Ft A Tan Kapuja Buddhista Egyház: 11 374 410 416 Ft Gyémánt Út Buddhista Közösség: 279 257 176 Ft Hit Gyülekezete: 69 196 088 240 Ft Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetkezete: 163 592 709 Ft

Mennyi az adó 1%-a?

Az szja törvény (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) szerint egy magánszemély a befizetett adója 1+1%-át (tehát összesen 2%-át) ajánlhatja fel a választott kedvezményezetteknek (mindez persze nem kötelező). Az, hogy kinek, mennyit ér az adó 1%-a, attól függ, hogy mennyi adót fizetett be az előző (jelen esetben a 2024-es) adóévben adóköteles jövedelmei után. Minél többet adózik egy magánszemély, természetesen annál többet jelent az adó 1 százalék felajánlása.

Az adó 1 százalék felajánlás alapja az összevont adóalap (valamennyi, az adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó, vagy egyéb bevételből megállapított jövedelem, átalányadózás esetén pedig az egyéni vállalkozói/mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem – kivétel: különadózó jövedelmek) kedvezményekkel, az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, illetve a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része abban az esetben, ha az összeget határidőre megfizette az adóját felajánló magánszemély.