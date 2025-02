Áfa bevallás 2025: itt a határidő, meddig kell befizetni, bevallani az általános forgalmi adót

Az áfa, azaz az általános forgalmi adó képezi Magyarországon az állami bevételek egyik legmeghatározóbb forrását, és mivel a végfogyasztásra vetik ki, minden termék az értékével arányosan járul hozzá a közteherviseléshez. Cikkünkben ezúttal az áfa bevallás témakörét járjuk körül: mit kell tudni az áfa bevallás gyakorisága kapcsán, mikor van az éves áfa bevallás határidő, melyek a NAV áfa bevallás 2025 évi tudnivalói, avagy mit kell feltétlenül tudnunk az áfa bevallás változása kapcsán?

Változik az áfa törvény 2025 évében: tudd meg, mikor lesz a NAV áfa bevallás határidő, avagy az éves áfa bevallás határidő 2025-ben, illetve változik-e az áfa bevallás gyakorisága! Az áfa bevallás változása mellett annak is utánajárunk, hogy az áfa törvény mit ír az áfa bevallás határidő kapcsán, melyik NAV áfa számlaszám szükséges a bevalláshoz és hogyan működik a NAV eÁFA rendszer! Az áfa bevallás tudnivalók mellett az áfa törvény friss változásaival egyetemben arra is kitérünk, melyek az áfa visszaigénylés feltételei és kinek jár áfa alanyi adómentesség 2025-ben!

Az áfáról dióhéjban

Az áfa, azaz általános forgalmi adó (áfa angolul: VAT, azaz value-added tax) a forgalmi adók egyik típusa: az áfát a végfogyasztásra vetik ki, megfizetésével az elfogyasztott (a vásárló által megvásárolt) termék (pl. élelmiszer, műszaki cikk, ruházat stb.) és szolgáltatás értékével arányosan járulunk hozzá a közteherviseléshez. Tehát: az áfát gyakorlatilag maga a vásárló fizeti, ezt pedig a vállalkozónak be kell vallania a NAV irányában.

Az Európai Unió tagországai között Magyarországon a legmagasabb az áfa: nálunk 2012-től alapesetben 27% áfa terheli a fogyasztási cikkeket.

Bizonyos termékek esetében ennél alacsonyabb az áfa: ilyenek például az 5%-os áfájú gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök, az újépítésű lakóingatlanok, illetve a 18%-os áfájú tejtermékek és egyes szolgáltatások – egyébként majdnem mindenre a 27%-os általános forgalmi adó vonatkozik.

Áfa törvény 2025 változások

Az áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) esetében 2025 januárjától több fontos változással is számolnunk kell. A legfontosabb NAV áfa törvény változások közé tartozik többek között az áfa alanyai adómentesség változás, de az áfa bevallás és az áfa visszaigénylés feltételei kapcsán is fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk.

Áfa alanyi adómentesség 2025

Az áfa törvény kapcsán fontos kiemelnünk, hogy változások lépnek életbe az EU-s áfa alanyi adómentesség eseteiben (alanyi adómentesség választása más közösségi tagországban). 2025. január 1-jén hatályba léptek az új, kibővített jogszabályok, melyek értelmében

a magyar vállalkozások 2025-től azokban az EU-s tagországokban is választhatják az alanyi adómentességet, ahol nem rendelkeznek székhellyel. Ugyanígy a nem hazai EU-s vállalkozások is élhetnek az áfa alanyi adómentesség lehetőségével Magyarországon.

A NAV áfa alanyi adómentesség feltétele 2025 évében az, hogy a vállalkozó árbevétele nem haladhatja meg az adott tagállamban meghatározott értékhatárt, de semmi esetre sem lehet több az általánosságban meghatározott 100.000 eurós európiai uniós felső határnál.

Magyarországon az áfa alanyi adómentesség határa 2025-ben változatlanul 12.000.000 Ft.

Alanyi adómentes vállalkozók nyugtakibocsátási kötelezettsége

Fontos, a témához kapcsolódó NAV áfa törvény változás az e-nyugta rendszer bevezetése is, amelyet 2025. július 1-re halasztanak. Az új rendszer bevezetésétől automatikus adatszolgáltatási kötelezettség lép érvénybe: ha az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybe vevője számára nyugtát kibocsátani. Az e-nyugta kötelező tartalmi elemei is bővülnek, amitől sokkal részletesebb, informatívabb lesz a dokumentum a korábban megszokottnál; illetve bevezetik az e-pénztárgépet is.

Ilyen e-nyugtát kizárólag elektronikus úton lehet kibocsátani, azonban bevezetik az e-nyugtával egy tekintet alá eső okirat fogalmát is, ami a nyugta funkcióját ellátja.

Változnak az áfa visszaigénylés feltételei?

Az áfa visszaigénylésre az adóalanyoknak számos különféle jogszabály alapján van lehetősége. Alapvetően a NAV akkor teljesíti valakinek az adóvisszaigénylési kérelmét, ha a negatív előjelű (túlfizetett vagy elszámolt adó esetén) különbözet összege eléri vagy meghaladja havi bevallásra kötelezett adóalanynál az 1 millió forintot, negyedéves bevallásra kötelezett adóalanynál a 250.000 forintot, éves bevallásra kötelezett alanynál az 50.000 forintot.

Az adóalap utólagos csökkentése kapcsán is beiktattak áfa törvény változást: az új áfa jogszabályok értelmében akkor is megilleti az adóalanyt az adóalap csökkentésének a joga (attól függetlenül, hogy a jogszabályi előírások vagy a szerződésben vállaltak alapján teljesíti kötelezettségeit), ha a pénzvisszatérítést úgy biztosítja, hogy azt nem közvetlenül annak a részére teljesíti, akinek az irányában a pénz visszatérítésére feljogosító termékértékesítést (vagy szolgáltatásnyújtást) teljesítették.

Annak, hogy ez az új opció teljesülhessen, egyrészt az a feltétele, hogy a végfogyasztó (akár részben, akár egészben) a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet tekintetében előzetesen felszámított adó levonására nem lehet jogosult, másrészt a pénzvisszatérítés adó nélküli összegének a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába bele kell tartoznia.

Az áfa bevallás változása: változik az áfa bevallás gyakorisága?

A fentiekben részletezett NAV áfa alanyi adómentesség közösségi tagországokban történő alkalmazása esetén azoknak az adóalanyoknak, akik távértékesítési ügyleteket bonyolítanak le, minden érintett uniós tagállamban saját adóbevallást kell benyújtaniuk:

az áfa bevallás gyakorisága ilyen esetekben negyedévente van.

Eszerint az új áfa jogszabály szerint, ha az adóalany egy másik tagországban az alanyi adómentesség opcióját választja azért, hogy egy Magyarországon beszerzett terméket egy másik tagországban értékesíthessen, nem lesz jogosult az áfa levonására sem itthon, sem a másik tagország(ok)ban.

Havi, negyedéves és éves áfa bevallás határidő

Az áfa bevallás határidő 2025-ben (egyben az áfa visszaigénylés határidő időpontja) szintén attól függ, hogy az adóalany éves áfa bevallás, havi áfa bevallás vagy negyedéves áfa bevallás szerint adózik-e:

az éves áfa bevallás határidő a tárgyévet követő év február 25-e az áfa bevallás és az áfa visszaigénylés esetében is;

a negyedéves áfa bevallás határideje a negyedévet követő hónap 20-a;

a havi áfa bevallás határidő pedig a tárgyhónapot követő hónap 20-a.

NAV áfa számlaszám 2025

Az áfa bevallás határidő mellett jó, ha tudjuk, hogy a NAV minden évben frissíti az adónemekhez tartozó számlaszámok listáját, azaz mindig fontos utánanéznünk, hogy melyik a 2025. január 1-jétől érvényes NAV számlaszám!

A NAV általános forgalmi adó bevételi számlaszáma 2025-ben: 10032000-01076868 (adónem kód: 104).

Egyéb áfa törvény változások 2025-ben

Az említett NAV áfa változásokon túl az áfa törvény 2025 évében számos más pontban módosult, amelyeket röviden a következőképp tudunk összefoglalni:

módosulnak a beszerző számlaadat-nyilatkozatokra (M-lapokra) vonatkozó jogszabályok, az adatszolgáltatást forintra kell kerekíteni, nem pedig 1.000 forintra;

az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-os lakásáfa marad 2026. december 31-ig (lakásnál max 150 m 2 -ig, háznál max 300 m 2 -ig), ha az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet eddig jelentették - elhúzódó építkezésnél a kedvezményes adókulcs 2030. december 31-ig alkalmazható (ha 2026 végéig megtették a bejelentést, véglegesítették az építési engedélyt);

-ig, háznál max 300 m -ig), ha az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet eddig jelentették - elhúzódó építkezésnél a kedvezményes adókulcs 2030. december 31-ig alkalmazható (ha 2026 végéig megtették a bejelentést, véglegesítették az építési engedélyt); változik a közvetett vámjogi képviselő eljárása is (szűkítik azoknak az eseteknek a körét, amikor a képviselő a termékimporthoz kapcsolódó levonási jogát érvényesítheti);

szintén változik a művészeti, kulturális, szórakoztatási, tudományos, oktatási, sport- és egyéb hasonló események teljesítési helye – online esemény esetén a járulékos szolgáltatások ott teljesülnek, ahol az igénybe vevő letelepedett;

bővülnek a belföldi viszonteladói lehetőségek a műalkotások, gyűjtői darabok, régiségek viszonteladó általi közvetlen importja esetében: a műalkotások viszonteladónak nem minősülő adóalanytól történő közvetlen beszerzése is bekerült a körbe.

Részletesebb tájékoztatásért kérdéseinkre keressük a választ a legújabb, 2025-ös NAV információs füzetekben!

Mire jó az eÁFA rendszer?

Az áfa bevallás 2025 évi szabályai szerint az adózóknak elektronikus úton kell teljesíteniük az áfa bevallás kötelezettségét, továbbá attól függően, hogy az adózó megfelel-e az áfa visszaigénylés feltételeinek, az áfa visszaigénylés 2025 évében szintén elektronikus úton történik (kivéve speciális esetekben) - erre jó a NAV eÁFA webes felülete, de intézhető a feladat eÁFA gép-gép kapcsolat útján, továbbá az ÁNYK-ban (Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram) is.

Az eÁFA egyszerűen elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán, ahol a bejelentkezést követően (Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazás szükséges hozzá) egyszerűen és gyorsan elvégezhetjük a NAV áfa bevallás 2025 évi teendőit, illetve az áfa visszaigénylést is. Az eÁFA rendszeren keresztül benyújtott áfa bevallás esetében 2025-ben sem kell az M-lapok beadásával bajlódni.