Családi pótlék összege 2025-ben: eddig jár, így kell igényelni

A magyar családok fontos bevételi forrásai közé tartozik a családi pótlék nevű juttatás, ami alanyi jogon jár minden olyan családnak, ahol a családi pótlék megállapítása szempontjából megfelelő életkorú, élethelyzetű gyermeket vagy más személyt nevelnek, gondoznak. Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése és milyen juttatásokból tevődik össze a családi pótlék, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves korig vehető igénybe! Emelkedik-e a családi pótlék 2025 évében?

Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a családi pótlék 2025 évi juttatása kapcsán: tudd meg, mennyi a családi pótlék összege 2025-ben, mennyivel több az egyedülálló családi pótlék, és hogy a családi pótlék meddig jár hány éves korig vehető igénybe! Amellett, hogy eláruljuk, mikortól jár a családi pótlék, és hogy mikor várható a családi pótlék utalás 2025 évében, azt is megtudhatod, hogy milyen családi pótlék igazolás szükséges a folyamat elindításához és hogyan történik a családi pótlék igénylése nyomtatvány beadása (kérelem családi pótlék megállapítására)?

Mi a családi pótlék?

A családi pótlék egyike azoknak a családtámogatásoknak, amelyek alanyi jogon járnak minden magyar család számára, ahol a kritériumoknak megfelelő gyermek vagy más személy nevelkedik.

A családi pótlék 2025 évében változatlanul a nevelési ellátásból és az iskoláztatási ellátásból áll, a családi pótlék utalása havi rendszerességgel történik, folyamatos bevételi forrást biztosítva a jogosultak számára.

Nevelési ellátás 2025: a nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére (saját jogon is kérelmezhető).

a nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére (saját jogon is kérelmezhető). Iskoláztatási támogatás 2025: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, szakképző intézményben továbbtanuló gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23. életévét betölti.

Mikortól, meddig tart a tankötelezettség?

Magyarországon egy gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A családi pótlék 2025 évi szabályai szempontjából a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló (különleges bánásmódot igénylő, valamilyen fogyatékossággal együtt élő gyermek) tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a tanuló a 23. életévét tölti be.

A családi pótlék jogosultja: kinek jár a családi pótlék 2025-ben?

Így, hogy tudjuk, mikortól jár a családi pótlék, és hogy a családi pótlék meddig jár hány éves korig, nézzük meg azt is, hogy kik a családi pótlék jogosultjai, azaz kik kérelmezhetik a családi pótlék folyósítását gyermekeikre vagy saját jogukon! Nos, a családi pótlék törvény 2025 évi szabályai szerint

a családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő és a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket.

A családi pótlék nevelési ellátásra (az iskoláztatási támogatás jogosultság megszűnésétől) azok a személyek lehetnek saját jogukon jogosultak, akik 18. életévüket betöltötték, és tartós betegséggel vagy súlyos fogyatékossággal élnek együtt. A családi pótlék iskoláztatási támogatásra saját jogán az a személy jogosult, aki a tankötelezettsége megszűnését követően folytatja tanulmányait, abban az esetben, ha a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, házastársától különélő szülője vagy mindkét szülője elhunyt; ha a jogosult kikerült a nevelésbe vétel alól vagy ha a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

Jogosult a családi pótlék iskoláztatási támogatásra továbbá az, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülőjével, gyámjával nem él egy háztartásban, vagy ha az iskoláztatási támogatást (a gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint) a nagykorúságát megelőzően is az ő részére folyósították a családi pótlék összegét. A családi pótlék kiskorú szülő részére is folyósítható, ha nincs gyámja, vagy ha gyámjával nem él egy háztartásban; ha 16. évét betöltötte, saját nevében nyújthat be kérelmet, ellenkező esetben egy kiskorú szülő nevében a kérelmet az ő törvényes képviseletét ellátó személy nyújthatja be helyette.

Családi pótlék igénylés 2025: milyen családi pótlék igazolás szükséges?

Ugyanúgy, ahogy bármilyen juttatás igénybevétele esetén, a családi pótlék megigénylése kapcsán is el kell végeznünk a papírmunkát ahhoz, hogy megtörténhessen a családi pótlék folyósítása. A családi pótlék igénylése szempontjából jó, ha tudjuk, hogy

a családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges).

Nézzük, milyen családi pótlék igénylése nyomtatvány, milyen családi pótlék igazolás bemutatása szükséges!

Kérelem családi pótlék megállapítására c. formanyomtatvány kitöltése (gyakorlatilag ez az a családi pótlék igénylése nyomtatvány, amellyel elindíthatjuk a folyamatot), bizonyos esetekben a Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány kitöltése;

Családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);

Személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);

Nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;

A gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről) - Igazolás tartós betegség fennállásáról.

A családi pótlék megosztása esetén a „Családi pótlék megosztására irányuló kérelem”.

A kapcsolódó nyomtatványok a MÁK honlapjáról letölthetők.

A családi pótlék igénylés hol történik?

A családi pótlék igénylése nyomtatvány és az egyéb családi pótlék igényléshez szükséges dokumentumok beadhatók:

elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),

személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán,

vagy bármelyik kormányablakban),

és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.

Családi pótlék megosztása 2025

Ugyanazon gyermek jogán a családi pótlék összege csak egy jogosult számára folyósítható (nem kérelmezheti ugyanarra a gyermekre az anya és az apa is, külön-külön a családi pótlékot), azonban a családi pótlék összege 50-50%-ban megosztható a két jogosult között. A Családi pótlék megosztására irányuló kérelem mellé csatolni kell a szülők közös nyilatkozatát a családi pótlék megosztása kapcsán vagy a bírósági határozatot a gyermek közös felügyeletéről, neveléséről.

Családi pótlék változásbejelentés határidő 2025

A családi pótlék igénylés szempontjából fontos, hogy ha bármilyen, a juttatás folyósítása szempontjából releváns változás történik (pl. a gyermek egészségügyi állapotát, tanulmányait illetőleg), változásbejelentési kötelezettség áll fenn, 15 napos határidővel (Családi pótlék változás bejelentési kérelem 2025).

Amennyiben nem teszünk eleget változásbejelentési kötelezettségünknek, a jogalap nélkül kifizetett családi pótlék összege visszakövetelhető!

A családi pótlék ügyintézés mennyi idő?

A családi pótlék megállapítása és a családi pótlék folyósítása a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának a feladatai közé tartozik. A családi pótlék ügyintézési határidő alapesetben (problémamentes, sommás eljárásban) 8 nap, kérdéses esetekben viszont 60 napig is elhúzódhat a döntéshozatal. A családi pótlék ügyintézés illetékmentes.

Mennyi a családi pótlék összege 2025-ben?

Azok számára, akik abban reménykedtek, hogy emelkedik a családi pótlék összege 2025-ben, sajnos kiábrándító válasszal kell szolgálnunk: a családi pótlék havi összege 2009 óta nem emelkedett, a családi pótlék összege pontosan ugyanannyi, mint tavaly. Nézzük, milyen esetben mennyi a családi pótlék 2025-ben és mennyi az egyedülálló családi pótlék juttatása!

Családi pótlék egy gyermekes család esetén: 12.200 Ft

Egyedülálló családi pótlék egy gyermeket nevelő szülő esetén: 13.700 Ft

Családi pótlék két gyermekes család esetén: 13.300 Ft gyermekenként

Egyedülálló családi pótlék két gyermeket nevelő szülő esetén: 14.800 Ft gyermekenként

Családi pótlék három vagy többgyermekes család esetén: 16.000 Ft gyermekenként

Egyedülálló családi pótlék három vagy több gyermeket nevelő szülő esetén: 17.000 Ft gyermekenként

Családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, szociális intézményben élő, valamint nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után: 23.300 Ft

Egyedülálló családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 Ft

Családi pótlék tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén: 20.300 Ft

Családi pótlék a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén: 14.800 Ft.

A családi pótlék természetbeni folyósítása 2025-ben

A családi pótlék 2025 évében nem csak havi rendszerességű pénzösszeg formájában, hanem természetben is folyósítható: ez esetben az ügyfél számlájára nem érkezik pénz, a MÁK helyette egy külön családtámogatási számlára utalja az összeget. Az átutalt összegből egy, a gyámhivatal által kijelölt gondnok nyújtja át a gyermek után járó természetbeni családi pótlékot a kérelmezőnek.

Családi pótlék szüneteltetése 2025

Bizonyos esetekben bekövetkezhet a családi pótlék szüneteltetése is, melynek leggyakrabban az az oka, hogy a családi pótlék jogosultja, EU-n, EGT-n kívüli országba 3 hónapot meghaladó időszakra távozik, ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az adott nevelési évben 5 napot igazolatlanul mulasztott, vagy ha egy nem tankötelezett korú gyermek 10 napot igazolatlanul mulasztott az iskolából.

A családi pótlék 2025 évi szabályaival kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért látogassunk el a Magyar Államkincstár honlapjára (Családi pótlék - nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás fül) vagy forduljunk kérdéseinkkel a MÁK ügyfélszolgálatához!

Családi pótlék utalás 2025 dátumok: mikor kapom meg a családi pótlékot 2025-ben?

A magyar családok részéről szintén gyakori és fontos kérdés, hogy mikor várható a családi pótlék utalás 2025 hónapjaiban, mikor érkezik meg a családi pótlék a számlára és mikor várható a családi pótlék postai kifizetése! A családi pótlék érkezése 2025-ben előreláthatólag a következő napokon várható:

Családi pótlék utalás 2025. január: február 4. (kedd)

Családi pótlék utalás 2025. február: március 4. (kedd)

Családi pótlék utalás 2025. március: április 2. (szerda)

Családi pótlék utalás 2025. április: május 6. (kedd)

Családi pótlék utalás 2025. május: június 3. (kedd)

Családi pótlék utalás 2025. június: július 2. (szerda)

Családi pótlék utalás 2025. július: augusztus 4. (hétfő)

Családi pótlék utalás 2025. augusztus: augusztus 22. (péntek)

Családi pótlék utalás 2025. szeptember: október 2. (csütörtök)

Családi pótlék utalás 2025. október: november 4. (kedd)

Családi pótlék utalás 2025. november: december 2. (kedd)

Családi pótlék utalás 2025. december: 2026. január 6. (kedd)

A fenti időpontok tájékoztató jellegűek: a családi pótlék utalás és a családi pótlék összeg jóváírása között alapvetően egy nap telik el, azonban, ha a családi pótlék banki utalása helyett a családi pótlék készpénzes kifizetését (a családi pótlék postai kifizetése 2025-ben is választható opció) választjuk, számoljunk azzal, hogy a családi pótlék készhez vételéig 2-4 munkanap postai ügyintézési idő telhet el.