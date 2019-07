Ne lődd lábon magad: pár eset, amikor őrültség babavárót felvenni

A bankok valamilyen szintű kiszorító hatást várnak a babaváró hitelektől a személyi hitelekre nézve. Ez kétségkívül így is lesz, vannak azonban olyan tényezők, amelyek fennállása esetén - hitelcéltól függetlenül - érdemesebb inkább személyi hitelt felvenni, még akkor is, ha jogosultak vagyunk a babaváróra. Ezeket a tényezőket mutatjuk be.

A személyi hitelek kamatai a padlón vannak! Válogass a Pénzcentrum kalkulátorában!

A babaváró hitelnél nincs jobb termék a kölcsönök piacán, ez teljesen egyértelmű. Igényelni leginkább akkor érdemes, ha gyermekvállalásban gondolkodunk, bár megnézve a személyi hitelek piacát, még úgy is nagyszerű választás lehet, ha valójában nincs a céljaink között a gyermekvállalás. Ezt már korábban is bebizonyítottuk, de elevenítsük fel egy gondolat erejéig. Ha nem születik gyermekünk az ötödik évig, akkor az addigi kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni, majd a hitelünk a rendeletben meghatározottak szerint kamatozik tovább (előbbi jelenleg 4,73, utóbbi 7,73 százalék). A személyi hitelek kamatai azonban a jelenlegi maximált babavárónál magasabbak. Nézzük is meg, hoztunk pár példát személyi kölcsönökre a Pénzcentrum kalkulátorában:

10 milliós összegű személyi hitelt eleve csak 4 bank kínál, ilyen összegben azonban már kötött lehet a felhasználás. A CIB Bank személyi kölcsönének THM-e 6,9 százalék, az Erstéé 8,14. A K&H 12,78 százalékos THM-mel kínálja a kölcsönét, a Budapest Bank 10 milliós személyi kölcsönének kamata 17,7 százalék. Ahogy az látható, a babaváró még a 7,73 százalékos THM-mel is bőven versenyképes.

De nem is ez a legfontosabb szempont: a babavárót eleve csak házasok vehetik fel, így sokaknak nincs választása, hogy személyi kölcsönt vagy babaváró hitlelt válasszanak. Azok a házasok, akik legalább egy gyermekben gondolkodnak, jól döntenek, ha felveszik a kamatmentes hitelt - akkor is, ha épp nincs szükségük pénzre. Állampapírba fektetve így biztos hozamot realizálhatnak, kockázatmentesen és saját forrás nélkül. Erről a bombaüzletről itt írtunk bővebben:

De van-e értelme egyszerre felvenni a babavárót és a személyi kölcsönt? Teljes mértékben! Van olyan élethelyzet, amikor nincs szükségünk nagy összegre, és ha ebben az esetben kis összegben igényeljük a babavárót, akkor elesünk attól a lehetőségtől, hogy a teljes összeget igényeljük. Persze megtehetnénk azt is, hogy felvesszük a teljes összegű babaváró hitelt előre, és a sürgős kiadásainkat azonnal fedezzük belőle, a maradék részt pedig akkor használjuk fel, amikor szeretnénk - vagy befektetjük. Így azonban nem ússzuk meg azt, hogy a törlesztőrészletet fizessük.

A babavárót ugyanis akkor a legoptimálisabb felvenni, amikor már legalább a terhesség 12-ik hetében vagyunk.

Ekkor ugyanis azonnal kérhetjük a törlesztésünk felfüggesztését. Az sem utolsó kérdés, hogy mire veszik fel a magyarok a legtöbb személyi hitelt, hiszen vélhetően a babaváró hitelt is erre fordítják majd. Ezek a hitelcélok a következők: lakásfelújítás, hitelkiváltás, autóvásárlás, váratlan élethelyzet. Nézzük meg, ezek közül melyiket érdemes babaváróból, és melyiket személyi hitelből fedezni.

Lakásfelújítás

Ez a hitelcél - ha csak nincs azonnali kiadásunk, mint például beázás esetén - meglehetősen jól tervezhető. Ráadásul ez egy nagyobb összegű beruházás, egy nagy lakás esetén több millió forintig nem állnak meg a költségek. Így amennyiben biztosak vagyunk benne, hogy a következő 2-3 évben élni fogunk a babaváróval, nem érdemes személyi hitelt felvenni. Amennyiben sürgősnek ítéljük a beruházást, és gyorsan pénzre van szükségünk, a nagy összeg miatt érdemes lehet akkor is babavárót felvenni teljes összegben, még akkor is, ha a gyermek csak pár év múlva születik, hiszen a törlesztő sokkal kedvezőbb, mint a személyi hitelnél. Legoptimálisabb esetben azonban megvárjuk a felújítással a gyerekszületést.

A személyi hitelek kamatai a padlón vannak! Válogass a Pénzcentrum kalkulátorában!

Hitelkiváltás

Ebben az esetben nem is kérdés, hogy melyik a jobb döntés: ha van lehetőségünk a babaváróra, azzal kell kiváltani a hitelünket, hiszen ennél kedvezőbb konstrukció a piacon aligha lesz. Itt is fontos azonban egy dologra odafigyelni: minden esetben a babaváró teljes összegét vegyük fel, akkor is, ha csak kis összegű hitelt szeretnénk kiváltani vele, hiszen a babaváróval csak egyszer élhetünk, nem érdemes ezt a lehetőséget kis összegű hitelre ellőni.

Autóvásárlás

Itt már nem egyértelmű a dolog. Itt is sok minden függ attól, hogy mennyire tud várni az autóvásárlás. Amennyiben rendelkezésre állnak kamatmentes lízingek, akkor a személyi hitel önrész céljából jó megoldás lehet. Természetesen anyagilag itt is jobban járunk a babaváróval, ha azonban nem tudunk várni a babaváró lassabb folyósítására, vagy szeretnénk akkor felvenni, amikor már a terhesség szakaszában járunk, akkor áthidaló megoldásként szóba jöhet a személyi hitel.

Váratlan élethelyzet

Ebben az esetben viszont egyértelműen a személyi kölcsön a nyerő. Ha most azonnal kell a pénz, mert lerobbant az autó, meghalt a számítógép, felrobbant a boiler, elveszett a mobiltelefon, balesetet szenvedtünk külföldön és nem volt utasbiztosításunk, és emiatt a külföldi egészségügyi intézmény kiállított számunkra egy milliós számlát, nem tudunk várni a babaváróra. Ráadásul ezek jellemzően olyan alacsony összegek, ahol semmi értelme nincs nagy összegű hitelt felvenni, az alacsony hitelösszeg miatt ugyanis még a magas THM sem túl megterhelő.

Akkor melyik is a nyerő?

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben házasok vagyunk, és a következő 5 évben meg is érkezik a gyermek, akkor nem kérdés, hogy a legtöbb élethelyzetben a babaváró a nyerő. Vannak olyan tényezők, amik fennállása esetén azonban nem kérdés, hogy a személyi hitel jelentheti a legjobb megoldást. Ilyen például, ha gyorsan kell a pénz: a személyi hitelt akár otthonról, online is igényelhetjük, és rossz esetben is pár napon belül a számlánkon van a pénz. A babaváró folyósítása és igénylése némileg bonyolultabb és lassabb. Ugyanilyen tényező a hitelösszeg is: ha kis összegű kölcsönre van szükségünk, akkor nem érdemes a babaváróhoz nyúlni a betervezett időszak előtt.

A személyi hitelek kamatai a padlón vannak! Válogass a Pénzcentrum kalkulátorában!

Ha lehetőségünk van rá, akkor azonban mindenképp vegyük fel a babavárót. Akkor is, ha már van személyi kölcsönünk, hiszen a felvett összegből könnyen végtörlesztjük a személyi hitelt. Az igénylésnél azonban mindkét hitelt egyszerre kell figyelembe venni a JTM számításakor, bár azt azért hozzátesszük, hogy a babaváró maximált törlesztője miatt könnyen elfér egy kisebb összegű személyi hitel is, még kisebb jövedelmű házaspárnál is.