Nagyszerű hír érkezett: örülhet, aki bombabiztos lakáshitelt akar

Jó hatással volt a tőkepiaci hozamcsökkenés a bankok hiteleire is: júliusról augusztusra több bank is visszavágta fix kamatozású lakáshiteleinek a kamatát. Több százezer forinttal csökkent ezzel a futamidő egészében várhatóan visszafizetendő összeg, és például egy 5 éves kamatperiódusú lakáshitel ma már akár 3% alatti kamattal is felvehető. Személyre szabott hitelkalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Egyelőre nem igazolta eddig az élet a lakáshitelesek kamatemelési félelmeit, az intézményi állampapír-hozamok az elmúlt hetekben tovább csökkentek, és a bankok is inkább csökkentettek, mint emeltek kamataikon. Ennek ellenére arra számítunk, hogy a biztonságra törekvés továbbra is meghatározó lesz a hazai lakáshitel-felvevők esetében, így továbbra is a fix kamatozású lakáshitelek iránt támaszt keresletet a lakosság.

2019 első felében az új lakáshiteleknek már csak a 4 százaléka volt változó kamatozású, 72 százalékát pedig 5 évnél is hosszabb kamatperiódus mellett vették fel a háztartások. Nem véletlenül: az utóbbi években a fix kamatozású hitelek is sokkal olcsóbbak lettek. Az öt, tíz éves és a még hosszabb kamatperiódusú lakáshitelek kamatszintje július közepe óta tovább csökkent mára: számításaink szerint

az öt legjobb 5 éves kamatperiódusú lakáshitel átlagkamata átlagosan 22 bázisponttal,

az öt legjobb 10 éves kamatperiódusú lakáshitel átlagkamata átlagosan 21 bázisponttal

csökkent.

