Kérdés nem marad megválaszolatlanul: minden egy helyen a babaváróról

A babaváró hitel megjelenésével azok is elgondolkodhatnak a hitelfelvételen, akik korábban erre nem szánták rá magukat. Ez teljesen érthető, hiszen a gyermekvállalásban gondolkodó fiatal párok számára a kamatmentes hitel - bizonyos esetekben akár vissza nem térítendő támogatás - kihagyhatatlan lehetőségnek tűnik. A hitelfelvétel előtt érdemes tehát pontosan tisztában lenni a részletekkel - az OTP Bank szakértőivel ehhez nyújtunk segítséget az alábbi cikkünkben, ahol pontosan elmagyarázzuk, hogy egy kezdő hiteles házaspárnak mire is kell odafigyelnie, ha babavárót igényel.

A babaváró hitel roppant népszerű már az első hetekben, a beadott hitelkérelmek már több ezres számnál járnak. Mivel értesüléseink szerint a személyi kölcsönök és lakáshitelek iránti kereslet nem csökken, egészen biztosan sokan élnek vele olyanok, akik korábban nem vettek fel hitelt, vagy babaváró hiányában nem is vennének fel. A konstrukció tulajdonságait látva ez egyáltalán nem meglepő. Persze a babavárón gondolkodó fiatal párok fejében is számos kérdés felmerülhet - mi most egy cikk erejéig az ő bőrükbe bújunk, és feltesszük ezeket a kérdéseket, amit természetesen meg is válaszolunk.

Mitől olyan jó a babaváró?

A babaváró varázsát elsősorban kamatmentessége adja. Mivel az állam fizeti a kamattámogatást, így az ügyfeleknek gyakorlatilag valóban kamatmentes a hitel , amennyiben legalább egy gyermek megszületik. A kamatmentessége miatt az sem baj, hogy a futamidő hosszabb, hiszen majdnem annyit fogunk visszafizetni, mint amennyit felvettünk. Ráadásul a szerződéskötéstől számítva a második gyermek születésénél a fennálló tőketartozás 30 százalékát elengedik, a harmadik gyereknél pedig a teljes fennmaradó összeget - ráadásul gyermekszületés esetén már a terhesség 12-ik hetétől kérhető a törlesztés felfüggesztése, legfeljebb 3 évre. Ennél jobb konstrukció jelenleg nincs a piacon. Ráadásul a babaváró teljes összegét arra költjük, amire csak akarjuk, szabad felhasználású hitelről beszélünk ugyanis.

Már 8 ezer igénylés az OTP Banknál az első egy hónapban



Az indulás óta több mint 8 ezer család igényelte a kedvezményes hitelt az OTP Banknál, amelyből már több mint 3 ezer kölcsönt folyósított is a hitelintézet. Az ügyintézés országszerte gördülékeny az OTP Bank fiókjaiban, ahol tapasztalt szakértők várják az igénylőket. Az igényléshez szükséges dokumentumokról és feltételeiről, valamint a várható törlesztőrészletek összegéről az Az indulás óta több mint 8 ezer család igényelte a kedvezményes hitelt az OTP Banknál, amelyből már több mint 3 ezer kölcsönt folyósított is a hitelintézet. Az ügyintézés országszerte gördülékeny az OTP Bank fiókjaiban, ahol tapasztalt szakértők várják az igénylőket. Az igényléshez szükséges dokumentumokról és feltételeiről, valamint a várható törlesztőrészletek összegéről az OTP honlapján tájékozódhat.

Semmilyen költsége nincs a babavárónak?

De, a kezességvállalási díjat nekünk kell fizetni. Ez annyit jelent, hogy a THM nagyjából fél százalékos lesz, de ez még így is verhetetlen ajánlatnak tűnik. A rendelet azt is megszabja, hogy folyósítási, hitelbírálati és előtörlesztési díj sem számolható fel .

Mekkora lesz így a törlesztő?

A törlesztőrészlet rendeletileg maximált, ennek összege 50 ezer forint. Ha például a maximális hitelösszeget, 10 millió forintot vesszük fel, akkor a törlesztőnk 20 évre 46 ezer forint körül alakul. Ez azt jelenti, hogy semmilyen körülmények között nem mehet a törlesztőnk 50 ezer forint fölé a kamattámogatott időszakban. Természetesen kisebb összeg esetén a törlesztőnk alacsonyabb is lehet, nem érdemes azonban a 10 milliónál alacsonyabb összeget igényelni - ezt a maximált törlesztőrészlet miatt nem is tudjuk rövid futamidővel felvenni Azt is tudnunk kell, hogy a babaváróval csak egyszer lehet élni, így ha felveszünk 5 millió forintot, akkor a másik öt milliót már nem vehetjük fel utána - ezért érdemes élni a maximális összeggel, mint ahogy azt a legtöbben teszik is.

Elszállhat a törlesztő?

Mivel fix kamatozású hitelről beszélünk, azt tudni kell, hogy a feltételek teljesülése esetén valóban kamatmentes lesz a hitel a teljes futamidőre - ehhez legalább egy gyermeket kell vállalni a szerződéskötés után. Ha ez nem teljesül, akkor viszont nőni fog a törlesztő, mert onnantól már kamatokkal kell fizetnünk a fennmaradó összeget, ennek mértéke szintén a rendeletben szabályozott. Ez a kamatteher sem túl magas, sőt, azt lehet mondani, hogy még így is versenyképes a termék egyéb fogyasztási hitelekkel szemben.

Miben tér el az igénylés az egyéb hitelektől?

A babavárót sokkal könnyebb és gyorsabb igényelni, mint egy jelzáloghitelt, a személyi hiteleket ugyanakkor gyorsaságban nem veri. Ez annak tudható be, hogy bár itt is szabad felhasználású, fedezet nélküli hitelről beszélünk, az igényléshez szükségünk van egy TB-igazolásra, amit előzetesen nekünk kell megszerezni. A hitelkérelmet a banknak 10 napon belül el kell bírálnia, így aztán biztosan tudhatjuk, hogy ennél több időt nem fog igénybe venni a hitelbírálat. Itt fontos elmondani, hogy a programba csak 2022. december 31-ig lehet csatlakozni - ezután már hiába szeretnénk

Biztonságosabb, mint a többi hitel?

Amennyiben az egyéb hiteleket is hosszú kamatperiódussal választjuk, és kellően stabil az anyagi helyzetünk, akkor azok sem jelentenek kockázatot. A babaváró ebből a szempontból nem biztonságosabb a többi hitelnél - pontosabban azok nem kockázatosabbak a babavárónál. A nagy előnye a többi hitellel szemben, hogy kamatmentessége miatt olcsóbb, a maximált törlesztőrészlet pedig alacsonyabb havi terhet jelent a családnak . Sőt, a második gyermek után a fennálló tőketartozás 30 százalékát az állam megfizeti, ennek következtében pedig csökken a havi törlesztőrészlet is. A harmadik gyermek után pedig a teljes tartozás megfizetésre kerül.

Milyen esetben nem igényelhetünk babavárót?

Azt már említettük, hogy a babaváró a fiatal házasoknak nyújt segítséget, ugyanis a kérelem beadásának feltétele, hogy a felek között házastársi jogviszony álljon fenn. Kizáró ok lehet, ha valaki negatív adósként szerepel a KHR listán, de mivel mi most elsősorban az első hitelesek szempontrendszereivel foglalkozunk, így ez nem releváns. A korhatárba viszont bele kell férni - a házaspár női tagjának 18 (bár ez bankonként változhat, egyes bankoknál, például az OTP-nél ez 21 év) és 41 év közöttinek kell lennie. Elvárás a magyar állampolgárság és lakóhely, valamint az is, hogy a házastársak közül legalább az egyiküknek legyen folyamatos, 3 éve fennálló TB-jogviszonya. A büntetett előélet és a NAV felé fennálló köztartozás is kizáró ok. Az, hogy van már gyermekünk, nem kizáró ok, mint ahogy a gyermekvállalás előre vállalása sem előírt - ha az nem történik meg, akkor viszont az ötödik év letelte után kamatokkal kell fizetnünk a babavárót.

Mekkora jövedelem kell hozzá?

Ahogy már többször írtuk, a törlesztőrészlet maximált 50 ezer forintban. A JTM-szabályok miatt a jövedelmünknek minimum ennek a kétszeresének kell lennie, bár a bankok azért ennél némileg szigorúbban mérnek, de ez pénzintézetenként változik. Azt általánosságban elmondhatjuk, hogy egy házaspár átlaghoz közeli jövedelemmel gond nélkül megkapja a babaváró teljes összegét.

Van olyan eset, amikor nem érdemes élni vele?

Azt mondhatjuk, hogy amennyiben jogosultak vagyunk rá, és a havi 46-47 ezer forintos törlesztő nem jelent gondot, akkor érdemes élni a lehetőséggel. Fontos azonban az időzítés: a legoptimálisabb a terhesség 12-ik hetétől igényelni, hiszen ekkor már kérhető a törlesztés három éves felfüggesztése. Ha azonban valamilyen váratlan kiadásunk adódik, nem feltétlenül biztos, hogy azonnal a babaváróhoz kell nyúlni: egy pár százezres kiadást érdemesebb lehet személyi hitelből fedezni, és amikor készen állunk a babaváróra, akkor érdemes a teljes összegben felvenni azt.

Mi van akkor, ha van már egy hitelem?

Ez egyáltalán nem jelent kizáró okot, sőt! Meglévő hitel esetén érdemes a babavárót előtörlesztésre használni, hiszen a 0 százalékos kamat miatt egészen biztos, hogy korábbi hitelünket egy jobb konstrukcióval váltjuk fel De mint említettük, új hiteleseknél ez a szempont nem jön számításba, az érdekesség kedvéért kitértünk rá.

És egyéb támogatásokkal lehet kombinálni?

Nem csak hogy lehet, de célszerű is: például ha jogosultak vagyunk CSOK-ra, akkor a babaváró 10 milliójával már sokkal nagyobb forrást tudunk bevonni, három gyermek esetén pedig ez teljes egészében vissza nem térítendő forrás lesz. De jó példa az autóvásárlási támogatás is: nem szükséges a babaváróból például 5 millió forintot 7 személyes autóra költeni, elég csak 2,5-öt, a másik felére pedig igényelhetjük a nagycsaládosok támogatását - ha erre jogosultak vagyunk.

Foglaljuk össze!

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a babaváró támogatással mindenképp élnie kell annak, aki erre jogosult, és akinek nem jelent gondot az egyébként alacsony törlesztő fizetése. A babaváró jól megfér más hitelekkel együtt, és különösen kedvező helyzet, ha egyéb támogatásokkal is tudjuk kombinálni. A babaváró emellett nem csak olcsó, de biztonságos is - bár ez ma már a legtöbb fix kamatozású hitelről elmondható. Mindezek tetejébe még magas jövedelem sem szükséges hozzá, hogy a teljes, 10 millió forintos összeget fel tudjuk venni. Aki jogosult rá, annak valóban kihagyhatatlannak tűnik.