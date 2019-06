Devizahitelesek, figyelem: fontos ítélet érkezik a Kúriától

Június 19-én, vagyis egy hét múlva jelenik meg a Kúria közleménye a devizahitelekkel kapcsolatos testületi vizsgálat eredményéről - értesült a Népszava. Megtudhatjuk, hogy a Kúria Konzultációs Testülete szerint az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések érvénytelensége (amelynek feltétele a nem világos, nem érthető tájékoztatás) milyen jogkövetkezményekkel jár. A devizahiteles perek a lap által megszólaltatott ügyvéd szerint "gyakorlatilag állnak".

Az árfolyamkockázat viselésével kapcsolatos tájékoztatás elmaradása, vagy nem megfelelő volta esetén tisztességtelen ("nem világos, nem érthető") és így érvénytelen a szerződésnek az a rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli. Mivel ez a főszolgáltatás körébe tartozó szerződési rendelkezés, ennek érvénytelensége az egész szerződés érvénytelenségét eredményezi, aminek következtében a fogyasztó nem kötelezhető az árfolyamkockázat viselésére - húzta alá még áprilisi közleményében a Kúria.

Az elmúlt egy-két évben több olyan ítélet is születetett az Európai Bíróságon, amely ezt a véleményt alátámasztja, és az egyes ügyeket a magyar bíróságokhoz utalja vissza, mondván, az ő dolguk dönteni az érvénytelenség kritériumainak teljesüléséről vagy hiányáról. A Kúria mindenesetre kifejtette, a tájékoztatás akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztő részlet akár jelentősen is megemelkedhet, valamint ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet, továbbá hogy a Kúria Konzultációs Testülete szerint a bíróságoknak nem szabad a fogyasztóval szemben túlzottan magas elvárhatósági mércét érvényesíteni, figyelemmel kell lenni arra, hogy a felek között "információs egyensúlyhiány" áll fenn.

A Konzultációs Testület a továbbiakban azt a kérdést vizsgálja, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések érvénytelensége milyen jogkövetkezményekkel jár, és annak alapján a felek közötti elszámolás milyen elvek szerint történik. Munkájának eredményéről a Konzultációs Testület még a nyári ítélkezési szünet előtt közleményt fog kiadni, a Népszava beszámolója alapján ez várható június 19-én. A devizahiteles perek a lap által megszólaltatott ügyvéd szerint egyelőre "gyakorlatilag állnak".