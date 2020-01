Brutális kamatesés a magyar bankokban: ilyet még nem láttunk

Dübörög a lakáshitelpiac, bár a legutóbbi adatok szerint a tavalyi évhez képest nincs érdemi emelkedés az utolsó hónapban. A kamatok ugyanakkor rendkívüli mértékben zuhantak, különösen a legkeresettebb kategóriákban, az ötéves és a tízéves kamatperiódusú hiteleknél. Viszonylag új fejlemény, hogy az előbbiek kezdenek felzárkózni az utóbbiakra a kihelyezéseket illetően. A felhasználási célok között némileg nőtt az újlakás-vásárlók aránya, de még mindig messze a használt lakáscél dominál.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a személyi hitelek iránti kereslet a legfrissebb adatok szerint novemberben is nőtt, az átlagos kamatszint pedig csökkent, ezzel egyidőben pedig csökkenő ütemben, de tovább nőtt a kintlévő állomány is. Azt is bemutattuk, hogy a babaváró iránt kereslet bezuhant, vélhetően a legtöbben az első két hónapban éltek vele, így a kereslet iránta már aligha fogja elérni azt a szintet. Most azt mutatjuk be, hogy mi a helyzet a lakáshitelek terén.

Azt már a megelőző hónapok adataiból is láttuk, hogy a babaváró hitelnek nem volt kiszorító hatása sem a személyi hitelekre, sem a lakáshitelekre. A kereslet mindkét kategóriában magas volt, és a havi kihelyezési adatok a legtöbb esetben meghaladták az előző havit. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a babaváróra eleve csak fiatal házasok jogosultak, és csak akkor lesz ténylegesen kamatmentes, ha 5 éven belül gyerek is születik.

Most, hogy a babaváró iránti kereslet meglehetősen nagymértékben visszaesett, nem csoda, hogy a lakáshitelek iránti kereslet továbbra is kitart. Az MNB legfrissebb adatai szerint az idei novemberi kereslet a lakáscélú hitelek iránt 73,4 milliárd forint volt. Ez visszaesést jelent az előző hónaphoz képest, amikor 81,1 milliárdot vettek fel, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig szinte semmilyen elmozdulás nem érzékelhető - 2018 novemberében 72,6 milliárd forintnyi személyi hitelt vettek fel.

Amellett tehát, hogy visszaesésről nem beszélhetünk, jelentős növekedésről sem. A december egyébként jellemzően visszaesést eredményez a lakáshiteleknél, meglátjuk, hogy idén decemberben is így lesz-e. Ha a kamatperiódus szerint nézzük, akkor ismételten igaz, hogy az 5 éves kamatperiódus súlya egyre inkább nő, ebből vettek fel ugyanis 23 milliárdot, de még mindig a 10 éves kamatfixálás dominál, abból 40,3 milliárd forintnyi összeg fogyott 2019. novemberében. Az egy éves és rövidebb fixálás, valamint a 10 év fölötti kamatfixálás nem rúghatott labdába ezúttal sem.

Sokkal érdekesebb azonban, hogy mi történt a kamatokkal. A lakáshitelek kamatai szépen csökkentek az elmúlt időszakban, és még mindig van lejjebb, úgy látszik: 2019. novemberében 4,88 százalék volt az átlagos kamat, ez 2019. novemberében 4,15 százalékra mérséklődött.

Ha megnézzük, hogy melyik kamatperiódus kamata mérséklődött a leginkább, akkor azt látjuk, hogy a keresletnövekedéssel együtt csökkent a kamat: az 5 és 10 éves kamatfixálás kamata csökkent, legnagyobbat a 10 évesé: míg egy éve átlagosan 5,18 százalékos kamattal vehettek fel ilyen hitelt a magyarok, addig tavaly novemberben ez már 4,18 volt. A kevésbé népszerű változó hiteleknél és 10 év fölötti kamatfixálásnál mindeközben drágulást tapasztalunk.

Hogy mennyire olcsóak most a lakáshitelek, azt pár piaci példával szemléltetjük. A Pénzcentrum kalkulátorában 10 millió forintra néztünk meg 5 éves kamatperiódusú hiteleket. Eszerint a K&H hitelének kamata 3,04 százalékos THM-mel vehető fel, az Erste ajánlata ugyanekkora THM-et jelent. A banki verseny annyira éles, hogy csattra ugyanannyi a THM-e a Raiffeisen lakáshitelének is. A Budapest Bank 3 százalékkal kínálja a hitelét, a CIB 3,46 százalékkal. A 10 éves kamatperiódusú hitelek már némileg drágábbak.

Érdemes megnézni, hogy milyen céllal veszik fel a lakáshiteleket az ügyfelek. A hitelcélok között továbbra is a használt lakásvásárlás dominál, a súlyuk azonban novemberben visszaesett kicsit, míg az új lakások aránya nőtt. Az előnye azonban még így is tetemes a használt lakásoknak: a teljes hihelyezésből 50,4 milliárd forintot használt lakásvásárlásra vettek fel, és csak 10,52 milliárd volt az új lakásvásárlási cél.

Az építés 7,9 milliárdot tett ki, a felújítás és egyéb célok együttesen sem érték el az 5 milliárdot. Az arányokban éves szinten gyakorlatilag semmilyen érdemi elmozdulást nem látunk.