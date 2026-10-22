Súlyos hibákat találtak a végrehajtási iratokban: fordulat jöhet Bíró Ica évek óta húzódó kálváriájában

Bíró Ica szerint új fordulatot vehet a több mint egy évtizede húzódó ingatlanügye, miután jogi segítőjével állítólagos eljárási hibákat találtak a végrehajtási dokumentumokban. Az énekesnő úgy véli, a feltárt hiányosságok megkérdőjelezhetik a korábbi intézkedéseket, és reményt adhatnak az anyagi jóvátételre. A Metal Lady devizahiteles problémák miatt veszítette el budapesti ingatlanjait, köztük egykori fitneszközpontját és otthonát, írja a Blikk.

Bíró Ica bizakodóan nyilatkozott régóta húzódó ingatlanügyéről, miután jogi segítőjével átvizsgálták a végrehajtási eljárás dokumentumait. Elmondása szerint olyan hiányosságokat és hibákat találtak, amelyek megkérdőjelezhetik a korábbi intézkedések jogszerűségét. Az énekesnő abban bízik, hogy ennek nyomán visszakaphatja azt, amit szerinte jogtalanul hajtottak be rajta.

A Metal Lady ügye több mint tíz éve, a devizahiteles válság idején kezdődött. Egy eredetileg 70 millió forintos hitel miatt végül jelentős vagyoni veszteséget szenvedett el: fitnesz- és wellnessközpontját, valamint otthonát is elárverezték. 2019-ben rendőri biztosítás mellett kiürítették a szentendrei úti ingatlanjait, amelyek egyikét a beszámoló szerint adminisztrációs tévedés és elcserélt helyrajzi számok miatt ürítették ki.

Bíró Ica elmondta, hogy a hitelt egy olyan vállalkozás létrehozására vette fel, amelyből hosszú távon meg tudott volna élni. Fitnesz-, wellness- és megújulási központjában többek között edzéseket, kozmetikai és fodrászati szolgáltatásokat, valamint modellképzést kínáltak volna.

A nehézségek ellenére továbbra is fellép a Metal Lady-projekttel, és a közönség szeretetéből merít erőt. A fiatalokat arra figyelmezteti, hogy körültekintően döntsenek a hitelfelvételről, mert a kedvezőtlen pénzügyi konstrukciók családok életét is tönkretehetik. Bíró Ica bízik abban, hogy az általa feltártnak nevezett hibák végül erkölcsi és anyagi jóvátételhez vezetnek.