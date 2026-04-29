2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy felismerhetetlen személyről, aki szerződést ír alá az irodában.
Hitel

Súlyos milliókat bukhatnak a magyar házaspárok: semmit sem ér az otthon megírt papír, ha beüt a baj

Pénzcentrum
2026. április 29. 14:32

Egyre többen rendezik tudatosan a házasságon belüli vagyonukat. A közjegyzői tapasztalatok szerint az újraházasodás, a hitelfelvétel és a vállalkozói kockázatok állnak leggyakrabban a házassági vagyonjogi szerződések mögött.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai alapján az elmúlt években nagyjából változatlan számú szerződést kötöttek, miközben az esküvők száma 2021 és 2024 között mintegy egyharmadával csökkent. Ez azt mutatja, hogy arányaiban nőtt a vagyonjogi tudatosság a párok körében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szerződések egyik leggyakoribb oka az újraházasodás. Ilyenkor a felek elválasztják a korábbi kapcsolatból származó vagyont és tartozásokat az új házasság pénzügyeitől. Ez különösen fontos, ha több kapcsolatból született gyermekek is érintettek, mert így a hagyaték sorsa is tervezhetőbbé válik.

A vállalkozók és cégtulajdonosok szintén gyakran kötnek ilyen megállapodást. Egy üzleti kudarc vagy hiteltartozás ugyanis a közös vagyont is érintheti. A szerződésben pontosan rögzíthető, mi számít különvagyonnak, így a másik fél vagyona nagyobb eséllyel védhető.

Kapcsolódó cikkeink:

A hitelfelvétel is egyre fontosabb tényező. Ha egy házaspár egyik tagja egyedül vesz fel lakáshitelt, a bank kérheti, hogy vagyonjogi szerződésben rögzítsék, az ingatlan az adós különvagyonába tartozik. A 2025-ben indult Otthon Start program után több ilyen esetben fordultak közjegyzőhöz.

A törvényi szabályozás szerint a házasság alatt szerzett vagyon alapvetően közösnek számít. Kivételt jelent az örökség, az ajándék, illetve az a vagyon, amely már a házasság előtt is az egyik fél tulajdonában volt. A szerződéssel azonban a felek ettől eltérhetnek, akár teljes vagyonelkülönítést is választhatnak.

Ez a megoldás különösen gyakori mozaikcsaládoknál. Ilyenkor a házastársak úgy döntenek, hogy egyáltalán nem keletkezik közös vagyonuk, így mindenki megőrzi saját pénzügyi önállóságát.

A szerződés nemcsak a vagyon, hanem a tartozások elkülönítésére is szolgál. Ha valaki korábbi házasságából hozott közös hitelt, azért a válás után is felelhet. Egy új kapcsolatban ezért fontos lehet rögzíteni, hogy ezek a kötelezettségek ne érintsék az új házastársat.

A megállapodás azonban csak akkor hatályos harmadik féllel szemben, ha azt bejegyzik a közjegyzői kamara nyilvántartásába, vagy bizonyítható, hogy az érintett fél tudott róla. A bejegyzést közösen kell kérni közjegyzőnél. A jogi forma kötelező. A házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés csak közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével érvényes. Az otthon írt megállapodás még tanúk aláírásával sem fogadható el.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #család #lakáshitel #öröklés #lakás #adósság #pénzügyek #jog #vállalkozók #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:28
15:14
14:59
14:45
14:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 28. 16:50
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 29. 14:00
Megszűnik az orosz mintára létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal - Magyar Péter és Lánczi Tamás is megszólalt
A kormányváltás után megszűnik az eddig Lánczi Tamás vezette intézmény, mely többek között médiumok...
Bankmonitor  |  2026. április 29. 12:33
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A...
Holdblog  |  2026. április 29. 08:16
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
2026. április 29.
Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget tavalyi számai, komoly vérfrissítés jön a fesztiválon
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
2 hete
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
3
3 hónapja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
4
6 napja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
5
1 hete
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 15:28
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:58
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
Agrárszektor  |  2026. április 29. 14:31
Ez a növény lesz a magyar földek új sztárja? Jól járhat, aki termeli
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm