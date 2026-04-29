Súlyos milliókat bukhatnak a magyar házaspárok: semmit sem ér az otthon megírt papír, ha beüt a baj

Egyre többen rendezik tudatosan a házasságon belüli vagyonukat. A közjegyzői tapasztalatok szerint az újraházasodás, a hitelfelvétel és a vállalkozói kockázatok állnak leggyakrabban a házassági vagyonjogi szerződések mögött.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai alapján az elmúlt években nagyjából változatlan számú szerződést kötöttek, miközben az esküvők száma 2021 és 2024 között mintegy egyharmadával csökkent. Ez azt mutatja, hogy arányaiban nőtt a vagyonjogi tudatosság a párok körében.

A szerződések egyik leggyakoribb oka az újraházasodás. Ilyenkor a felek elválasztják a korábbi kapcsolatból származó vagyont és tartozásokat az új házasság pénzügyeitől. Ez különösen fontos, ha több kapcsolatból született gyermekek is érintettek, mert így a hagyaték sorsa is tervezhetőbbé válik.

A vállalkozók és cégtulajdonosok szintén gyakran kötnek ilyen megállapodást. Egy üzleti kudarc vagy hiteltartozás ugyanis a közös vagyont is érintheti. A szerződésben pontosan rögzíthető, mi számít különvagyonnak, így a másik fél vagyona nagyobb eséllyel védhető.

A hitelfelvétel is egyre fontosabb tényező. Ha egy házaspár egyik tagja egyedül vesz fel lakáshitelt, a bank kérheti, hogy vagyonjogi szerződésben rögzítsék, az ingatlan az adós különvagyonába tartozik. A 2025-ben indult Otthon Start program után több ilyen esetben fordultak közjegyzőhöz.

A törvényi szabályozás szerint a házasság alatt szerzett vagyon alapvetően közösnek számít. Kivételt jelent az örökség, az ajándék, illetve az a vagyon, amely már a házasság előtt is az egyik fél tulajdonában volt. A szerződéssel azonban a felek ettől eltérhetnek, akár teljes vagyonelkülönítést is választhatnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a megoldás különösen gyakori mozaikcsaládoknál. Ilyenkor a házastársak úgy döntenek, hogy egyáltalán nem keletkezik közös vagyonuk, így mindenki megőrzi saját pénzügyi önállóságát.

A szerződés nemcsak a vagyon, hanem a tartozások elkülönítésére is szolgál. Ha valaki korábbi házasságából hozott közös hitelt, azért a válás után is felelhet. Egy új kapcsolatban ezért fontos lehet rögzíteni, hogy ezek a kötelezettségek ne érintsék az új házastársat.

A megállapodás azonban csak akkor hatályos harmadik féllel szemben, ha azt bejegyzik a közjegyzői kamara nyilvántartásába, vagy bizonyítható, hogy az érintett fél tudott róla. A bejegyzést közösen kell kérni közjegyzőnél. A jogi forma kötelező. A házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés csak közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével érvényes. Az otthon írt megállapodás még tanúk aláírásával sem fogadható el.