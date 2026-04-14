Hitel

Váratlan fordulat: hatalmas külföldi bankóriás vette célba Magyarországot az új politikai helyzet miatt

Pénzcentrum
2026. április 14. 15:05

A lengyel piacvezető PKO Bank Polski a Tisza Párt választási győzelmét követően felgyorsította a magyarországi piacra lépés lehetőségének vizsgálatát. A hirtelen jött érdeklődés hátterében az áll, hogy a pénzintézet a politikai fordulat után kiszámíthatóbb hazai szabályozási környezetre számít.

Szymon Midera vezérigazgató a Bloombergnek megerősítette: bíznak abban, hogy a választások eredményeként stabilabb jogszabályi keretek alakulnak ki Magyarországon. A piacra lépés szorosan illeszkedik a részben lengyel állami tulajdonú hitelintézet stratégiájához. A bank fő célkitűzése ugyanis, hogy a közeljövőben megduplázza európai fiókhálózatát - közölte a 24.hu.

A magyarországi terjeszkedést üzleti szempontok is indokolják, mivel a PKO számos jelentős vállalati ügyfele már aktívan jelen van a hazai piacon. Közéjük tartoznak olyan ismert márkák és vállalatok, mint az LPP és a Modivo divatkereskedelmi cégek, a Grupa Maspex élelmiszeripari óriásvállalat, valamint az Asseco Poland szoftverfejlesztő.

Bár a varsói tőzsdén jegyzett nagybank a régió és Európa számos országában rendelkezik már fiókkal vagy képviselettel, a magyar piac egészen a mostani politikai átrendeződésig egyáltalán nem szerepelt a terjeszkedési tervei között.

Magyarázkodik Nagy Márton: így gondolta azt, hogy csak öt nagy bank legyen az országban
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
#hitel #bank #magyarország #gazdaság #pénzügy #szabályozás #vállalat #bankok #lengyelország #gazdasági hírek #választás 2026

