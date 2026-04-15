Magyar Péter, sajtótájékoztató. Forrás: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség
Gazdaság

Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek

Pénzcentrum
2026. április 15. 07:45

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek.

Magyar Pétert először arról beszélt, hogy kormányra kerülésükkor felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. Hozzátette, hogy új médiatörvényt alkotnak, átalakítják a médiahatóságot, és egy új, a közmédia feladatait ellátó intézményt hoznak létre.

A családtámogatási rendszerről azt mondta, minden jól működő intézkedést megtartják. Hozzátette azt is, hogy bővítik a családtámogatásokat, és megemlítette: az előző kormány nem emelte sem a gyest, sem a gyetet, sem a családi pótlékot.

Ezúttal is hangsúlyozta, hogy haza fogják hozni az uniós pénzeket, és Magyarország csatlakozik majd az Európai Ügyészséghez, és azzal kapcsolatban is ígéretet tett, hogy az egyetemi rendszert visszaadják az egyetmi polgároknak és a szentásunak.

A benzin, a gáz és a tej esetében azt mondta, az alacsony ár lenne a meghatározó, emellett pedig a fenntarthatóságot tartanák a legfontosabb célnak.

A riporter rákérdezett arra is, hogy egyeztetett-e Volodimir Zelenszkijjel a gázszállítások megnyitásáról. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy mivel még nem beiktatott miniszterelnök, nem tárgyalhat ilyen kérdésekről az ukrán elnökkel.

A riporter arról is kérdezte Magyar Péter, megtartanák-e a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést. A Tisza Párt elnöke erre azt mondta, hogy még 30 napig ügyvezető kormány működik, és nagy felelősségük van abban, hogy mit tesznek majd ezekben a hetekben. Szerinte amikor a világpiaci ár alacsonyabb volt, a kormány nem vásárolt be az Adria-vezetéken keresztül, majd az árak emelkedése után kezdett kapkodni. Hozzátette: az új kormány az energiaellátásban a diverzifikációt helyezné előtérbe.

Azt is elmondta, hogy a Barátság vezeték megmarad, mivel Magyarország nem tudna leválni róla, még ha akarna sem. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország és Magyarország földrajzi adottságai nem változnak, ugyanakkor legalább három irányból érkezhetnek ellátási források. Magyar Péter arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a négyszeres rendszerhasználati díjat.

Kiemelte azt is, hogy a stratégiai olajkészlet 20 százalékra csökkent, és ebben szerinte jelentős felelőssége van Orbán Viktornak, ezért a tartalékok visszaépítését tartják szükségesnek. 

Példaként említette, hogy Lengyelország radikálisan csökkentette az üzemanyagok áfatartalmát, és szerinte több eszköz is rendelkezésre áll az árak mérséklésére. Azt mondta, a Tisza-kormány első napjaiban a lehető legalacsonyabb ár biztosítására törekednének, és egyeztetnének a Mol vezetőivel, valamint a stratégiai olajellátásért felelős szervezetekkel.

#kormány #családi pótlék #gyes #európai unió #gazdaság #ügyészség #uniós támogatás #családtámogatás #politika #magyar péter

Portfolio Checklist
2026. április 14. 16:26
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket - a HOLD elemzői az új helyzetről  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 15. 07:58
Magyar Péter a Kossuth Rádióban megerősítette, felfüggesztik az MTVA hírszolgáltatását, amíg helyreállítják a szakmai feltételeket
A leendő miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, az MTVA műsoraiban reggel, délben és este is...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
Bankmonitor  |  2026. április 14. 17:03
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontb...
Holdblog  |  2026. április 14. 16:54
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A vála...
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
4
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 05:34
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 15. 07:03
Nem akármi derült ki: kemény, ami Ukrajna búzamezőin történik