Az eurót hét órakor 363,78 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 363,83 forintnál.
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek.
Magyar Pétert először arról beszélt, hogy kormányra kerülésükkor felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. Hozzátette, hogy új médiatörvényt alkotnak, átalakítják a médiahatóságot, és egy új, a közmédia feladatait ellátó intézményt hoznak létre.
A családtámogatási rendszerről azt mondta, minden jól működő intézkedést megtartják. Hozzátette azt is, hogy bővítik a családtámogatásokat, és megemlítette: az előző kormány nem emelte sem a gyest, sem a gyetet, sem a családi pótlékot.
Ezúttal is hangsúlyozta, hogy haza fogják hozni az uniós pénzeket, és Magyarország csatlakozik majd az Európai Ügyészséghez, és azzal kapcsolatban is ígéretet tett, hogy az egyetemi rendszert visszaadják az egyetmi polgároknak és a szentásunak.
A benzin, a gáz és a tej esetében azt mondta, az alacsony ár lenne a meghatározó, emellett pedig a fenntarthatóságot tartanák a legfontosabb célnak.
A riporter rákérdezett arra is, hogy egyeztetett-e Volodimir Zelenszkijjel a gázszállítások megnyitásáról. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy mivel még nem beiktatott miniszterelnök, nem tárgyalhat ilyen kérdésekről az ukrán elnökkel.
A riporter arról is kérdezte Magyar Péter, megtartanák-e a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést. A Tisza Párt elnöke erre azt mondta, hogy még 30 napig ügyvezető kormány működik, és nagy felelősségük van abban, hogy mit tesznek majd ezekben a hetekben. Szerinte amikor a világpiaci ár alacsonyabb volt, a kormány nem vásárolt be az Adria-vezetéken keresztül, majd az árak emelkedése után kezdett kapkodni. Hozzátette: az új kormány az energiaellátásban a diverzifikációt helyezné előtérbe.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Azt is elmondta, hogy a Barátság vezeték megmarad, mivel Magyarország nem tudna leválni róla, még ha akarna sem. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország és Magyarország földrajzi adottságai nem változnak, ugyanakkor legalább három irányból érkezhetnek ellátási források. Magyar Péter arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a négyszeres rendszerhasználati díjat.
Kiemelte azt is, hogy a stratégiai olajkészlet 20 százalékra csökkent, és ebben szerinte jelentős felelőssége van Orbán Viktornak, ezért a tartalékok visszaépítését tartják szükségesnek.
Példaként említette, hogy Lengyelország radikálisan csökkentette az üzemanyagok áfatartalmát, és szerinte több eszköz is rendelkezésre áll az árak mérséklésére. Azt mondta, a Tisza-kormány első napjaiban a lehető legalacsonyabb ár biztosítására törekednének, és egyeztetnének a Mol vezetőivel, valamint a stratégiai olajellátásért felelős szervezetekkel.
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
A mintegy hétezer diákot és háromszáz munkatársat számláló, államilag finanszírozott MCC szorosan kötődik a leköszönő kormányhoz.
Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.
Rengeteg pénz múlik Magyar Péter első lépésein: hatalmasat fordult a magyar piac, de könnyen beüthet a krach
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és jelentős piaci átrendeződést hozott.
Lesújtó adatokat közölt az IMF: több ország is bajban van, de Magyarországon különösen óriási a vész
Az IMF kedden közzétett, frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a tavaly őszi jelentés óta eltelt időszak legmeghatározóbb eseménye a közel-keleti konfliktus kitörése volt.
Az euró magyarországi bevezetése továbbra is távoli cél: bár a lakosság támogatja, a gazdasági és jogi feltételek teljesítése jelenleg messzebb van, mint valaha.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
A Moody's hitelminősítő szerint a választások után megalakuló Tisza-kormány pozitívan hathat Magyarország adósbesorolására
Elképesztő adósságba verik magukat a magyar családok: egyetlen váratlan esemény, és borulhat a családi kassza
A 2025 szeptemberében indult Otthon Start Program jelentősen felpörgette a hazai lakáshitelezést.
Egy kellő felhatalmazással rendelkező kormány akár napok alatt elfogadtathatná a parlamenttel azokat a jogszabályokat, amelyeket Brüsszel a befagyasztott támogatások feloldásához kér.
Brutális célárat kapott a legnépszerűbb hazai bankpapír: történelmi csúcsra ért, de még csak most jön a java
Az Autonomous Research tovább javította az OTP részvényeire vonatkozó várakozását.
Hatalmas fordulatot hozhat Magyar Péterék győzelme: meglepő bejelentés érkezett a befagyasztott uniós milliárdokról
Jelentős makrogazdasági és államháztartási kihívásokkal kell szembenéznie az új magyar kormánynak.
Hatalmas kihívást jelent az új kormánynak a leköszönő vezetés által alig három hónap alatt felhalmozott, 3420 milliárd forintos államháztartási hiány kezelése.
Még nincs vége: újraszámlálás jön egy billegő körzetben, de további három helyen is váratlan fordulat jöhet
A levélszavazatokkal együtt már kirajzolódik az új parlamenti erőviszonyok képe.
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz
A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.
Óriási bejelentést tettek a hazai bankszektor vezetői: határozott üzenetet küldtek a leendő kormánynak
A szektor képviselői szerint kulcsfontosságú lesz egy hiteles makrogazdasági pálya kijelölése a felálló kabinet részéről.
Megszólalt a szakértő a hihetetlen tőzsdei rekord után: megvannak a nap nagy nyertesei, de ketten óriásit zuhantak
A részvénypiac forgalma 126,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 367,58 forintról 363,50 forintra csökkent 18 órakor.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.