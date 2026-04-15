Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek.

Magyar Pétert először arról beszélt, hogy kormányra kerülésükkor felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. Hozzátette, hogy új médiatörvényt alkotnak, átalakítják a médiahatóságot, és egy új, a közmédia feladatait ellátó intézményt hoznak létre.

A családtámogatási rendszerről azt mondta, minden jól működő intézkedést megtartják. Hozzátette azt is, hogy bővítik a családtámogatásokat, és megemlítette: az előző kormány nem emelte sem a gyest, sem a gyetet, sem a családi pótlékot.

Ezúttal is hangsúlyozta, hogy haza fogják hozni az uniós pénzeket, és Magyarország csatlakozik majd az Európai Ügyészséghez, és azzal kapcsolatban is ígéretet tett, hogy az egyetemi rendszert visszaadják az egyetmi polgároknak és a szentásunak.

A benzin, a gáz és a tej esetében azt mondta, az alacsony ár lenne a meghatározó, emellett pedig a fenntarthatóságot tartanák a legfontosabb célnak.

A riporter rákérdezett arra is, hogy egyeztetett-e Volodimir Zelenszkijjel a gázszállítások megnyitásáról. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy mivel még nem beiktatott miniszterelnök, nem tárgyalhat ilyen kérdésekről az ukrán elnökkel.

A riporter arról is kérdezte Magyar Péter, megtartanák-e a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést. A Tisza Párt elnöke erre azt mondta, hogy még 30 napig ügyvezető kormány működik, és nagy felelősségük van abban, hogy mit tesznek majd ezekben a hetekben. Szerinte amikor a világpiaci ár alacsonyabb volt, a kormány nem vásárolt be az Adria-vezetéken keresztül, majd az árak emelkedése után kezdett kapkodni. Hozzátette: az új kormány az energiaellátásban a diverzifikációt helyezné előtérbe.

Azt is elmondta, hogy a Barátság vezeték megmarad, mivel Magyarország nem tudna leválni róla, még ha akarna sem. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország és Magyarország földrajzi adottságai nem változnak, ugyanakkor legalább három irányból érkezhetnek ellátási források. Magyar Péter arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a négyszeres rendszerhasználati díjat.

Kiemelte azt is, hogy a stratégiai olajkészlet 20 százalékra csökkent, és ebben szerinte jelentős felelőssége van Orbán Viktornak, ezért a tartalékok visszaépítését tartják szükségesnek.

Példaként említette, hogy Lengyelország radikálisan csökkentette az üzemanyagok áfatartalmát, és szerinte több eszköz is rendelkezésre áll az árak mérséklésére. Azt mondta, a Tisza-kormány első napjaiban a lehető legalacsonyabb ár biztosítására törekednének, és egyeztetnének a Mol vezetőivel, valamint a stratégiai olajellátásért felelős szervezetekkel.

