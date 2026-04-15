Hatalmas mentőövet ígér a bajbajutott családoknak a Tisza Párt, de egy kimaradt részlet tízezreket tehet tönkre

A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg ugyanis a válás nemcsak érzelmi és jogi törést okozhat, hanem komoly pénzügyi veszteséget is, mert bizonyos esetekben az állami támogatás, a kamattámogatás, sőt más kedvezmények is visszakövetelhetők. A könnyítés hatalmas segítség lenne, de egy fontos elem, a Babaváró hitel kimaradt az említett támogatások közül.

A korábbi CSOK és a jelenleg is elérhető CSOK Plusz két teljesen eltérő, de komoly feltételekhez kötött konstrukció. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az állam visszakérheti a korábban biztosított előnyöket. Válás esetén a legnagyobb kockázat általában akkor merül fel, ha a vállalt gyermekek nem születnek meg, vagy a támogatási feltételek más okból sérülnek, például a bentlakási kötelezettség nemteljesítése miatt - írja a Bankmonitor friss elemzésében.

A probléma nagyságrendjét jól mutatja a Magyar Nemzeti Bank 2025. májusi Pénzügyi Stabilitási Jelentése: a jegybank adatai szerint mintegy 20 ezer CSOK-szerződésnél nem teljesült a gyermekvállalás, ami országosan 137 milliárd forintnyi sérülékeny kitettséget jelent.

A TISZA Párt közzétett vállalása éppen ezen változtatna: a program szerint válás esetén nem kellene visszafizetni sem a CSOK-ot, sem a CSOK Pluszt. Ez azért különösen fontos felvetés, mert a mai szabályok alapján egy kapcsolat felbomlása könnyen lakhatási és finanszírozási válsággá válhat.

Mit kell most visszafizetni a lakástámogatásoknál?

Alapvetően a válás nem eredményezi feltétlenül a CSOK, vagy épp a CSOK Plusz esetében a támogatások elvesztését, a kamatkedvezmény megszűnését. Ugyanakkor számos olyan egyéb eseményt eredményezhet, ami valóban a támogatás visszafizetését eredményezi:

Válás a vállalt gyermek megszületés előtt: Ebben a helyzetben a gyermekvállalás már nem teljesülhet, ezen tényező miatt kerülne sor a támogatás visszafizetésére. Válás és a család otthonának eladása: A CSOK-nál és a CSOK Plusznál is van egy olyan határidő, amelyen belül nem lehet elidegeníteni a kérdéses ingatlant. Márpedig a válás nagyon gyakran együtt jár a támogatással érintett ingatlan eladásával. Jelen esetben a támogatással érintett otthon értékesítése vezet a kedvezmény elvesztéséhez és a büntetés megfizetéséhez. Válás miatt elköltöznek a támogatással érintett lakásból: Természetesen a válás miatt eladott lakásból ki is kell költözni. Márpedig ez egy újabb feltétel, a bentlakási kötelezettség megsértését jelenti.

De például egy CSOK-ot, CSOK Pluszt igényelt párnál lehet olyan eset is, amikor a válás nem eredményez büntetést. Ha például a vállalt gyermekek megszülettek – vagy adott esetben nem is volt gyermekvállalás – és a pár egyik tagjának tulajdonába kerül a lakás tulajdona és ő (a gyermekekkel együtt) továbbra is a kérdéses ingatlanban lakik tovább, akkor a támogatást nem kell visszafizetni, hitel esetében a kedvezményes kamat megmaradna.

Ezekből már látszik, hogy a helyzet nem olyan egyértelmű. Válás és válás között is komoly különbségek lehetnek az élethelyzetekben. Az is látszik, hogy ha eltekintést szeretnének bevezetni a visszafizetéssel kapcsolatban az több más feltételt előírást is érinthet adott esetben.

Mekkora a visszafizetendő összeg az egyes támogatásoknál?

Az egyes támogatások esetében mégis mekkora visszafizetési kötelezettség jöhet a válás, illetve emiatt az egyes feltételek megsértésekor?

CSOK, Falusi CSOK és a hozzájuk kapcsolódó CSOK Hitel

A korábbi CSOK és Falusi CSOK egy-egy vissza nem térítendő támogatás. Ennek értelmében a kapott összeget – ez függ lakáscéltól, gyermekszámtól, konkrét támogatási formától -, kell visszafizetni méghozzá büntetőkamattal növelten.

A büntetőkamat mértékét CSOK esetén kétféleképpen határozhatják meg. A három gyermek után járó emelt összegű, 10 millió forintos támogatás esetén a büntetőkamat a ptk. szerinti késedelmi kamat ötszöröse. Míg sima CSOK esetén a ptk. szerinti késedelmi kamattal egyezik meg. Fontos azonban, hogy mindkét esetben van ezen büntetőkamatra egy évi 5 százalékos maximális érték.

Falusi CSOK esetén a kapott támogatásra is büntetőkamatot kell fizetni a visszafizetés esetén, ennek mértéke a ptk. szerinti késedelmi kamat 3 százalékponttal növelt értékének felel meg.

A fenti két támogatáshoz CSOK Hitel is kapcsolódhat, így duplán érintettek lehetnek a családok. A támogatásra való jogosultság elvesztésével ugyanis a hitel kamattámogatása is megszűnhet, és a kölcsön piaci kamatozásúvá válhat. Ráadásul az addig kapott kamattámogatást is vissza kellene fizetni.

CSOK Plusz

A kedvező kamatozású lakáshitelt kizárólag házasok igényelhetik, ráadásul gyermeket is kell mindenképp vállalni a kedvezmény elnyeréséhez. Jelen esetben kétféle visszafizetési kötelezettség merülhet fel:

Vissza kell fizetni az addig kapott kamattámogatást büntetőkamattal növelten. Ezen büntetőkamat a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének felel meg.

Emellett vissza kell fizetni az esetleges tartozáselengedést is. (A futamidő alatt született második gyermektől kezdődően elengednek a fennálló tartozásból 10-10 millió forintot.) Itt is felmerül a kamattámogatásnál nevesített büntetőkamat.

Ráadásul a kölcsönnél a kamattámogatás megszűnik, vagyis piaci kamatszint mellett kellene tovébb fizetnie azt az adósoknak, hacsak nem fizetek vissza, törlesztik elő a fennálló tartozást.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Hogy mit jelenthet egy válás a CSOK Plusznál, azt egy 30 millió forintos (két gyermekre felvett) hitel példáján lehet a legjobban érzékeltetni. Ha a pár felvette a 30 milliós, 3 százalékos kamatozású hitelt 20 éves futamidőre, de például 4 év elteltével gyermekáldás nélkül elválnak, drasztikus szankcióval szembesülnek.

Ilyenkor az első 4 évben az állam által a banknak kifizetett kamattámogatást egy összegben kell visszafizetniük, ami önmagában is megközelíti az 5,5 millió forintot. Mivel ezt jegybanki alapkamat + 5% büntetőkamattal növelten követelik vissza (amelynek a mértéke további mintegy 1,4 millió forint), az egy összegben, 120 napon belül fizetendő büntetés rögtön 6,9 millió forintra rúg. Ezen felül a hátralévő 16 évre a kölcsön piaci kamatozásúvá válik, ami a havi törlesztőrészletet akár másfél-kétszeresére is megemelheti, teljesen ellehetetlenítve a válófélben lévő felek anyagi biztonságát.

Mi a helyzet a Babaváróval?

Nem tisztán lakáscélú támogatás, de a Babaváró mellett sem mehetünk el szó nélkül, ugyanis a legtöbb család különböző lakástervek megvalósítására vette igénybe az akár 11 milliós szabad felhasználású, kamatmentes hitelt. Bár a TISZA Párt programja a CSOK és a CSOK Plusz esetében egyértelmű mentességet ígér a válófeleknek, érdekes módon a népszerű támogatási forma, a Babaváró hitel kimaradt ebből a felsorolásból.

Mivel a program nem nevesíti a Babavárót a válási mentességek között, ez azt jelentheti, hogy ezen a téren továbbra is a jelenlegi, szigorú szabályok maradnának érvényben. Ez abból a szempontból mindenképpen érdekes, hogy ezen támogatásnál tényleg önmagában a válás is a kamatmentesség megszűnését, illetve bizonyos esetekben az addig kapott kamattámogatás visszafizetését eredményezi.

Itt is alapfeltétel a házasság, és a párnak 5 éve van arra, hogy megszülessen az első gyermek. Ha ez az idő letelik gyermekáldás nélkül, vagy a pár az 5 év alatt elválik, a hitel azonnal, a hátralévő futamidőre piaci kamatozású személyi kölcsönné válik.

Ezzel párhuzamosan az első 5 évben az államtól kapott kamattámogatást egy összegben kell visszafizetniük. (Ha a válás úgy történik, hogy a baba az első 5 évben már megszületett, a korábbi kamattámogatást nem kell visszafizetni, de a hitel a válás pillanatától ugyanúgy piaci kamatozásúvá válik.)

Ez az érintettek számára hatalmas kockázat. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentése arra világított rá, hogy csak a 2019 és 2021 között folyósított Babaváró hitelek esetében mintegy 32 ezer házaspárnál nem született meg az első gyermek a kezdeti ötéves ciklus végére. Bár a kormány nekik mentőövet dobott, és a gyermekvállalási határidőt egységesen 2026. július 1-ig meghosszabbította, ez a türelmi idő alig több mint két hónap múlva lejár.

Mivel a tavalyi év történelmi negatív demográfiai rekordot hozott, valószínűsíthető, hogy ezen családok tízezrei továbbra is gyermektelenek. Számukra egy válás, vagy a nyári határidő lejárta azonnali, több millió forintos – az egykori jegybanki alapkamatok miatt akár 3-4 millió forintra rúgó – egy összegű büntetést, és a törlesztőrészletek drasztikus megugrását fogja jelenteni.

Ráadásul a Babaváró sorsa rendszerszinten is egyre kérdésesebb. Egy kiszivárgott szakmai háttéranyag (a Magyar Nemzeti Lakásstratégia 2035) korábban elismerte, hogy a konstrukció nem hozta meg a várt demográfiai áttörést, miközben évente súlyos és indokolatlan terhet ró a költségvetésre.

Bár konkrét kormányzati bejelentés a megszüntetésről nincs, a szakértői anyagok alapján a program a jövőben akár jelentősen átalakulhat. A TISZA Párt kommunikációja is inkább a hitelek helyett a közvetlen, alanyi jogon járó támogatások (pl. családi pótlék, GYES) megduplázására és az egyedülállók megsegítésére helyezi a hangsúlyt.

Nemcsak pénzt hagyhatna a családoknál a könnyítés

Ha a CSOK és a CSOK Plusz esetében valóban megszűnne a visszafizetési kötelezettség válás esetén, annak a közvetlen pénzügyi hasznon túl komoly társadalmi és családi előnye is lehetne. A legfontosabb változás az lenne, hogy a pároknak nem kellene egy többmilliós vagy akár még nagyobb állami teher árnyékában dönteniük a különválásról.

Ez több szempontból is kedvező lehet:

Csökkenhetne a kényszerből, anyagi okokból fenntartott kapcsolatok száma.

Egyszerűbbé válhatna a vagyonmegosztás és a különköltözés megszervezése.

Mérséklődhetne a válás körüli pénzügyi és mentális nyomás.

Nagyobb eséllyel maradhatna biztosított a már meglévő gyermekek lakhatása.

A könnyítés másik fontos előnye, hogy a családok nem az állami büntetés elkerülésére, hanem a működőképes új élethelyzet kialakítására koncentrálhatnának.

Ettől függetlenül azt is látni kell, hogy sok esetben nem önmagában a válás eredményezi a büntetést, hanem az ezzel járó egyéb következmények: lakás értékesítése, elköltözés… Ebből a szempontból pedig egyáltalán nem tekinthetők egységes, homogén csoportnak azok, akik egy támogatás felvételét követően elválnak:

Például teljesen más megoldási csomag lehet jó azoknak, akik a gyermekvállalás tejesítése előtt válnak el.

Vagy azok számára, akiknél teljesült a gyermekvállalás – vagy nem is volt – és a válás miatt a bentlakási kötelezettség, vagy a eliddegenítési tilalom sérül meg.

Újrakezdés büntetés nélkül

A TISZA Párt vállalása azért lehet erős politikai és társadalmi üzenet, mert egy valós problémára reagál: ma a válás a CSOK-os és CSOK Pluszos családok számára nemcsak magánéleti fordulópont, hanem komoly pénzügyi csapda is lehet. Ha a jövőben legalább ezen lakáscélú támogatásoknál megszűnne a visszafizetési kötelezettség, az mozgásteret, biztonságot és kiszámíthatóbb újrakezdést adhatna a családoknak.

Ugyanakkor az elemzésből jól látszik: amíg a több tízezer családot érintő Babaváró hitel sorsa és válási szabályrendszere úgy tűnik, hogy változatlan marad, a probléma teljeskörű megoldása egyelőre várat magára.

Ráadásul ez azt is jelentené, hogy olyan támogatás után fizetne továbbra is az állam, így az adófizetők támogatást, melyeknél az alapvetően vállalt cél nem, vagy csak részben teljesült. Ezt is mérlegelni kell egy ilyen döntés során.