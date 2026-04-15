Kimerült a keret: rengeteg fontos helyen állnak le az otthonfelújítások - erre kell készülnie a családoknak

A keret kimerülése miatt Budapesten és hét fejlettebb vármegyében felfüggesztik az uniós forrásból finanszírozott energetikai otthonfelújítási programot. Ez a konstrukció a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogatja. Az érintett régiókban a kérelmeket legkésőbb április 17-én, pénteken lehet benyújtani az MFB Pontokon. A döntés a többi vármegyét, valamint a kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti - írta a Portfolio.

A támogatási kérelmek benyújtásának felfüggesztése a fővárost, valamint Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókat érinti. Egészen pontosan Budapesten, továbbá Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben zárul le a pályázati lehetőség. Akik ezekben a térségekben már előkészítették a beruházást, de még nem adták be a dokumentumokat, azoknak április 17-ig van lehetőségük a cselekvésre.

Fontos tisztázni, hogy a korlátozás kizárólag a fejlettebb régiók energiakorszerűsítési programjára vonatkozik. Ezekben a térségekben ugyanis a benyújtott és az elbírálás alatt álló igénylések összege már elérte a rendelkezésre álló keretet. A kevésbé fejlett vármegyékben a támogatás a források kimerüléséig továbbra is zavartalanul igényelhető. Szintén független ettől a döntéstől a kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási program, amely a jelenlegi állás szerint június 30-ig nyitva áll a pályázók előtt.

Az energetikai otthonfelújítási program iránti hatalmas érdeklődés nem meglepő, hiszen a feltételeket az elmúlt időszakban jelentősen kedvezőbbé tették. A pályázók akár 10 millió forintos összeget is igényelhetnek, amely felerészben vissza nem térítendő támogatásból, felerészben pedig kamatmentes hitelből áll. A beruházások megkezdéséhez minimális, mindössze néhány százezer forintos önerő is elegendő. A hitelrész futamidejét akár 15 évre is ki lehet tolni, ami alacsonyabb, a megspórolt rezsiköltségekből is könnyen fedezhető havi törlesztőrészleteket eredményez.

A támogatás alapfeltétele továbbra is az, hogy a 2007 előtt épült családi házakon elvégzett munkálatokkal – például homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer korszerűsítésével – a tulajdonosok legalább 30 százalékos primer energiamegtakarítást érjenek el.