2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Munkás védőszemüvegben és légzőkészülékben kőzetgyapot szigetelést végez a fakeretbe a leendő házfalak hideggátló szigeteléséhez. Kényelmes, meleg otthon, gazdaság, építési és felújítási koncepció; Shutterstock ID 1227156799;
Hitel

Kimerült a keret: rengeteg fontos helyen állnak le az otthonfelújítások - erre kell készülnie a családoknak

Pénzcentrum
2026. április 15. 09:45

A keret kimerülése miatt Budapesten és hét fejlettebb vármegyében felfüggesztik az uniós forrásból finanszírozott energetikai otthonfelújítási programot. Ez a konstrukció a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogatja. Az érintett régiókban a kérelmeket legkésőbb április 17-én, pénteken lehet benyújtani az MFB Pontokon. A döntés a többi vármegyét, valamint a kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti - írta a Portfolio.

A támogatási kérelmek benyújtásának felfüggesztése a fővárost, valamint Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókat érinti. Egészen pontosan Budapesten, továbbá Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben zárul le a pályázati lehetőség. Akik ezekben a térségekben már előkészítették a beruházást, de még nem adták be a dokumentumokat, azoknak április 17-ig van lehetőségük a cselekvésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fontos tisztázni, hogy a korlátozás kizárólag a fejlettebb régiók energiakorszerűsítési programjára vonatkozik. Ezekben a térségekben ugyanis a benyújtott és az elbírálás alatt álló igénylések összege már elérte a rendelkezésre álló keretet. A kevésbé fejlett vármegyékben a támogatás a források kimerüléséig továbbra is zavartalanul igényelhető. Szintén független ettől a döntéstől a kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási program, amely a jelenlegi állás szerint június 30-ig nyitva áll a pályázók előtt.

Az energetikai otthonfelújítási program iránti hatalmas érdeklődés nem meglepő, hiszen a feltételeket az elmúlt időszakban jelentősen kedvezőbbé tették. A pályázók akár 10 millió forintos összeget is igényelhetnek, amely felerészben vissza nem térítendő támogatásból, felerészben pedig kamatmentes hitelből áll. A beruházások megkezdéséhez minimális, mindössze néhány százezer forintos önerő is elegendő. A hitelrész futamidejét akár 15 évre is ki lehet tolni, ami alacsonyabb, a megspórolt rezsiköltségekből is könnyen fedezhető havi törlesztőrészleteket eredményez.

A támogatás alapfeltétele továbbra is az, hogy a 2007 előtt épült családi házakon elvégzett munkálatokkal – például homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer korszerűsítésével – a tulajdonosok legalább 30 százalékos primer energiamegtakarítást érjenek el.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #rezsi #pályázat #támogatás #családi ház #energiahatékonyság #uniós támogatás #energetikai korszerűsítés #otthonfelújítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
