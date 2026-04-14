Zsiday Viktor magyarázata a forint erősödésére: a piac már érzi, hogy közel van itthon az euró bevezetése

A forint elmúlt napokban tapasztalt látványos erősödése mögött az a piaci várakozás áll, hogy Magyarország a Tisza Párt választási győzelmét követően, belátható időn belül csatlakozhat az euróövezethez. Zsiday Viktor gazdasági elemző szerint a befektetők jelenleg úgy tekintenek a magyar fizetőeszközre, mintha az egy kiemelkedően magas kamatozású euró lenne.

Zsiday Viktor nemrég a blogján rámutatott: ha a piac elhiszi a csatlakozás tényét, a forint gyakorlatilag euróvá válik. Ráadásul a szokásos 2 százalékos kamat helyett jóval vonzóbb, 6 százalék feletti hozamot kínál a befektetőknek.

Ez a piaci viselkedés nem egyedülálló, hiszen a történelmi tapasztalatok is hasonló mintázatot mutatnak. A korábbi csatlakozásoknál – például a görög drachma vagy a szlovák korona esetében – az érintett devizák már az euró bevezetése előtt stabilizálódtak, sőt, fel is értékelődtek.

– magyarázta Zsiday.

A szakértő úgy látja, hogy a magyarországi euróbevezetés társadalmi, politikai és gazdasági feltételei egyaránt adottak. A régióban nálunk a legmagasabb a közös valuta lakossági támogatottsága. Ennek oka, hogy az emberek úgy érzik, a forint folyamatos leértékelődése és az infláció anyagilag megkárosítja őket.

Most úgy tűnik, a választáson győztes Tisza Párt és Magyar Péter is egyértelmű politikai elköteleződést mutat a lépés iránt. Elsődleges céljuk, hogy az Európai Unió perifériájára sodródás után az euró bevezetésével erősítsék meg újra a nyugati integrációba vetett hitet.

Zsiday szerint a gazdasági képesség is megvan a váltásra. A maastrichti konvergenciakritériumok ugyanis a gyakorlatban rugalmasabbak annál, mint ahogyan azt sokszor kommunikálják. A tapasztalatok szerint gyakran már a határozott politikai szándék és a törekvés is elegendő a csatlakozási feltételek teljesítéséhez.

Bár a közös európai valuta bevezetése 5-7 éves időtávon reális forgatókönyv, a folyamatot két jelentős globális kockázat is beárnyékolhatja.

Az egyik egy esetleges Irán elleni konfliktus nyomán kirobbanó olajválság beláthatatlan gazdasági hatása. A másik kockázatot pedig az jelenti, ha a nemzetközi befektetők kockázatkerülőbbé válnak, és elfordulnak a magas államadóssággal rendelkező országoktól.

– ecsetelte a blogján Zsiday Viktor.

