A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.
Zsiday Viktor magyarázata a forint erősödésére: a piac már érzi, hogy közel van itthon az euró bevezetése
A forint elmúlt napokban tapasztalt látványos erősödése mögött az a piaci várakozás áll, hogy Magyarország a Tisza Párt választási győzelmét követően, belátható időn belül csatlakozhat az euróövezethez. Zsiday Viktor gazdasági elemző szerint a befektetők jelenleg úgy tekintenek a magyar fizetőeszközre, mintha az egy kiemelkedően magas kamatozású euró lenne.
Zsiday Viktor nemrég a blogján rámutatott: ha a piac elhiszi a csatlakozás tényét, a forint gyakorlatilag euróvá válik. Ráadásul a szokásos 2 százalékos kamat helyett jóval vonzóbb, 6 százalék feletti hozamot kínál a befektetőknek.
Ez a piaci viselkedés nem egyedülálló, hiszen a történelmi tapasztalatok is hasonló mintázatot mutatnak. A korábbi csatlakozásoknál – például a görög drachma vagy a szlovák korona esetében – az érintett devizák már az euró bevezetése előtt stabilizálódtak, sőt, fel is értékelődtek.
– magyarázta Zsiday.
A szakértő úgy látja, hogy a magyarországi euróbevezetés társadalmi, politikai és gazdasági feltételei egyaránt adottak. A régióban nálunk a legmagasabb a közös valuta lakossági támogatottsága. Ennek oka, hogy az emberek úgy érzik, a forint folyamatos leértékelődése és az infláció anyagilag megkárosítja őket.
Az euró bevezetésének társadalmi támogatottságáról olvasói szavazást is kezdeményeztük néhány hónapja. A szavazás eredménye és az ahhoz kapcsolódó elemzésünk ebben a cikkben olvasható.
Most úgy tűnik, a választáson győztes Tisza Párt és Magyar Péter is egyértelmű politikai elköteleződést mutat a lépés iránt. Elsődleges céljuk, hogy az Európai Unió perifériájára sodródás után az euró bevezetésével erősítsék meg újra a nyugati integrációba vetett hitet.
Zsiday szerint a gazdasági képesség is megvan a váltásra. A maastrichti konvergenciakritériumok ugyanis a gyakorlatban rugalmasabbak annál, mint ahogyan azt sokszor kommunikálják. A tapasztalatok szerint gyakran már a határozott politikai szándék és a törekvés is elegendő a csatlakozási feltételek teljesítéséhez.
Bár a közös európai valuta bevezetése 5-7 éves időtávon reális forgatókönyv, a folyamatot két jelentős globális kockázat is beárnyékolhatja.
Az egyik egy esetleges Irán elleni konfliktus nyomán kirobbanó olajválság beláthatatlan gazdasági hatása. A másik kockázatot pedig az jelenti, ha a nemzetközi befektetők kockázatkerülőbbé válnak, és elfordulnak a magas államadóssággal rendelkező országoktól.
– ecsetelte a blogján Zsiday Viktor.
Korábban Balásy Zsolt adott interjút a Pénzcentrumnak, aki szintén az euró magyarországi "fantom bevezetéséről" beszélt, mint lehetséges forgatókönyv – igaz, nagyon más gazdasági kontextusban. Az anyag IDE kattintva olvasható.
A magyar pénzügyi szektor és a lakáspiac jövője szempontjából számos égető kérdés vár rendezésre a következő években
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
A lakáskínálat jelentős bővítése rendkívül időigényes folyamat. Egy új társasház felépítése átlagosan három évet vesz igénybe. Így egy éven belül lehetetlen látványos fordulatot elérni a...
Szakértői elemzés: ez vár a forint és a magyar tőzsdepapírok árfolyamára a kormányváltás és az iráni háború árnyékában
Az ellenzék meggyőző győzelme akár 100 bázispontos kockázati prémium csökkenést is kiválthat a BUX indexben.
Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?
Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
Sokan már a hitelfelvétel első lépcsőjén, a kalkulátorok használatakor kiesnek a rendszerből, de az okok jelentősen eltérnek a különböző konstrukcióknál.
Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban
Nem áll le minden, de bizonyos funkciók elérhetetlenek lesznek, még az SMS-értesítések is késhetnek.
Bár a figyelem az utóbbi időben főleg az államilag támogatott lakáshitelekre összpontosult, a háttérben nagyot mennek a személyi kölcsönök.
Földindulás jöhet a magyar devizahiteles ügyeknél: ez most mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Több mint 40 millió forintot kell visszafizetnie az UniCredit Banknak egy gyulai devizahitel-károsult család számára.
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
A lakáshitelezés 2026-tól érdemben szigorodott, sokan szembesülhetnek azzal, hogy ugyanakkora fizetés mellett kisebb hitelre számíthatnak.
Nesze neked Otthon Start Program: itt a fájdalmas igazság a magyar lakáshitelekről, ezzel sokan nem számoltak
Bár 2025-ben nominálisan soha nem látott rekordot döntött a felvett lakáshitelek összege Magyarországon, a lakásárak emelkedésével korrigálva a piac valójában évtizedes mélyponton van.
Óriási bejelentést tett az egyik legnagyobb hazai bank: végleg elfelejthetik a jelszavakat az ügyfelek
A K&H Bank ügyfelei már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is beléphetnek a pénzintézet online felületeire - ezt a pénzintézet jelentette be.
A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
Pörög a hitelpiac Magyarországon, egyre nagyobb összegeket vesznek fel a háztartások, miközben az infláció már visszahúzódott.
Tömegével szabadulnak meg a hiteleiktől a magyarok: eddig nem látott rekordok dőlnek a pénzintézeteknél
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2025 végére a 90 napon túli késedelmes háztartási hitelek aránya a statisztikák történetében először egy százalék alá csökkent.
A legfrissebb kormányzati adatokból kiderül, hogy a kedvezményes konstrukció jóval alacsonyabban tartja a havi törlesztőrészleteket a piaci hitelekhez képest.
Revolut ügyfelek, figyelem! Hatalmas változásokat hoz a számláknál a virtuális bank Magyarországi terjeszkedése: erre kell készülni
Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut.
Őrület, ami a forint árfolyamával történt napközben: elég komoly erősödés lett a vége - ennyit ér most a magyar pénz
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Példátlan botrány az Eximbanknál: azonnali hatállyal vágták ki a trükköző dolgozót, már a hatóságokat is bevonták
Egy munkavállaló megtévesztő módon használta az Eximbank nevét, a bank azonnal eljárást indított.
