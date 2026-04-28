Nehéz helyzetben lehet több százezer lakásvásárló magyar: ebbe simán beleköthet a bank
A külföldről hazatérő magyarok számára komoly kihívást jelenthet az itthoni lakáshitel-igénylés, ha még külföldi jövedelemmel rendelkeznek. Bár a hazai bankok többsége elfogadja a határon túli jövedelmet, a hitelbírálati feltételek jelentősen szigorúbbak a belföldi munkaviszonyhoz képest. A pénzintézetek hosszabb foglalkoztatási időt, magasabb minimális jövedelmet, valamint sok esetben magyarországi lakcímet is elvárnak. Emellett az államilag támogatott hitelek felvételét a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó szabályok is nehezítik - írja a Bankmonitor.
Az elmúlt időszakban külföldre költözött magyarok közül sokan fontolóra vehetik a hazatelepülést. Ha a kint töltött idő alatt nem gyűlt össze elegendő megtakarítás egy saját ingatlan megvásárlására, banki finanszírozásra van szükség.
A hazai pénzintézetek gyakorlata azonban nem egységes a külföldi jövedelmek megítélésében. A bankok túlnyomó többsége elfogadja ugyan a határon túlról származó bevételeket, de az engedélyezett országok listája változó. Az Európai Unió tagállamaiból, valamint Svájcból, Norvégiából, az Egyesült Államokból és Izraelből származó jövedelmekkel jellemzően el lehet indítani a hiteligénylést. Ezzel szemben az egyéb, Európán kívüli országok esetében az ügyfelek könnyen akadályokba ütközhetnek.
Az egyik legszembetűnőbb különbség az elvárt munkaviszony hosszában mutatkozik meg. Egy magyarországi munkahely esetében legtöbbször elegendő a három hónapos, lejárt próbaidővel rendelkező munkaviszony. A külföldön dolgozóktól viszont a bankok általában legalább hat, de esetenként kilenc hónapos folyamatos foglalkoztatást várnak el a jelenlegi munkaadónál. Ezenfelül a minimálisan elvárt jövedelemszint is magasabb.
Belföldi jövedelem esetén elméletben sokszor a minimálbér is elegendő a hitelfelvételhez. A külföldi jövedelmeknél azonban több pénzintézet is legalább nettó 350 ezer forintnak megfelelő összeget ír elő. Szintén gyakori gyakorlat, hogy a bankok árfolyamkockázati okokból a kinti fizetésnek csupán a hetven százalékát veszik figyelembe a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató számítása során.
A lehetőségeket tovább szűkíti, hogy a bankok szinte kizárólag a határozatlan idejű, alkalmazotti munkaviszonyt fogadják el. Határozott idejű munkaszerződéssel csak elvétve nyújtanak hitelt, a külföldi vállalkozói jövedelmeket pedig nagyrészt teljesen kizárják a finanszírozásból. A külföldi nyugdíjak elfogadása lehetséges ugyan, ám a belföldihez képest itt is szigorúbb megkötésekkel kell számolni. Komoly akadályt jelenthet a lakcímkérdés is. A pénzintézetek jelentős része elvárja a magyarországi állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási helyet, és gyakran azt is vizsgálják, hogy az ügyfél mióta rendelkezik hazai lakcímmel.
Az államilag támogatott hitelkonstrukcióknál, mint amilyen a CSOK Plusz vagy az Otthon Start, a külföldi jövedelem önmagában nem kizáró ok, ám a társadalombiztosítási jogviszony igazolása komoly nehézséget okozhat. Ezeknél a hiteleknél ugyanis az igénylést megelőző időszakban már megfelelő magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni. A CSOK Plusz esetében könnyebbséget jelent, hogy elegendő lehet az utolsó kilencven nap belföldi biztosítotti státusza, amennyiben a kérelmező igazolni tudja az ezt megelőző külföldi jogviszonyát.
A hazaköltözést és lakásvásárlást tervezőknek érdemes mérlegelniük egy alternatív megoldást is. Sokkal egyszerűbb és gördülékenyebb lehet a hiteligénylés, ha az érintettek először hazaköltöznek, és átmenetileg bérelt ingatlanban vagy a családjuknál élnek. Így elhelyezkedhetnek egy belföldi munkahelyen, és csak a stabil magyar munkaviszony megszerzése után vágnak bele a hitelből történő lakásvásárlásba.
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
A magyar piaci lakáshitelkamat ma közel 3 százalékponttal magasabb a régiós átlagnál.
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
A piacok egy hitelesebb gazdaságpolitikát, hosszú távon pedig az euró bevezetését árazzák.
Hatalmas mentőövet ígér a bajbajutott családoknak a Tisza Párt, de egy kimaradt részlet tízezreket tehet tönkre
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket.
Kimerült a keret: rengeteg fontos helyen állnak le az otthonfelújítások - erre kell készülnie a családoknak
A keret kimerülése miatt Budapesten és hét fejlettebb vármegyében felfüggesztik az uniós forrásból finanszírozott energetikai otthonfelújítási programot.
Zsiday Viktor magyarázata a forint erősödésére: a piac már érzi, hogy közel van itthon az euró bevezetése
Zsiday szerint a gazdasági képesség is megvan a váltásra.
Váratlan fordulat: hatalmas külföldi bankóriás vette célba Magyarországot az új politikai helyzet miatt
A lengyel piacvezető PKO Bank Polski a Tisza Párt választási győzelmét követően felgyorsította a magyarországi piacra lépés lehetőségének vizsgálatát.
A magyar pénzügyi szektor és a lakáspiac jövője szempontjából számos égető kérdés vár rendezésre a következő években
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
A lakáskínálat jelentős bővítése rendkívül időigényes folyamat. Egy új társasház felépítése átlagosan három évet vesz igénybe. Így egy éven belül lehetetlen látványos fordulatot elérni a...
Szakértői elemzés: ez vár a forint és a magyar tőzsdepapírok árfolyamára a kormányváltás és az iráni háború árnyékában
Az ellenzék meggyőző győzelme akár 100 bázispontos kockázati prémium csökkenést is kiválthat a BUX indexben.
Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?
Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
Sokan már a hitelfelvétel első lépcsőjén, a kalkulátorok használatakor kiesnek a rendszerből, de az okok jelentősen eltérnek a különböző konstrukcióknál.
Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban
Nem áll le minden, de bizonyos funkciók elérhetetlenek lesznek, még az SMS-értesítések is késhetnek.
Bár a figyelem az utóbbi időben főleg az államilag támogatott lakáshitelekre összpontosult, a háttérben nagyot mennek a személyi kölcsönök.
Földindulás jöhet a magyar devizahiteles ügyeknél: ez most mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Több mint 40 millió forintot kell visszafizetnie az UniCredit Banknak egy gyulai devizahitel-károsult család számára.
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
A lakáshitelezés 2026-tól érdemben szigorodott, sokan szembesülhetnek azzal, hogy ugyanakkora fizetés mellett kisebb hitelre számíthatnak.
Nesze neked Otthon Start Program: itt a fájdalmas igazság a magyar lakáshitelekről, ezzel sokan nem számoltak
Bár 2025-ben nominálisan soha nem látott rekordot döntött a felvett lakáshitelek összege Magyarországon, a lakásárak emelkedésével korrigálva a piac valójában évtizedes mélyponton van.
Óriási bejelentést tett az egyik legnagyobb hazai bank: végleg elfelejthetik a jelszavakat az ügyfelek
A K&H Bank ügyfelei már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is beléphetnek a pénzintézet online felületeire - ezt a pénzintézet jelentette be.
A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.
-
-
