Magyar iskolákra csapott le a NAV: nem kímélték a diákokat, ez volt a radarjukon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal iskolai razziák során tiltott elektronikus cigarettákat foglalt le, és felhívja a figyelmet az illegális termékek veszélyeire, valamint a megelőzés fontosságára - közölte honlapján a NAV.

Nemrég számoltunk be arról, hogy elf bar miatt hívtak rendőrt egy kamaszra egy magyar gimnáziumban. Most a NAV is razziát tartott több intézményben.

A NAV közleménye szerint több oktatási intézményben is illegális elektronikus cigarettákat, köztük Elfbart és Pocobart találtak az ellenőrzések során. A hatóság hangsúlyozza, hogy az ízesített, folyadékkal töltött elektronikus dohánygyártmányok forgalmazása és használata tiltott Magyarországon, mivel összetételük ellenőrizetlen és nem biztonságos.

Különösen aggasztó, hogy egyes lefoglalt termékekben THC-t, vagyis a kannabisz pszichoaktív hatóanyagát is kimutatták. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy ezek a termékek könnyen függőséget okozhatnak, főként a fiatalok körében.

A jogszabályok szerint az ilyen termékek forgalmazása, importálása, árusítása és távértékesítése egyaránt tilos, a szabályok megszegői jelentős pénzbüntetésre számíthatnak. A NAV álláspontja szerint azonban a fiatalkorú fogyasztók esetében a megelőzés és az oktatási intézményen belüli kezelés lehet a megfelelő megoldás, kivéve ha kereskedelmi mennyiségű tiltott terméket találnak valakinél.