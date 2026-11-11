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Figyelem, új szabályok lépnek életbe a Balaton környéki erdőkben: nem mindegy, mikor és hol vághatnak ki fákat

HelloVidék
2026. november 11. 09:15 3 perc

Elkészült a Balatonfüredi Erdőtervezési Körzet új erdőterve, amely több Balaton-parti és környékbeli település erdeire is kiterjed. Balatonfüred, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak és Tihany erdeit is érinti a lezárult erdőtervezés. A dokumentum nemcsak azt rögzíti, milyen erdőgazdálkodási beavatkozások végezhetők az egyes területeken, hanem szigorú természetvédelmi előírásokat is tartalmaz. Van olyan tihanyi erdőrészlet, ahol az év bizonyos hónapjaiban egyáltalán nem végezhető szálalás, máshol pedig a terület legalább tíz százalékát érintetlenül kell hagyni.

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Befejeződött a Balatonfüredi Erdőtervezési Körzet erdőtervezési eljárása, és az illetékes minisztérium meghozta az erdőtervre vonatkozó határozatot. A döntésről Balatonalmádi önkormányzata is tájékoztatta a lakosságot, a kapcsolódó dokumentumokat pedig november 6-tól december 21-ig teszik közzé.

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A körzet neve elsőre talán csak Balatonfüred környékét sejteti, valójában azonban jóval nagyobb területet fed le. Az erdőtervezés többek között Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Paloznak, Csopak, Tihany, Balatonalmádi és Balatonkenese erdeit is érinti. A határozat mellékleteiben erdőrészletenként találhatók meg a gazdálkodási előírások, vagyis az is, hogy az adott területen milyen fakitermelési, erdőfelújítási és egyéb munkák végezhetők.

Tihanyban és Balatonfüreden is szigorú előírásokat szabtak

A Völgyhíd Online szerint a határozat első melléklete önmagában 782 oldalas, és rendkívül részletesen sorolja fel az egyes erdőrészletekre vonatkozó előírásokat:

  • A Tihany 6 A jelű, 15,62 hektáros erdőrészletében például április 1. és augusztus 31. között nem végezhető készletgondozó használat, vagyis szálalás. A védett növények előfordulási helyein pedig a fakitermelést és az anyagmozgatást is csak a növények nyugalmi időszakában, száraz vagy fagyott talajon engedi a terv.
  • Külön védelmi szabály vonatkozik a természetes értékekre is: a törvény erejénél fogva védett források, barlangok és természetes tavak körül 25 méteres kíméleti területet kell fenntartani. Ezeken a részeken sem fakitermelés, sem gépi anyagmozgatás nem történhet.
  • A Balatonfüred 3 A jelű, nagyjából 15 hektáros erdőrészletben például legalább a terület tíz százalékának megfelelő nagyságú hagyásfacsoportot kell megőrizni. Ez olyan, természetvédelmi célból kijelölt erdőrész, amelyet érintetlenül kell hagyni. Itt a felújítóvágás bontóvágását sem lehet április eleje és augusztus vége között elvégezni.

A korlátozások tehát nem egységesen, minden erdőre azonos módon vonatkoznak: az egyes területek természeti adottságai és védettsége alapján határozták meg az előírásokat.

Több balatoni erdő talajvédelmi rendeltetést is kapott

Az erdőterv második melléklete az erdők rendeltetésében bekövetkező változásokat sorolja fel. Többek között balatonfüredi, csopaki, tihanyi, balatonkenesei és vörösberényi erdőrészleteknél állapítottak meg talajvédelmi rendeltetést.

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Ez azt jelenti, hogy az adott erdők esetében a talaj védelme is kiemelt szempontként jelenik meg a gazdálkodás során. A dokumentum egyéb nyilvántartási módosításokat is tartalmaz. Litéren például egy erdőrészlet 0,69 hektáros területét terméketlenné minősítették, mivel az sziklás, köves, termőréteg nélküli terület.

Bárki megnézheti, melyik erdőre milyen előírások vonatkoznak

A Balatonfüredi Erdőtervezési Körzet erdőtervét és annak mellékleteit nyilvánosan hozzáférhetővé tették. A dokumentumokat az önkormányzati tájékoztatóban megadott online dokumentumtárban lehet megtekinteni.

Aki arra kíváncsi, hogy egy konkrét erdőterület milyen előírások alá esik, a Nébih Erdőtérképén is tájékozódhat. A dokumentumok személyesen az erdészeti hatóság illetékes osztályán, Veszprémben, a Szent Margit park 2. szám alatt is megtekinthetők. A közzétételi időszak 2026. december 21-ig tart.
Címlapkép: Getty Images
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