Egy friss utazási rangsor szerint 2026-ban ez a világ legdrágább úti célja: 9 millió alatt szóba sem álnak veled.
Nem bír magával a Nyíregyházi Állatpark új vadóca: úgy hancúrozik a feketeség, mint egy óriási házimacska
Nem mindennapi új lakóval büszkélkedhet a Nyíregyházi Állatpark: egy gyönyörű afrikai leopárd érkezett, aki máris megmutatta, milyen játékos nagymacska lakik a fekete bunda alatt.
Igazi különlegességgel találkozhatnak ezentúl a Nyíregyházi Állatpark látogatói: új lakóként egy hétéves afrikai leopárd érkezett hozzájuk a Kecskeméti Vadaskertből. A nagymacska már a nagyközönség számára is látható, az állatpark pedig a közösségi oldalán egy videót is megosztott róla. A felvételen a leopárd játékosabb oldalát is megismerhetjük: önfeledten hancúrozik, és egy pillanatra egészen elfeledteti velünk, hogy egy tekintélyes ragadozóról van szó. A gyönyörű bundájú nagymacska most inkább olyan, mint egy jókora, játékos óriáscica.
A leopárd egyébként a nagymacskák egyik legalkalmazkodóképesebb képviselője. Afrikában számos különböző élőhelyen képes boldogulni, kiváló vadász, rendkívül erős, ugyanakkor kifejezetten rejtőzködő életmódot folytat. Többnyire magányosan él, és leginkább alkonyatkor, illetve éjszaka indul vadászni.
Elhunyt Marika néni, a rábaközi perec mestere: generációkon át őrizte a különleges magyar sütemény titkát
Szomorú hírt közölt a Hagyományos Rábaközi Perec közösségi oldala: elhunyt Csepregi Istvánné Marika néni, a rábaközi perec egyik ismert készítője.
Figyelem, új szabályok lépnek életbe a Balaton környéki erdőkben: nem mindegy, mikor és hol vághatnak ki fákat
Elkészült a Balatonfüredi Erdőtervezési Körzet új erdőterve: többek között Balatonfüred, Tihany és Csopak erdeiben is rögzítették, hol és milyen feltételekkel vághatnak ki fákat.
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
Gyerekként, egy panellakásban fogadta meg, hogy egyszer kertes háza lesz. Peter Srámek beváltotta: tavaly minden pénze a házfelújításra ment, most végre elkészült.
Drámai látvány fogadja a kirándulókat a népszerű zalai tónál: visszahúzódott a víz, kagylók ezrei pusztultak el
A Kustánszegi-tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, egyes partszakaszokon pedig már a korábban vízzel borított meder is szárazra került. A tóparton elpusztult kagylók sokasága hever.
Újabb súlyos következménye lett a parajdi sóbánya másfél évvel ezelőtti katasztrófájának: november végén hatvan alkalmazottjától válik meg az állami sóipari vállalat, a SALROM.
21 millió forintért vette a felújított álomházat, most kabátban alszik a konyhában: rémálommá vált a vidéki élet egy magyar faluban
Kívülről szép volt, belül súlyos hibákat rejtett felújítottnak látszó a Mátra lábánál fekvő domoszlói ház. A szerencsétlenül járt nőt átverték, 4 éve pereskedik.
A keddi esőzések miatt jelentős mennyiségű víz jutott a pécsi Lánc utcai rendelőintézet egyik épületszárnyába, ezért az érintett épületrészt le kellett zárni, több orvos rendelése...
Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is
Bár a töltött káposzta hivatalosan sem hungarikum, azért nemzeti értékként tartjuk nyilván, de bármilyen meglepő, korántsem csak nálunk készítik ezt a fogást.
Biztató hírek érkeztek a pusztulásra ítélt hazai horgásztóról: videón, ahogy visszatér az élet a kiszáradt mederbe
Néhány hónapja még a kiszáradás és az elpusztult halállomány miatt került a hírekbe a Vas megyei Merseváti-tőzegbányató, most azonban biztató fordulatról számoltak be a horgászok.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
Az idei aszály után sok kerttulajdonosban felmerülhetett a kérdés: nem lenne egyszerűbb saját kútból locsolni, mint folyton az esőre várni, vagy a vezetékes vizet használni?
Vége, megszűnhet a több mint 40 éves délegyházi nudistastrand és kemping: még a tó vizét is kiszivattyúznák
Komoly fordulat előtt állhat a több mint négy évtizedes múltra visszatekintő délegyházi naturista strand és kemping sorsa.
Újabb fordulat a magyarországi azbesztbotrányban: megszólalt a Magyar Közút, vizsgálat indul Gyömrőn
A Magyar Közút a szennyezés körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében további, több helyszínre kiterjedő vizsgálatot indított.
Elegük lett a gúnyolódásból, a falu névtábláját is összetörték: így tűnt el ez a vicces nevű magyar település a térképről
Ma már Mecsekfalu néven ismerjük, de Baranya egyik településrészének egészen más neve volt a múlt század elején. Szopok évszázadokon át szerepelt a térképeken...
Nem mindennapi madármegfigyelésről érkezett hír Borsodból: szinte teljesen hófehér tollazatú harkályt sikerült lefotózni Sajószögeden.
Súlyos bírságot kaphatnak a kutyatartók idén ősszel: Pest megyében már 150 ezres felszólítások érkeztek, sok gazdi csak most szembesült a szabállyal
Akár 300 ezer forintot is követelhetnek egy kétkutyás családtól Gyömrőn, mert gazdáik nem jelentették be az állatokat az idei ebösszeírás során. Több kutyatartó azt állítja,...
Vadat láttál az utcán vagy a kertedben? Mostantól hivatalosan is bejelentheted, akár intézkedés is követheti
Egyre több helyen okoznak gondot a lakott területen felbukkanó vadállatok, egy baranyai településen pedig most új lehetőséget kaptak a lakók, hogy hivatalosan is jelezzék az...
Rákkeltő azbesztet találtak az iskola mellett, 50 család aggódik: újabb vizsgálatokat követelnek a szülők Gyömrőn
Újabb magyar településen találtak azbeszttel szennyezett útépítési anyagot: ezúttal a gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében mutatták ki a veszélyes anyagot.
Szigorú tiltások jönnek a Balatonhoz közeli városban: hosszú a lista, mire nem adnak többé engedélyt
Nem lehet többé bármit kihelyezni vagy reklámozásra használni a közterületeket Tapolcán. A város képviselő-testülete több ponton is szigorította az engedélyezési szabályokat.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.