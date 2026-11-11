Nem bír magával a Nyíregyházi Állatpark új vadóca: úgy hancúrozik a feketeség, mint egy óriási házimacska

Nem mindennapi új lakóval büszkélkedhet a Nyíregyházi Állatpark: egy gyönyörű afrikai leopárd érkezett, aki máris megmutatta, milyen játékos nagymacska lakik a fekete bunda alatt.

Igazi különlegességgel találkozhatnak ezentúl a Nyíregyházi Állatpark látogatói: új lakóként egy hétéves afrikai leopárd érkezett hozzájuk a Kecskeméti Vadaskertből. A nagymacska már a nagyközönség számára is látható, az állatpark pedig a közösségi oldalán egy videót is megosztott róla. A felvételen a leopárd játékosabb oldalát is megismerhetjük: önfeledten hancúrozik, és egy pillanatra egészen elfeledteti velünk, hogy egy tekintélyes ragadozóról van szó. A gyönyörű bundájú nagymacska most inkább olyan, mint egy jókora, játékos óriáscica.

A leopárd egyébként a nagymacskák egyik legalkalmazkodóképesebb képviselője. Afrikában számos különböző élőhelyen képes boldogulni, kiváló vadász, rendkívül erős, ugyanakkor kifejezetten rejtőzködő életmódot folytat. Többnyire magányosan él, és leginkább alkonyatkor, illetve éjszaka indul vadászni.