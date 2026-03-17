Lerántotta a leplet az anyagi helyzetéről Borbás Marcsi: meg fogsz döbbenni, hogyan él valójában a népszerű tévés

Pénzcentrum
2026. március 17. 11:30

Borbás Marcsi nemcsak a kamerák előtt mosolyog, hanem a háttérben is keményen dolgozik a vállalkozásaiért. A népszerű tévés őszintén beszélt arról, hogy anyagi helyzete korántsem fényűző, és a pénz nála nem cél, hanem eszköz a minőség és a stabilitás fenntartásához.

Borbás Marcsi, az ország egyik legismertebb televíziós arca, a minap meglepő őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről a Neshama TV 'Én és a pénz' című adásában. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy a sok sikeres könyv és tévéműsor után már nem kell a pénz miatt aggódnia, a valóság - saját bevallása szerint - egészen más.

„Anyagi helyzetemet tekintve az alsó középréteghez tartozom” – vallotta be, lerombolva ezzel a sztárok vagyoni helyzetéhez általában társított fényűző képet. Hozzátette:

Európában ugyanezzel a teljesítménnyel más anyagi szinten élne, de Magyarországon a siker nem feltétlenül jelent gazdagságot.

Nyugdíjáról vallott a Jászai-díjas érdemes művész: megalázóan keveset kap havonta, ebből lehetetlen megélni
A helyzet visszásságát érzékeltetve úgy fogalmazott: teljesen abszurd és nevetséges, hogy a színpadon Rómeó iparűzési adót, Júlia pedig társasági adót fizet.

Borbás Marcsi nem a maximális haszonra hajt, hanem a minőségre. Férje szerint mindig az vezérelte, hogy valami nagyon jót csináljon, nem az, hogy gazdag legyen. Ez a szemlélet tükröződik abban is, hogy a műsorgyártásból cég, a cégből könyvkiadás, online platform és natúrkozmetikai márka lett – mindezt sok munka, kockázat és újrakezdés árán.

Volt olyan, hogy egy hónapig vagy kettőig félig ülve aludtam, mert féltem, hogy szívinfarktust kapok

- mesélte a kemény időszakokról, de hozzátette: válság esetén mindig gyorsít, nem hátrál.

A beszélgetésből kiderült: számára a pénz nem cél, hanem eszköz. Ahogy ő fogalmaz: „A pénz csak arra kell, hogy lehessen tovább építkezni, lehessen embereket megtartani, lehessen minőséget csinálni.”

Címlapfotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
