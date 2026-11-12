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Két vidéki magyar fürdőváros is bekerült a nemzetközi élmezőnybe: Hévíz és Sárvár is komoly elismerést kapott

HelloVidék
2026. november 12. 09:45 4 perc

Két magyar fürdőváros is komoly nemzetközi elismerést szerzett 2026-ban: Hévíz és Sárvár egyaránt elnyerte a Green Destinations Bronze Awardot. A fenntartható turizmus fejlesztéséért odaítélt bronzfokozatú elismeréshez nem volt elég egy jól hangzó pályázat: a két település teljesítményét több mint 80 szempont alapján, független szakértők helyszíni audit során is megvizsgálták. Az értékelésből az is kiderült, mely területeken számítanak igazán erősnek a magyar fürdővárosok.

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Nem mindennapi nemzetközi elismerést szerzett két ismert dunántúli fürdőváros: Hévíz és Sárvár is megszerezte a Green Destinations Bronze Awardot. A két település Magyarországon elsőként teljesítette a nemzetközi fenntarthatósági értékelési rendszer bronzfokozatának követelményeit. Az elismeréseket a 2026. október 27–29. között, a szlovéniai Kranjban megrendezett Green Destinations Global Conference díjátadóján vehették át a városok képviselői.

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A minősítési folyamat során nemcsak azt vizsgálták, mennyire környezetbarát egy-egy turisztikai célpont. A Green Destinations Standard a Global Sustainable Tourism Council (GSTC) által elismert nemzetközi követelményrendszerre épül, és több mint 80 kritériumot foglal magában. A szakértők hat nagy területen értékelték a desztinációkat: a turizmus irányítását, a természet és táj védelmét, a környezet- és klímavédelmet, a kultúrát és hagyományokat, a társadalmi jóllétet, valamint a turisztikai vállalkozások működését és kommunikációját.

Az értékeléshez dokumentumokat vizsgáltak, emellett független auditorok mindkét városban helyszíni ellenőrzést is tartottak. A turizmus, az önkormányzat, a természetvédelem és a kulturális élet helyi szereplőivel is egyeztettek.

Hévíz a természet és táj védelmében szerepelt kiemelkedően

Hévíz a tízes skálán 6,8-as összesített eredményt ért el. A város legjobb pontszámát, 8,8-at a természet és táj kategóriában kapta, míg a kultúra és hagyományok területén 8,3 pontot szerzett. A szakértők különösen a fajok, élőhelyek és ökoszisztémák védelmére irányuló intézkedéseket, az országos és helyi szereplők együttműködését, valamint a természetvédelmi monitoringtevékenységet emelték ki. A kulturális örökség megőrzésére irányuló törekvések szintén jó értékelést kaptak.

A város számára különösen fontos kérdés a Hévízi-tó és az azt körülvevő természeti környezet hosszú távú megőrzése, hiszen a település egyik legfontosabb turisztikai vonzereje éppen ez az egyedülálló természeti érték. A bronzfokozatú elismerés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden területen készen állnának: az audit további fejlesztési feladatokat is kijelölt.

Hévíz vezetése már a következő lépcsőfokokat is meghatározta: két éven belül az ezüst, tíz éven belül pedig az arany fokozat megszerzése a cél.

Sárvárnak a kultúra és a hagyományok jelentik az egyik legnagyobb erősségét

A vasi fürdőváros szintén 2026-ban szerezte meg a Green Destinations Bronze Awardot, 6,7-es összesített eredménnyel. Sárvár esetében a kultúra és hagyományok kategória bizonyult a legerősebbnek: itt 9,2 pontot kapott, míg a természet és táj területén 8,1 pontot ért el.

Az auditorok különösen a kulturális örökség megőrzésére kialakított rendszert, a helyi kulturális intézmények, egyesületek és civil szervezetek együttműködését értékelték pozitívan. A hagyományos rendezvények, a helyi lakosság és a fiatalok bevonása szintén fontos szerepet kapott az értékelésben.

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A helyszíni vizsgálat során többek között a Tourinform irodát, a Nádasdy Kulturális Központot, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőt, egy helyi szállodát és az arborétumot is felkeresték.

Sárvár az elmúlt években tudatosabban kezdte beépíteni a fenntarthatósági szempontokat a turizmusfejlesztésbe: 2025-ben fenntartható desztinációmenedzsment-stratégiát és látogatómenedzsment-tervet is elfogadott. A helyi vállalkozások bevonására szintén figyelmet fordítanak, jelenleg tíz szolgáltató vesz részt a fenntarthatósági mutatórendszer kísérleti programjában.

Nem csak a két fürdőváros került be a nemzetközi válogatásba

A 2026-os Green Destinations Global Conference során más magyar turisztikai kezdeményezések is nemzetközi figyelmet kaptak. A VisitBalaton365 a balatoni régió több mint ezer kilométeres kerékpáros úthálózatának fejlesztését célzó programjával került be a Green Destinations Top 100 Good Practice Stories 2026 válogatásába.

Orfű pedig az akadálymentes turizmus napja elnevezésű kezdeményezésével szerepel a nemzetközi jó gyakorlatok között. A program a befogadó turizmusra és a fogyatékossággal élő látogatók aktív bevonására helyezi a hangsúlyt.

Hévíz és Sárvár elismerése tehát egy nagyobb magyar turisztikai siker része: a nemzetközi szakmai szervezetek előtt egyre inkább láthatóvá válik, hogy a hazai turizmusban a természeti értékek megőrzése, a helyi közösségek bevonása és a kulturális örökség védelme is fontos fejlesztési irány.
Címlapkép: Getty Images
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