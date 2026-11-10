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HelloVidék

Biztató hírek érkeztek a pusztulásra ítélt hazai horgásztóról: videón, ahogy visszatér az élet a kiszáradt mederbe

HelloVidék
2026. november 10. 11:15 3 perc

Néhány hónapja még a kiszáradás és az elpusztult halállomány miatt került a hírekbe a Vas megyei Merseváti-tőzegbányató, most azonban biztató fordulatról számoltak be a horgászok. A Marcal folyón megvalósított vízmegtartási beruházások kedvező hatása már a közeli tóban is érzékelhető: a korábban teljesen kiszáradt mederben ismét emelkedni kezdett a vízszint. Ha a vízellátás tartósan stabilizálódik, 2027 tavaszán az újrahalasítás is megkezdődhet.

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Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az idei nyár rendkívüli aszálya a vasi horgászvizeket sem kímélte. A Merseváti-tőzegbányató vízszintje augusztusra kritikusan lecsökkent, a tó jelentős része pedig gyakorlatilag kiszáradt. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége akkor arra figyelmeztette a horgászokat, hogy a tőzeges-iszapos meder balesetveszélyes, ezért még jó szándékú halmentés céljából se merészkedjenek a kiszáradó tó területére. A szövetség közlése szerint a kialakult helyzet a halállomány pusztulásával is járt.

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A tó vízháztartása szorosan összefügg a közeli Marcal folyó vízállásával, ezért a folyó vízszintjének javítása a horgászvíz szempontjából is kulcsfontosságú lehet. A vízhiány enyhítésére a vízügyi szakemberek a folyó vízmegtartását segítő beavatkozásokat végeztek. A szövetség augusztusi tájékoztatása szerint a tó vízszintje akkor már annyira alacsony volt, hogy a halmentés sem volt biztonságosan megoldható.

Kőből épült fenékküszöbök segítik a víz helyben tartását

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége november 5-én a közösségi oldalán, majd a honlapján is beszámolt a fejleményekről. A szervezet szerint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) néhány hete megvalósított vízmegtartási beruházásainak hatása már a Marcalon és a Merseváti-tőzegbányatónál is megmutatkozik.

A fejlesztések előkészítése már 2025 késő őszén megkezdődött, amikor a horgászszövetség egyeztetést kezdeményezett a vízügyi igazgatósággal. A szakemberek ezt követően elkészítették a terveket, beszerezték a szükséges vízjogi engedélyeket, és lefolytatták a hatósági, valamint természetvédelmi egyeztetéseket. A beruházás állami költségvetési forrásból valósult meg.

Szergény és Mersevát térségében természetközeli kialakítású, kőből épített fenékküszöbök készültek. Ezek feladata, hogy megtámasszák a folyó vízszintjét, segítsék a víz helyben tartását, és kedvezően hassanak a környező területek talajvízháztartására is. A szövetség novemberi tájékoztatása szerint a beruházás második ütemének műszaki átadását a következő hétre tervezték.

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Már újra emelkedik a vízszint, de a horgászat még várat magára

A horgászszövetség beszámolója szerint az elmúlt időszak viszonylag kevés csapadéka ellenére is javulás látható a Marcal vízállapotában, és a korábban teljesen kiszáradt Merseváti-tőzegbányatóban is megindult a vízszint emelkedése. A szervezet a közösségi oldalán közzétett videóban a Mersevát térségében elkészült műtárgyakat is megmutatta. A változás biztató, de a szövetség is hangsúlyozza: a hosszú távú eredmények megítéléséhez további megfigyelésekre lesz szükség. A tó tehát még nem állt helyre, és a horgászat újraindítása sem biztos.

A tervek szerint, ha a vízellátás stabilizálódik, és a körülmények megfelelőek lesznek, már 2027 tavaszán megkezdhetik a tó újrahalasítását. Így a mostani vízszintemelkedés az első fontos lépés lehet afelé, hogy a Merseváti-tó ismét horgászvízként működhessen.
Címlapkép: Getty Images
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