Hiába tiltakoztak a helyiek, megkezdődik a fakivágás a Bakonyban: 32 hektár erdőt érint a beruházás

Komoly vitát váltott ki a Bakonyban tervezett fakivágás: a Zirc és Litér közötti új nagyfeszültségű távvezeték kiépítése miatt 32 hektárnyi erdőterületet érint a beruházás. A helyiek és a környezetvédők korábban tiltakoztak a tervek ellen, most azonban az erdőgazdaság és az áramszolgáltató is megszólalt. Az E.ON és a Verga szerint a fejlesztés elengedhetetlen a térség áramellátásának biztonságához, a kivágott erdőterületet pedig csaknem 50 hektárnyi erdőpótlással kompenzálják. A munkálatok előtt ráadásul több tízezer védett növényt is áttelepítenek.

A Zirc–Litér közötti, 132 kilovoltos távvezeték építése az észak-dunántúli áramhálózat fejlesztésének része. A 21,1 kilométer hosszú hálózati szakasz célja, hogy kiszolgálja a térségben az elmúlt években jelentősen megnövekedett lakossági és vállalati áramigényt, valamint lehetővé tegye a megújuló energiát termelő létesítmények, köztük a napelemes rendszerek hálózati csatlakozását.

A beruházás a Danube InGrid nevű, európai uniós támogatással megvalósuló hálózatfejlesztési programhoz kapcsolódik. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. november 2-án közös közleményben ismertette a fejlesztés részleteit - írták közleményükben.

A projekt azonban nem aratott osztatlan sikert. Eplényben és környékén már korábban is tiltakoztak a tervezett fakivágások ellen. A helyi civilek és az önkormányzat szerint a beruházás jelentős természeti értékeket érinthet, és korábban alternatív megoldások lehetősége is felmerült, például a földkábel alkalmazása. A témában februárban figyelemfelhívó demonstrációt is tartottak.

32 hektárnyi erdőt érint a beruházás, de máshol már megkezdték a pótlást

Az E.ON tájékoztatása szerint a beruházás során összesen 32 hektárnyi erdőterületet érint a fakitermelés. A vállalat ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy igyekeztek a lehető legkisebbre csökkenteni a természetkárosítást.

Az új vezetéket egy már meglévő, 400 kilovoltos nagyfeszültségű hálózat biztonsági övezete mellett vezetik el, így a nyomvonal megválasztásával további mintegy 8,8 hektárnyi erdő kivágását sikerült elkerülni. Az energiacég az oszlopok kialakítását is áttervezte, hogy az új vezeték minél közelebb kerülhessen a meglévő hálózathoz.

A kivágott erdőterület pótlására a közlemény szerint csaknem 50 hektárnyi erdősítést valósítottak meg, illetve terveznek. Ennek egy része, 7,2 hektár Natura 2000-es területen, Aszófő és Tihany határában valósult meg. A fennmaradó 42,2 hektáron részben meglévő, szabad rendelkezésű erdőterületek erdőművelési ágba sorolásával, részben új csereerdő telepítésével gondoskodnak a pótlásról.

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Több mint 35 ezer védett növényt mentenek ki a területről

A beruházás egyik fontos természetvédelmi vállalása a védett növények áttelepítése. Az E.ON megbízott alvállalkozói a fakitermelés előtt 55 növényfaj mintegy 35 ezer példányát mentik ki az érintett területről. A munkálatok során a védett és fokozottan védett növények áttelepítéséről is gondoskodnak.

A beruházás a szükséges hatósági engedélyek birtokában valósul meg. Az erdőterületek igénybevételét a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, a növények áttelepítéséhez pedig szintén rendelkezésre állnak a szükséges hatósági jóváhagyások.

Az erdőgazdaság és az áramszolgáltató arra kéri a környéken élőket és az arra kirándulókat, hogy a munkálatok idején fokozottan ügyeljenek a biztonságra. A kijelölt munkaterületre belépni tilos és veszélyes, a fakitermelés idején pedig időszakosan munkagépek és teherautók forgalmára is számítani lehet.

A fejlesztés tehát egyszerre jelent komoly beavatkozást a Bakony erdős területein és egy hosszú távú energetikai beruházást. Hogy a vállalt erdőpótlás és a növénymentés mennyiben tudja ellensúlyozni a helyben jelentkező természetvédelmi veszteségeket, az a következő években derülhet ki.