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Drámai helyzetre figyelmeztetnek a hazai kutatók: a Balaton kétszeresének megfelelő víz hiányzik a talajból
Hiába érkezett meg végre az eső októberben, a magyar földek mélyebb rétegeiben továbbra is súlyos vízhiány van. A Szegedi Tudományegyetem kutatói szerint az elmúlt három évben mintegy 4,1 köbkilométerrel csökkent a talajok vízkészlete a vizsgált felső rétegben. Ez nagyjából két Balaton teljes vízmennyiségének felel meg. A folyókon közben sorra dőltek meg a kisvízi rekordok, a kutatók pedig arra figyelmeztetnek: a problémát már nem lehet egyetlen aszályos nyár számlájára írni.
A Szegedi Tudományegyetem Természet- és Környezetföldrajz Tanszékének kutatói országos talajnedvességi adatsorokat és vízállásadatokat elemeztek, hogy felmérjék, hogyan változott Magyarország vízháztartása. A vizsgálatok alapját az a monitoringhálózat adja, amelyet az egyetem és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság több mint tíz éve kezdett kiépíteni. A rendszerben azóta mintegy 22 millió mérési adat gyűlt össze - írta az Időkép.
A január és szeptember közötti időszakokat összehasonlítva a kutatók azt találták, hogy a 10–75 centiméteres talajrétegben 2026-ban még a 2022-es, történelmi aszályos év azonos időszakánál is alacsonyabb nedvességértékeket mértek. A 2023-as adatokhoz viszonyítva még látványosabb a visszaesés: a talajnedvesség országos átlaga 26 térfogatszázalékról 20 százalékra csökkent. Ez közel negyedével kevesebb vizet jelent a vizsgált talajrétegben.
A kutatók becslése szerint a különbség országos szinten mintegy 4,1 köbkilométernyi víznek felel meg. Ez hozzávetőleg a Balaton teljes vízmennyiségének kétszerese. A 2022-es aszály azonos időszakához képest egyébként 0,7 köbkilométerrel kevesebb vizet tárolt a vizsgált talajréteg.
Dr. Barta Károly, az SZTE egyetemi docense szerint a Balatonnal való összehasonlítás segít érzékeltetni a hiány nagyságrendjét. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a talajban tárolt víz nem úgy viselkedik, mint egy tó vízkészlete: a növények vízfelvétele és párologtatása is fontos szerepet játszik a rendszerben. A gyökérzóna nedvessége ugyanakkor alapvetően meghatározza a mezőgazdasági termelés feltételeit.
Nem csak az Alföldön súlyos a vízhiány
A talajnedvesség csökkenése nem egyformán érintette az országot. Arányaiban a Közép-Dunántúlon volt a legnagyobb a visszaesés, ezt az Észak-Alföld, majd a Dél-Alföld követte. A tényleges vízhiány nagyságát tekintve azonban továbbra is a Dél-Alföld számít az egyik leginkább veszélyeztetett térségnek. A szárazodást az idei nyár egymást követő hőhullámai és a csapadék elmaradása is erősítette. A kutatók adatai szerint 2026 januárja és szeptembere között az országos csapadékösszeg alig haladta meg a 200 millimétert, miközben 2022 azonos időszakában mintegy 300 milliméter eső hullott.
A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a 2022-es aszályt követő átmeneti enyhülés után újabb száraz évek jöttek, a vízkészletek pedig nem tudtak megfelelően feltöltődni. Dr. Sipos György, a vizsgálatok vezetője szerint a mostani helyzetet nem lehet kizárólag egyetlen rendkívül száraz nyárral magyarázni: az egymást követő évek vízhiánya összeadódik, és a talajok, a felszín alatti vízkészletek, valamint a folyók állapota együttesen jelzi a vízháztartás sérülékenységét.
A Dunán és a Tiszán is sorra dőltek a rekordok
A vízhiány nemcsak a talajban, hanem a folyók vízállásában is megmutatkozott. A Duna magyarországi szakaszának jelentős részén már szeptember elején új legkisebb vízállási rekordok születtek. Egy átmeneti vízszintemelkedés után október elején több helyen ismét csökkent a folyó vízállása, és egyes mércéknél 10–20 centiméterrel alacsonyabb értékeket mértek a korábbi minimumoknál.
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A Tiszán még nagyobb eltérések is előfordultak: a középső szakasz egyes vízmércéinél 45–50 centiméterrel süllyedt a vízszint a korábbi rekord alá. Az SZTE által vizsgált 285 vízmérce közül 81 esetében, vagyis csaknem 28 százalékánál mértek új legkisebb vízállást.
A rendkívül alacsony vízszintek nemcsak látványos természeti jelenséget jelentenek. Az ivóvízellátást és az öntözést is megnehezíthetik, a folyók és tavak vízparti turizmusára pedig szintén hatással lehetnek.
Hiába esett októberben, a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak
Az októberi esők sok helyen végre enyhítették a felszínközeli talajrétegek szárazságát, de a mélyebben fekvő területekre már jóval kevesebb nedvesség jutott el. A Telex által ismertetett HungaroMet-adatok szerint a csapadék sokfelé alaposan átnedvesítette a felső talajréteget, 30 centiméter alatt azonban csak a Zalai-dombság területén jutott mélyebbre a nedvesség. Az ország nagy részén a középső és mélyebb rétegek továbbra is nagyon szárazak maradtak.
Ezért néhány esős nap önmagában nem oldja meg a problémát. A kutatók szerint a tartós megoldás egyik kulcsa az lehet, hogy a csapadékosabb időszakokban minél több vizet sikerüljön helyben tartani, és a táji adottságokhoz igazodva hasznosítani.
Az SZTE szakemberei már olyan területeket is vizsgálnak, ahol vízmegtartó beavatkozásokkal lehetne mérsékelni a jövőbeli aszályok hatásait. A mostani adatok ugyanis arra figyelmeztetnek: a vízhiány nem egyetlen rossz év problémája, hanem több egymást követő száraz időszak következménye.
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