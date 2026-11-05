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Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak
Évek óta húzódik a gyömrői Fekete István Általános Iskola újjáépítésének ügye, miközben több száz diáknak kellett ideiglenes konténertantermekben folytatnia a tanulmányait. Most újabb fordulat jöhet: a kormány közel 11 milliárd forintot biztosít az új iskola megépítésére. A tervek szerint egy csaknem 6500 négyzetméteres, 24 tantermes intézmény váltja fel a régi épületeket, a beruházás pedig két tornatermet és több tucat oktatási helyiséget is magában foglal.
Új iskola épülhet a gyömrői Fekete István Általános Iskola helyén, miután a kormány biztosítja a régóta húzódó beruházás megvalósításához szükséges forrásokat. Magyar Péter miniszterelnök november 3-án, kedden közzétett Facebook-videójában jelentette be, hogy közel 11 milliárd forintot különítenek el az építkezésre.
A bejelentés szerint ezzel egy több éve húzódó ügy rendeződhet, amely nemcsak az iskola diákjait és pedagógusait, hanem a családokat is hosszú ideje érinti. Balajti István, a térség országgyűlési képviselője a videóban felidézte: az intézmény épületei olyan rossz állapotba kerültek, hogy a gyerekeket végül ki kellett költöztetni, és ideiglenes konténeriskolában helyezték el őket.
A gyömrői önkormányzat október 22-i tájékoztatása szerint a beruházás előkészítése már előrehaladott állapotban volt, a közbeszerzés lezárult, és a kivitelezővel is aláírták a szerződést. Az építkezés azonban a szükséges kormányzati finanszírozási döntés hiányában még nem indulhatott el. A város korábban arra figyelmeztetett, hogy ha november 6-ig nem születik meg a döntés, a közbeszerzési eljárást újra kellene kezdeni, ami akár évekkel is késleltethetné a munkálatokat.
Ilyen lesz az új, 24 tantermes iskola
Az új intézmény a régi iskolaépületek helyén, a Kossuth Ferenc utcában kap helyet. A tervek szerint a nettó 6479 négyzetméteres épületben 24 tanterem, 9 szaktanterem és 4 csoportszoba készül. A diákok sportolását két tornaterem szolgálja majd, amelyek közül az egyik három részre osztható.
A beruházás részeként a szükséges kiszolgáló helyiségeket, közműveket, utakat, járdákat és parkolókat is kialakítják. A közbeszerzési dokumentumok alapján az új épületnek a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó energetikai követelményeknek is meg kell felelnie.
A kivitelezést a BUILD IT Mérnökiroda Zrt. nyerte el. A Magyar Építők júliusi cikke szerint a tervezési és kivitelezési feladatokra nettó 7,65 milliárd forintos ajánlatot adtak. A szerződés hatálybalépésétől számítva 760 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására.
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Évek óta húzódik a gyömrői iskola ügye
A Fekete István Általános Iskola problémája nem új keletű. A Telex korábbi beszámolói szerint a több mint százéves épületben már 2023-ban is súlyos állapotok uralkodtak: több helyen beázott a tető, penészesedtek a falak, hullott a vakolat, a tornaterem tetejét pedig egy korábbi vihar rongálta meg. A szülők akkor a Monori Tankerületi Központ előtt is demonstráltak, és petícióban követelték a megfelelő oktatási körülmények biztosítását.
A helyzetet az is nehezítette, hogy az intézményben nem volt elegendő tanterem a diákok elhelyezésére. A 2023-as tanévkezdés előtt ezért újabb konténertantermeket telepítettek az iskola közelében. Később az épület állapota miatt az intézmény teljes kiürítésére is szükség lett, így mintegy 600 gyerek került az ideiglenes konténeriskolába.
A Telex felidézte: az új iskola építésének terve már évekkel korábban felmerült, a beruházást azonban 2022-ben leállították. A korábbi kormányzati döntés értelmében forráshiányra hivatkozva számos állami beruházást halasztottak el, köztük a gyömrői iskola ügyét is. A mostani kormányzati döntés tehát egy hosszú ideje húzódó fejlesztés előtt nyithatja meg az utat. A gyerekeknek és a családoknak azonban még várniuk kell arra, hogy a tervek alapján valóban elkészüljön az új iskola.
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