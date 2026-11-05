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Horgászat a horgászparadicsomban
HelloVidék

Egyedülálló horgászparadicsom épül a Tolnai-hegyhát szívében: ekkora saját vízterület és stég jár majd a pecásoknak

HelloVidék
2026. november 5. 09:15 2 perc

Vadiúj horgászturisztikai helyszínnel bővülhet a vidéki kínálat: a Tolna megyei Felsőnánán három tóból álló horgászkomplexum kialakításán dolgoznak. A Felsőnánai Völgyzug Tavak elsőként megnyíló, közel öt hektáros tava a tervek szerint 2027-ben fogadhatja az első vendégeket. A fejlesztés egyik legérdekesebb eleme, hogy a horgászok saját stégről, egymástól elkülönített, hatalmas vízterületen pecázhatnak majd.

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A Tolnai-hegyhát térségében készülő beruházás nem csupán a horgászat szerelmeseit célozza meg, hanem azokat is, akik a természetközeli pihenést és a nyugodt kikapcsolódást keresik. A Felsőnánai Völgyzug Tavak közösségi oldalán közzétett bemutatkozás szerint egy három tóból álló komplexumot alakítanak ki, amelynek elsőként a déli, csaknem öt hektáros tava nyílhat meg 2027-ben - írta a Pecaverzum.

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A tervek szerint a tóparton mindössze három, egyenként 35 négyzetméteres, összkomfortos faház kap majd helyet. Mindegyikhez külön, 18 négyzetméteres terasz és ugyanekkora saját stég tartozik, így a vendégek közvetlenül a vízpart mellett pihenhetnek és horgászhatnak. A fejlesztők a zsúfoltságot is szeretnék elkerülni. A bemutatkozásuk szerint minden faházhoz egy hozzávetőleg 1,7 hektáros, önálló horgászati szektor tartozik majd. Ezek a tervek szerint 90–110 méter szélesek és 160–170 méter hosszúak lesznek. A nyugodt horgászatot azzal is biztosítanák, hogy a tavon kizárólag az egyik partról lehet majd horgászni. Így a vendégeknek nem kell a szemközti parton pecázókkal osztozniuk a vízterületen.

Egyelőre még várni kell a részletes információkra

A Felsőnánai Völgyzug Tavak egyelőre készülő beruházás, így a pontos szolgáltatásokról és a foglalási lehetőségekről még nem minden részlet ismert. A fejlesztők tájékoztatása szerint hamarosan elindítják a létesítmény hivatalos honlapját is.

Ezen várhatóan a faházak felszereltségéről, a tó halállományáról, a horgászati szabályokról és a foglalás menetéről is részletes tájékoztatást adnak majd.

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megerősített információ.
Címlapkép: Getty Images
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