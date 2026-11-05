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Balhé a miskolci Kocsonyafesztivál körül: bejelentették a 2027-es időpontot, a polgármester cáfolt, majd visszalépett a szervező

HelloVidék
2026. november 5. 11:15 3 perc

Úgy tűnt, végre eldőlt, mikor rendezik meg a következő miskolci Kocsonyafesztivált: a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület november 3-án még azt jelentette be, hogy 2027. február 5–7. között várják a látogatókat Miskolc belvárosába, ráadásul az operatív szervezést is az egyesület vállalta volna. A bejelentés után azonban hamar vita alakult ki, a város polgármestere nyilvánosan cáfolta, hogy megszületett volna a szükséges megállapodás, az egyesület pedig másnap visszalépett a szervezéstől. Így egyelőre továbbra sem tudni, ki rendezi meg a népszerű téli fesztivált.

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A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület november 3-án a Kocsonyafesztivál közösségi oldalán közzétett közleményében jelentette be, hogy elnyerte a 2027-es rendezvény operatív szervezésének lehetőségét. A tájékoztatás szerint a fesztivált február 5–7. között tartották volna Miskolc belvárosában. A közleményben azt írták, hogy már megkezdődtek az egyeztetések Miskolc önkormányzatával a programokról és azok finanszírozásáról. A szervezők szerint a védjegyjogosult Rózsa Edit hozzájárulásával és az önkormányzati támogatási háttér biztosításával megkezdődhet a programok összeállítása, valamint az árusok és szolgáltatók jelentkezésének előkészítése.

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A bejelentésben azt is hangsúlyozták, hogy a korábban felmerült február közepi időpont helyett a február 5–7-i hétvégével kell számolniuk az érdeklődőknek.

Szervezők: ilyen lesz a 2027-es Kocsonyafesztivál. Miskolc polgármestere: „Nem hinném…”

A bejelentés azonban nem maradt visszhang nélkül. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a közlemény alatti hozzászólásában jelezte, hogy a város másként látja a helyzetet. A városvezető szerint az önkormányzattal nem folynak érdemi tárgyalások a fesztivál szervezéséről, és nincs konkrét megállapodás a támogatási összegről, a helyszínről és a szükséges szolgáltatásokról sem. A polgármester röviden úgy reagált az egyesület bejelentésére: „nem hinném”.

A vita másnap újabb fordulatot vett. A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület november 4-én már arról adott ki közleményt, hogy visszalép a 2027-es Kocsonyafesztivál megszervezésétől.

Indoklásuk szerint szakmai feladatként tekintettek a rendezvény előkészítésére, a kialakult nyilvános feszültségek azonban világossá tették számukra, hogy a fesztivál politikai viták kereszttüzébe került. Mint írták, szakmai szervezetként nem kívánnak részt venni a napi politikai csatározásokban, ezért a kialakult körülmények között nem vállalják a rendezvény lebonyolítását.

Miskolc továbbra is szeretne Kocsonyafesztivált

A történtekre Tóth-Szántai József is reagált egy hosszabb Facebook-bejegyzésben. A polgármester hangsúlyozta, hogy Miskolc továbbra is érdekelt a fesztivál megrendezésében, ugyanakkor szerinte egy ekkora tömegrendezvény előkészítéséhez elengedhetetlen az önkormányzat és a szakmai szervezők közötti megállapodás. A városvezető arra is emlékeztetett, hogy a fesztivál megrendezéséhez Miskolc biztosítja a helyszínt, a városi infrastruktúrát, a szolgáltatásokat és a pénzügyi támogatást, míg a szakmai szervezők a lebonyolításhoz szükséges munkát végzik, a védjegyjogosult pedig a rendezvény nevének használatához járul hozzá.

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A polgármester szerint ezekről a kérdésekről nem lehet a város bevonása nélkül dönteni. Azt ugyanakkor megerősítette, hogy Miskolc nem szeretne lemondani a nagy múltú téli rendezvényről.

Egyelőre az is kérdés, ki szervezi meg a 2027-es fesztivált

A legutóbbi fejlemények alapján tehát a február 5–7-i időpontot egyelőre nem lehet végleges, önkormányzat által is megerősített fesztiváldátumnak tekinteni. A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület visszalépett, a város viszont továbbra is szeretné megtartani a rendezvényt.

A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy sikerül-e megállapodni a szervezésről, a finanszírozásról és a fesztivál feltételeiről. A részletes 2027-es programról és az esetleges új szervezőről egyelőre nincs megerősített információ.
Címlapkép: Getty Images
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