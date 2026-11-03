Novembertől már itt is fizetni kell a parkolásért a Balatonnál: újabb utcát vontak be a díjköteles övezetbe

A nyári szezon után sem állt le a fizetős parkolóhelyek bővítése Balatonbogláron: november 2-tól a Szabadság utca egy újabb szakaszán is parkolójegyet kell váltaniuk az autósoknak. Az óradíj 500 forint, és nemcsak hétköznapokon, hanem hétvégén, sőt ünnepnapokon is fizetni kell. A változás a más településekről munkába járókat, köztük a pedagógusokat is kellemetlenül érintheti.

A Balaton-parti városban november elejétől tovább bővült a fizetős parkolási övezet. A Szabadság utca kijelölt szakaszán személyautóval óránként 500 forintért lehet várakozni, a díjfizetési időszak pedig minden nap reggel 8-tól este 8-ig tart. Vagyis a hétvégi kiruccanás vagy az ünnepnapi ügyintézés sem jelent automatikus mentességet - írta a Sonline.hu.

Mobilfizetés esetén a 8630-as zónakódot kell használni, a parkolóautomatánál pedig készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni. A Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. november 2. és 16. között türelmi időszakot biztosít: ebben az időszakban még nem szabnak ki pótdíjat. Az autósoknak ugyanakkor érdemes figyelniük a kihelyezett táblákat, és parkolás előtt ellenőrizniük a pontos feltételeket.

A helyiek továbbra is ingyen parkolhatnak, de a bejárók már fizethetnek

Mészáros Miklós polgármester a Sonline-nak arról beszélt, hogy a fizetős parkolóhelyek számát évek óta fokozatosan növelik. Ennek egyik célja a forgalom szabályozása, a másik pedig a városi bevételek növelése. A parkolási díjakból származó pénzzel elsősorban a strandok és a közterületek fenntartásához szeretnének hozzájárulást kérni az ide érkezőktől.

Az állandó balatonboglári lakosok számára az új szakaszon is megmarad az ingyenes parkolás, de ehhez regisztrálniuk kell a gépjármű rendszámát. A mentesség tehát nem automatikus: annak érvényesítéséhez a rendszámnak szerepelnie kell az önkormányzati nyilvántartásban.

A változás viszont a más településekről bejáró dolgozókat is érintheti. A polgármester a nem helyben élő pedagógusok esetében két lehetséges megoldást említett: az intézmények saját területükön jelölhetnek ki parkolóhelyeket a munkatársaknak, vagy a munkáltató kedvezményes éves bérletet vásárolhat számukra. Ez utóbbi meghatározott körzetre szól, és azon belül korlátlan parkolást tesz lehetővé.

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A Szabadság utcában a parkolási rend is változik

Az új díjköteles szakaszon nemcsak a fizetési kötelezettség változik: a várakozás rendjét is átalakítják. Az utca egyik oldalán, ahol nincsenek kialakított parkolóhelyek, megállási tilalom lép életbe, a másik oldalon pedig felfestéssel jelölték ki a fizetős parkolóhelyeket. A polgármester szerint az átalakítással a közlekedést is rendezettebbé szeretnék tenni.

A parkolóautomatát korábban a piac mellől helyezték át. A piaci parkolás ugyanis már a nyáron ingyenessé vált: az önkormányzat a Vörösmarty tér átalakításához kapcsolódó pályázatban vállalta, hogy a támogatásból megvalósult parkolóhelyeket éveken át díjmentesen üzemelteti.