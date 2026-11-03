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Leesik az állad, mivel rukkolt elő Diósjenő: elképesztő kinevezést kapott Márton, a mentett hivatali cica + Videó
Nem mindennapi karrierutat tudhat maga mögött Márton, a Nógrád megyei Diósjenő polgármesteri hivatalának négylábú munkatársa. A mentett cirmos korábban még csak rágcsálóügyi főmunkatársként dolgozott, most azonban újabb elismerésben részesült: hivatalos oklevelet kapott, amellyel rágcsálóügyi főreferenssé léptették elő. A macska évek óta a hivatal környékének egyik legfontosabb őre, az egereknek pedig aligha jó hír, hogy ilyen magas pozícióba került.
A diósjenői önkormányzat nem most először lepte meg valamiféle hivatali elismeréssel a helyi cicát. Márton története ugyanis évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a polgármesteri hivatal munkatársai befogadták a bajba jutott állatot. Azóta a kis jövevényből valóságos helyi híresség lett, saját közösségi oldallal és nem mindennapi munkakörrel - írta a Blikk.
Márton története 2020 szeptemberében kezdődött, amikor egy diósjenői lakos segítséget kért, mert nyávogást hallott a hálószobája falából. Egy önkéntes tűzoltó bontotta meg a gipszkartont, amely mögött egy riadt kiscicát találtak. Mint később kiderült, az állat valahogyan a tetőről csúszott be a fal mögé. A kis macskát aztán Balog Marianna, a polgármesteri hivatal egyik munkatársa vette magához. Mivel még mesterséges táplálásra szorult, eleinte a hivatalba is magával vitte, ahol a kollégák hamar megszerették. Közösen gondoskodtak róla, eleinte éjszakára és hétvégére hazavitték, később azonban már a hivatalban maradhatott.
Az eredeti terv az volt, hogy felnevelik, majd szerető gazdit keresnek neki, de végül másképp alakult: Márton családja maga a hivatali közösség lett. A dolgozók még szabadnapokon és munkaszüneti napokon is felosztották egymás között, ki látogatja meg, eteti és simogatja a cicát.
Előbb főmunkatárs, most már főreferens lett
Márton hivatali karrierje már 2021-ben elindult, amikor a diósjenői önkormányzat rágcsálóügyi főmunkatársi címet és saját névtáblát adott neki. A humoros kezdeményezés akkoriban az országos sajtót is bejárta, a macska pedig rövid idő alatt rengeteg rajongót szerzett.
Most újabb előrelépés következett: a település vezetése hivatalos oklevéllel ismerte el a négylábú munkatárs tevékenységét, és rágcsálóügyi főreferenssé nevezte ki. A feladata továbbra is az, hogy távol tartsa az egereket és más hívatlan rágcsálókat a hivatali épülettől és annak környékétől.
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A kinevezésről videó is készült, amelyen az újdonsült főreferens láthatóan különösebb izgalom nélkül fogadja az előléptetést. A pecsétes oklevél és a hivatalos rang ellenére Márton maradt a régi: kényelmesen elhelyezkedik, szemmel tartja a környezetét, és feltehetően a továbbiakban is ellátja a rá bízott feladatokat.
Nemcsak egérfogó, a felelős állattartás nagykövete is lett
Márton népszerűsége nem csupán a különleges hivatali beosztásának köszönhető. A róla létrehozott Facebook-oldalnak már korábban is fontos szerepe volt: a gondozói a cica történetén keresztül a felelős állattartásra és az örökbefogadás fontosságára is szerették volna felhívni a figyelmet.
Balog Marianna a Sokszínű vidéknek korábban arról is beszélt, hogy Márton ismertsége más elhagyott állatoknak is segített gazdát találni. A történet ráadásul a településre is felhívta a figyelmet: még olyan látogatók is érkeztek Diósjenőre, akik kifejezetten a közösségi oldalról megismert cicát szerették volna személyesen látni.
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