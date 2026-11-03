Elképesztő, mi bújik elő most a hazai erdőkben: 30 centis óriásgombákra vadászhatnak a szerencsések

Hónapokig hiába várták a gombászok az esőt, az idei ősz eddig alaposan próbára tette a természetjárókat. Most azonban végre jó hírek érkeztek Zalából: a megszokott lelőhelyeken is egyre több nagy őzlábgomba jelenik meg, a szerencsésebbek pedig akár szép mennyiséget is hazavihetnek. A faj kalapja akár a 30 centiméteres átmérőt is elérheti, és rántva, töltve, de még pizzaként is elkészíthető.

A Pénzcentrum még ősz elején beszélgetett Varga Tamás szombathelyi gombásszal az idei gombahelyzetről. Akkor a szakember meglehetősen borús képet festett: a tartós szárazság miatt a nyugat-dunántúli erdőkben és réteken is jóval kevesebb gomba termett, mint a korábbi években. Azt mondta, egy kiadósabb esőzést követő párás időszak még akár hirtelen is beindíthatja a szezont, de az sem biztos, hogy a gombadömping sokáig tart majd.

Most úgy tűnik, legalább néhány faj esetében megérkezett a várva várt fordulat. A Zaol.hu szerint a nyugati határszélen az elmúlt napokban a nagy őzlábgomba jelent meg nagyobb számban. Pál Judit tapasztalt gombász arról számolt be, hogy a közösségi csoportokban már a hétvégén is sokan osztottak meg sikeres gyűjtésekről szóló beszámolókat, és ők maguk is visszatértek a megszokott helyeikre, ahol ismét szép mennyiséget találtak.

Akár 30 centis kalapokat is találhatunk

A nagy őzlábgomba az egyik legismertebb és legkedveltebb hazai ehető gombafaj, Magyarország szinte minden táján előfordul, így Zalában is több megfelelő élőhelye van. Nem véletlenül szeretik a gombászok: látványos méretűre nőhet, és jellegzetes megjelenése miatt az erdőben is könnyen feltűnhet.

Fiatalon még dobverőre emlékeztető alakú, később azonban esernyőszerűen kiterül. Kalapjának átmérője akár a 30 centimétert is elérheti, fehéres alapszínét barna pikkelyek tarkítják. Hosszú tönkjén kígyóbőrre emlékeztető mintázat látható, a rajta található gyűrű pedig mozgatható. A gomba húsa nem színeződik el, illata pedig a nyers dióra és a mogyoróra emlékeztet.

A nagy őzlábgomba lomb- és fenyőerdőkben, erdőszéleken, de akár réteken is előfordulhat. Májustól novemberig terem, kedvező időjárás esetén tehát még a következő hetekben is találkozhatunk vele. Pál Judit arról is beszélt, hogy a Márton-napi gombatúrákon az utóbbi években rendszeresen szép mennyiséget találtak. „Néha már messziről látszanak a pompás őzlábkalapok” – mesélte, hozzátéve, hogy sokszor egymás mellett sorakoznak a termetes példányok.

Rántva, töltve és pizzaként is elkészíthető

A nagy őzlábgomba leggyakrabban rántva kerül az asztalra, ilyenkor elsősorban a kalapját használják fel. A tönkje keményebb, rágósabb, ezért önmagában kevésbé alkalmas étkezésre, megszárítva és porrá őrölve viszont fűszerként is hasznosítható.

Pál Judit egyik kedvence a rántott őzlábgomba, amelyet citromos, bazsalikomos, fokhagymás öntettel tálal. A fiatal, még dobverő alakú példányokat meg is lehet tölteni: krémsajt, fokhagyma, apróra vágott bacon és füstölt sajt kerülhet beléjük, majd sütőben készülhetnek el. A nagyobb kalapokból akár gombapizza is készülhet. Ilyenkor a megtisztított őzlábgomba helyettesíti a pizzatésztát: paradicsomos szósszal, fűszerekkel, tetszőleges feltétekkel és sajttal gazdagítják, majd megsütik. A gombát párizsi vagy sörös bundában is ki lehet sütni, nagyobb mennyiség esetén pedig akár fasírt is készülhet belőle. Fagyasztani is lehet, egyesek már bepanírozva teszik el a későbbi felhasználásra.

A gombászoknak most is óvatosnak kell lenniük

Bár a nagy őzlábgomba kedvelt és jól ismert faj, a gyűjtésénél nem árt a körültekintés. Több őzlábgombafaj is létezik, köztük a kerti, a húsbarnás, a karcsú és a piruló őzlábgomba, és nem mindegyik fogyasztható. Egyes fajok mérgező gombákkal is összetéveszthetők, ezért a külső jegyek ismerete önmagában nem elegendő a biztonságos azonosításhoz.

A legfontosabb szabály változatlan: a vadon gyűjtött gombákat fogyasztás előtt minden esetben be kell mutatni gombaszakellenőrnek, akkor is, ha a gyűjtő gyakorlott gombásznak számít. Egyetlen tévesen azonosított példány is komoly bajt okozhat.

Aki tehát most indulna a hazai erdőkbe gombatúrára, annak már lehet oka bizakodni, de a kosárba kerülő zsákmányt mindenképpen ellenőriztesse szakemberrel.