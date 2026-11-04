Figyelem, riadót fújtak Somogyban: két járásban már kötelező a szigorú óvintézkedés a vírus miatt

Az őszi madárvonulással ismét megnőtt a madárinfluenza terjedésének kockázata Magyarországon, a hatóságok pedig már szigorúbb járványvédelmi intézkedéseket rendeltek el több térségben. Somogyban a kaposvári és a fonyódi járás került a magas kockázatú területek közé, ami a kereskedelmi és a háztáji baromfitartókat is érinti. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki néhány tyúkot tart a kert végében, vagy üzletszerűen foglalkozik baromfitenyésztéssel: a rájuk vonatkozó előírások eltérnek.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint az őszi vadmadárvonulás miatt ismét fokozott figyelemre van szükség. A szakemberek egyre több elhullott vadmadárból mutatják ki a madárinfluenza vírusát, ezért Nemes Imre országos főállatorvos a 2/2026. számú határozatában megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak minősített járásokban.

A somogyi térségben a kaposvári és a fonyódi járás is érintett. A helyi állattartókat már több településen, köztük Szennán és Bőszénfán is tájékoztatták a betartandó szabályokról.

Nem mindegy, ki hány tyúkot tart: más szabály vonatkozik a háztáji gazdaságokra

A magas kockázatú járásokban a kereskedelmi célból baromfit tartó gazdaságoknak kötelező zártan tartaniuk az állományukat. Ez azt jelenti, hogy a baromfik nem érintkezhetnek vadon élő madarakkal. Ha a kültéri kifutó nem rendelkezik megfelelő, felülről és oldalról is védelmet biztosító madárhálóval, az állatokat zárt épületben kell elhelyezni.

A háztáji, nem kereskedelmi célú baromfitartókra valamivel enyhébb, de szintén fontos előírások vonatkoznak. Számukra legalább az etetést és az itatást kell fedett, zárt helyen megoldani, hogy a vadmadarak ne férhessenek hozzá a takarmányhoz és az ivóvízhez. A hatóság ugyanakkor a kisebb állományok esetében is kifejezetten ajánlja a zárt tartást.

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A somogyi településeken már megjelentek a járási hivatalok és az önkormányzatok tájékoztatói. A kaposvári járásban például Szenna, Zselickisfalud és Bőszénfa is azok közé a települések közé tartozik, ahol külön felhívták az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírásokra.

Szenna polgármestere szerint nincs ok pánikra

A helyi helyzetről Horváth László, Szenna polgármestere is beszélt a Sonline-nak. Elmondása szerint a településen ma már viszonylag kevés a klasszikus baromfitartó, és kereskedelmi célú baromfitartó vállalkozás sem működik a községben. A polgármester szerint ezért a lakosságnak nincs oka túlzott aggodalomra, ugyanakkor a közzétett járványvédelmi szabályokat természetesen betartják, és a lakosokat is erre kérik.