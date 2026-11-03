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Megindult a vadludak rohama Tatán: már most több mint tízezren lepték el az Öreg-tavat + Videó
Megérkezett az első nagy vadlúdtömeg a tatai Öreg-tóra: november 1-jén hajnalban már 10 400 madár repült ki egyszerre a vízről, hogy a környékbeli földeken reggelizzen. A látványos kihúzást két öreg rétisas is figyelemmel kísérte. A következő hetekben még jóval nagyobb madártömegre lehet számítani, november végén pedig ismét megrendezik a Tatai Vadlúd Sokadalmat.
A tatai Öreg-tó ilyenkor egészen más arcát mutatja, mint a nyári hónapokban. Ősszel érkeznek meg az észak-európai és szibériai költőterületekről a telelő vadludak, amelyek közül egyre többen választják a város melletti tavat éjszakázóhelyül. A reggelek egyik legkülönlegesebb pillanata, amikor a madarak hatalmas csapatokban emelkednek a levegőbe, majd elindulnak a környező mezőgazdasági területek felé.
A Tatai Vadlúd Sokadalom közösségi oldalán november 1-jén számoltak be arról, hogy aznap hajnalban már 10 400 vadlúd repült ki az Öreg-tóról. A madarászok egy fekete nyakgyűrűs nagy liliket is megfigyeltek a csapatban, bár különleges ritkaságot ezúttal még nem sikerült azonosítaniuk. A kihúzó ludakat két öreg rétisas kísérte figyelemmel – a reggeli eseményről videó is készült.
Még csak most indul be igazán a vadlúdvonulás
A tízezres létszám már most komoly látványosság, de a szezon java még hátravan. A Tatai Vadlúd Sokadalom hivatalos tájékoztatója szerint a Kárpát-medencében telelő vadludak vonulása már augusztusban megindul, az első madarak pedig szeptember végén, október elején jelennek meg Magyarországon. Tata környékére jellemzően szeptember 25. és október 5. között érkeznek meg az első csapatok.
Az Öreg-tavon a tízezres határt általában november 10-e körül szokták átlépni, idén azonban már a hónap első napján ennyi madarat számoltak. A legnagyobb tömegek rendszerint november vége és december közepe között gyűlnek össze. Hogy pontosan hány lúd tölti majd itt az éjszakát, azt többek között az időjárás, a táplálkozóterületek állapota és a madarak számára alkalmas vizes élőhelyek is befolyásolják.
A vadludak napirendje is különleges: az Öreg-tavon éjszakáznak, hajnalban pedig a közeli mezőgazdasági területekre repülnek táplálkozni. Elsősorban a learatott kukoricatarlókon keresnek az ott maradt szemekből, később pedig az őszi vetésű földeket is felkeresik. A nappali táplálkozás után napnyugta környékén térnek vissza a tóra, amely a biztonságos éjszakázóhelyet jelenti számukra.
Európában is különleges helyen gyülekeznek a madarak
A tatai Öreg-tó nem véletlenül vált a madármegfigyelők egyik kedvenc helyszínévé. A tó a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, különlegessége pedig az is, hogy egy város szinte teljesen körülveszi. A tó és környéke a vonuló madarak számára fontos pihenő- és táplálkozóhely.
A vadludak megfigyeléséhez nem kell különleges felszerelés vagy szakmai előképzettség, de egy távcső sokat hozzátesz az élményhez. A tó körül mintegy hét kilométeres kiépített sétány vezet, ahonnan a madarak mozgása jól követhető. A szervezők ugyanakkor külön kérik a látogatókat, hogy a ludakat a kijelölt sétányról figyeljék, és ne menjenek be a tómederbe, mert ezzel megzavarhatják a pihenő madarakat.
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Aki szeretné elcsípni a reggeli kihúzást, annak érdemes napkelte környékén a tópartra érkeznie. A pontos időpontot az időjárás és a körülmények is befolyásolják, ezért a szervezők azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzük a vadludak aktuális létszámát és a megfigyeléssel kapcsolatos információkat a Tatai Vadlúd Sokadalom honlapján.
November végén jön a Tatai Vadlúd Sokadalom
A madarak érkezését idén november 28-án, szombaton ünneplik meg a 26. Tatai Vadlúd Sokadalmon. A rendezvény a tó keleti partján, az Építők parkja közelében várja a természetbarátokat és a madármegfigyelőket. A program egyik leglátványosabb eseménye a hajnali kihúzás, amikor a látogatók a tó fölött egyszerre útnak induló vadludak ezreit figyelhetik meg.
A nap folyamán teleszkópos madármegfigyelés, természetismereti programok, előadások, bemutatók és kézműves foglalkozások is várják az érdeklődőket. A szervezők a hétvégi rendezvényen kívül november 21-től decemberig hétvégenként szakvezetett vadlúd-megfigyeléseket is hirdetnek, reggeli és délutáni időpontokban.
A vadludak létszáma a rendezvény hivatalos weboldalán folyamatosan követhető. Aki igazán nagy madártömeget szeretne látni, annak a november vége és december közepe közötti időszak lehet a legígéretesebb.
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