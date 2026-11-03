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Tömegével akciózzák a belépőket a magyar fürdők: van, ahol 300 forintért is csobbanhatunk novemberben

HelloVidék
2026. november 3. 18:17 4 perc

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, egyre csábítóbb program lehet egy jó meleg termálvizes medencében üldögélni. Novemberben ráadásul a pénztárcánkat sem kell annyira megterhelni, ha fürdőzést tervezünk: országszerte több gyógy- és élményfürdő is kedvezményes belépőkkel, félárú jegyekkel vagy éppen ajándék szolgáltatásokkal várja a vendégeket. Van, ahol az 50 év felettiek járnak különösen jól, máshol a nyugdíjasok vagy a helyi lakosok spórolhatnak jelentősen. Szolnokon például egyesek mindössze 300 forintért is csobbanhatnak.

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A novemberi fürdőzésnek idén különösen jó apropót adnak az akciók. A Termál Online most országosan is összegyűjtötte, melyik hazai fürdő milyen ajánlatokkal készült az őszi hónapra. Mutatjuk hát mi is a legérdekesebb lehetőségeket, a feltételekkel és az árakkal együtt:

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Van, ahol már egyetlen szerdai fürdőzés is sokat spórolhat

  • A Barcsi Gyógyfürdőben a nyári hónapok kivételével minden hónapban egyszer tartanak Szuper Szerdát. Ilyenkor a délelőttös belépőjegy egész napos fürdőzésre jogosít. A következő ilyen alkalom november 25-én lesz, így aki szeretné kihasználni a lehetőséget, érdemes feljegyeznie a dátumot.
  • A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben a nyugdíjasoknak kedveznek: novemberben minden szerdán 3300 forint helyett mindössze 2500 forintért válthatnak belépőt. Ez alkalmanként 800 forintos megtakarítást jelent. Berekfürdőn azonban nem csak a belépőjegyeknél lehet spórolni. November 2. és az év vége között gyógyászati akciót is meghirdettek. A helyi lakosok és az éves fürdőbérlettel rendelkezők önrész nélkül vehetik igénybe a fürdőgyógyászati kezeléseket, míg a 30 kilométeres körzetben élők az önrészből kapnak 50 százalékos kedvezményt.
  • A siófoki Galerius Fürdőben szintén lesz alkalmi árengedmény. November 27-én és 28-án, Siófok Városnapja alkalmából a helyi lakosok féláron válthatnak belépőt.
  • A Mórahalmi Gyógyfürdőben a 60 év felettieknek kedveznek. A Szenior Szerda keretében november 11. kivételével minden szerdán 20 százalékkal olcsóbban válthatnak belépőt. Mórahalmon ráadásul a wellnesskedvelőkre is gondoltak. A novemberi Spa Day akció keretében csütörtökönként a teljes árú felnőttbelépőt vásárlók felár nélkül használhatják a csendes wellnessrészleget. Hétvégén pedig azoknak kedveznek, akik csendes wellnessbelépőt váltanak: szombaton és vasárnap ajándék szaunaszeánszokkal várják őket.

Szegeden is olcsóbb lehet a fürdőzés, de egy kódra is szükség lesz

A szegedi Napfényfürdő Aquapolis novemberben a Csongrád-Csanád megyei lakosoknak biztosít kedvezményt. Online jegyvásárlás esetén 20 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz, ehhez azonban a NOVEMBER20 promóciós kódot kell megadniuk.

November 12-én külön akcióval is készülnek: ezen a napon a megyei lakosok 2400 forintért válthatnak napijegyet. A kedvezmény tehát nem automatikusan jár mindenkinek, a lakóhelyet és az online vásárlás feltételét is érdemes figyelembe venni.

Szolnokon akár 300 forintért is lehet fürdőzni

Az egyik legmeglepőbb novemberi ajánlatot a szolnoki Tiszaligeti Élményfürdő kínálja. November 2. és 30. között a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők rendkívül kedvező áron válthatnak belépőt.

A felnőtteknek 1900 forintba kerül a jegy, a 18 év alattiak és a 65 év felettiek pedig mindössze 300 forintért mehetnek be. Van azonban egy fontos megkötés: ezek a kedvezményes belépők kizárólag a fürdőzésre jogosítanak. A beltéri csúszdák és a szaunák használatához továbbra is kiegészítő jegyet kell vásárolni.

Zalakaroson féláron fürdőzhetnek a nyugdíjasok

A Zalakarosi Fürdő is komoly kedvezménnyel készül az idősebb vendégeknek. A november 2. és 30. között meghirdetett Senior November akció keretében a nyugdíjasok 50 százalékos árengedménnyel vásárolhatnak napijegyet. Hétfőtől csütörtökig 2850 forintért, péntektől vasárnapig pedig 3700 forintért lehet igénybe venni a kedvezményes belépőt.

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A zalakarosi ajánlat különösen azoknak lehet vonzó, akik hétköznap is ráérnek kikapcsolódni, hiszen a hétvégi és hétköznapi jegyár között jelentős a különbség. A fürdőben a hónap során további kedvezményekkel és ingyenes előadásokkal is készülnek a nyugdíjas vendégek számára.

Hajdúszoboszlón ajándék élményfürdő-belépő is járhat

A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő november 2. és december 18. között egy másik típusú kedvezménnyel várja a vendégeket. Az ajánlat azoknak szól, akik támogatott fürdőkezeléseket vesznek igénybe. A kedvezményes csomag részeként egy hétköznap felhasználható élményfürdő-belépőt adnak ajándékba. Aki pedig legalább négy napra szóló csomagot választ, annak a vasárnapi gyógyfürdőbelépőért sem kell fizetnie.

A novemberi akciók között tehát nemcsak az olcsóbb belépőjegyeket érdemes keresni: több helyen extra szolgáltatásokkal, ajándék belépőkkel és wellnesskedvezményekkel próbálják vonzóbbá tenni a fürdőzést. Indulás előtt azonban érdemes az adott fürdő honlapján is ellenőrizni a részletes feltételeket, hiszen több ajánlat csak meghatározott korosztálynak, helyi lakosoknak vagy bizonyos jegytípusok megvásárlása esetén érvényes.
Címlapkép: Getty Images
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