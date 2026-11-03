Tömegével akciózzák a belépőket a magyar fürdők: van, ahol 300 forintért is csobbanhatunk novemberben

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, egyre csábítóbb program lehet egy jó meleg termálvizes medencében üldögélni. Novemberben ráadásul a pénztárcánkat sem kell annyira megterhelni, ha fürdőzést tervezünk: országszerte több gyógy- és élményfürdő is kedvezményes belépőkkel, félárú jegyekkel vagy éppen ajándék szolgáltatásokkal várja a vendégeket. Van, ahol az 50 év felettiek járnak különösen jól, máshol a nyugdíjasok vagy a helyi lakosok spórolhatnak jelentősen. Szolnokon például egyesek mindössze 300 forintért is csobbanhatnak.

A novemberi fürdőzésnek idén különösen jó apropót adnak az akciók. A Termál Online most országosan is összegyűjtötte, melyik hazai fürdő milyen ajánlatokkal készült az őszi hónapra. Mutatjuk hát mi is a legérdekesebb lehetőségeket, a feltételekkel és az árakkal együtt:

Van, ahol már egyetlen szerdai fürdőzés is sokat spórolhat

A Barcsi Gyógyfürdőben a nyári hónapok kivételével minden hónapban egyszer tartanak Szuper Szerdát. Ilyenkor a délelőttös belépőjegy egész napos fürdőzésre jogosít. A következő ilyen alkalom november 25-én lesz, így aki szeretné kihasználni a lehetőséget, érdemes feljegyeznie a dátumot.

a nyári hónapok kivételével minden hónapban egyszer tartanak Szuper Szerdát. Ilyenkor a délelőttös belépőjegy egész napos fürdőzésre jogosít. A következő ilyen alkalom november 25-én lesz, így aki szeretné kihasználni a lehetőséget, érdemes feljegyeznie a dátumot. A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben a nyugdíjasoknak kedveznek: novemberben minden szerdán 3300 forint helyett mindössze 2500 forintért válthatnak belépőt. Ez alkalmanként 800 forintos megtakarítást jelent. Berekfürdőn azonban nem csak a belépőjegyeknél lehet spórolni. November 2. és az év vége között gyógyászati akciót is meghirdettek. A helyi lakosok és az éves fürdőbérlettel rendelkezők önrész nélkül vehetik igénybe a fürdőgyógyászati kezeléseket, míg a 30 kilométeres körzetben élők az önrészből kapnak 50 százalékos kedvezményt.

a nyugdíjasoknak kedveznek: novemberben minden szerdán 3300 forint helyett mindössze 2500 forintért válthatnak belépőt. Ez alkalmanként 800 forintos megtakarítást jelent. Berekfürdőn azonban nem csak a belépőjegyeknél lehet spórolni. November 2. és az év vége között gyógyászati akciót is meghirdettek. A helyi lakosok és az éves fürdőbérlettel rendelkezők önrész nélkül vehetik igénybe a fürdőgyógyászati kezeléseket, míg a 30 kilométeres körzetben élők az önrészből kapnak 50 százalékos kedvezményt. A siófoki Galerius Fürdőben szintén lesz alkalmi árengedmény. November 27-én és 28-án, Siófok Városnapja alkalmából a helyi lakosok féláron válthatnak belépőt.

Galerius Fürdőben szintén lesz alkalmi árengedmény. November 27-én és 28-án, Siófok Városnapja alkalmából a helyi lakosok féláron válthatnak belépőt. A Mórahalmi Gyógyfürdőben a 60 év felettieknek kedveznek. A Szenior Szerda keretében november 11. kivételével minden szerdán 20 százalékkal olcsóbban válthatnak belépőt. Mórahalmon ráadásul a wellnesskedvelőkre is gondoltak. A novemberi Spa Day akció keretében csütörtökönként a teljes árú felnőttbelépőt vásárlók felár nélkül használhatják a csendes wellnessrészleget. Hétvégén pedig azoknak kedveznek, akik csendes wellnessbelépőt váltanak: szombaton és vasárnap ajándék szaunaszeánszokkal várják őket.

Szegeden is olcsóbb lehet a fürdőzés, de egy kódra is szükség lesz

A szegedi Napfényfürdő Aquapolis novemberben a Csongrád-Csanád megyei lakosoknak biztosít kedvezményt. Online jegyvásárlás esetén 20 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz, ehhez azonban a NOVEMBER20 promóciós kódot kell megadniuk.

November 12-én külön akcióval is készülnek: ezen a napon a megyei lakosok 2400 forintért válthatnak napijegyet. A kedvezmény tehát nem automatikusan jár mindenkinek, a lakóhelyet és az online vásárlás feltételét is érdemes figyelembe venni.

Szolnokon akár 300 forintért is lehet fürdőzni

Az egyik legmeglepőbb novemberi ajánlatot a szolnoki Tiszaligeti Élményfürdő kínálja. November 2. és 30. között a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők rendkívül kedvező áron válthatnak belépőt.

A felnőtteknek 1900 forintba kerül a jegy, a 18 év alattiak és a 65 év felettiek pedig mindössze 300 forintért mehetnek be. Van azonban egy fontos megkötés: ezek a kedvezményes belépők kizárólag a fürdőzésre jogosítanak. A beltéri csúszdák és a szaunák használatához továbbra is kiegészítő jegyet kell vásárolni.

Zalakaroson féláron fürdőzhetnek a nyugdíjasok

A Zalakarosi Fürdő is komoly kedvezménnyel készül az idősebb vendégeknek. A november 2. és 30. között meghirdetett Senior November akció keretében a nyugdíjasok 50 százalékos árengedménnyel vásárolhatnak napijegyet. Hétfőtől csütörtökig 2850 forintért, péntektől vasárnapig pedig 3700 forintért lehet igénybe venni a kedvezményes belépőt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A zalakarosi ajánlat különösen azoknak lehet vonzó, akik hétköznap is ráérnek kikapcsolódni, hiszen a hétvégi és hétköznapi jegyár között jelentős a különbség. A fürdőben a hónap során további kedvezményekkel és ingyenes előadásokkal is készülnek a nyugdíjas vendégek számára.

Hajdúszoboszlón ajándék élményfürdő-belépő is járhat

A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő november 2. és december 18. között egy másik típusú kedvezménnyel várja a vendégeket. Az ajánlat azoknak szól, akik támogatott fürdőkezeléseket vesznek igénybe. A kedvezményes csomag részeként egy hétköznap felhasználható élményfürdő-belépőt adnak ajándékba. Aki pedig legalább négy napra szóló csomagot választ, annak a vasárnapi gyógyfürdőbelépőért sem kell fizetnie.

A novemberi akciók között tehát nemcsak az olcsóbb belépőjegyeket érdemes keresni: több helyen extra szolgáltatásokkal, ajándék belépőkkel és wellnesskedvezményekkel próbálják vonzóbbá tenni a fürdőzést. Indulás előtt azonban érdemes az adott fürdő honlapján is ellenőrizni a részletes feltételeket, hiszen több ajánlat csak meghatározott korosztálynak, helyi lakosoknak vagy bizonyos jegytípusok megvásárlása esetén érvényes.