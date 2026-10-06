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Egy mosolygós fiatal pár áll egy rusztikus fa kilátótoronyon, és élvezi a vidéki táj látványát naplementekor.
HelloVidék

Életveszélyes csapda lett a magyarok egyik kedvenc kilátója: azonnal lezárták, nincs más út, lebontják

HelloVidék
2026. október 6. 11:47

Újabb bakonyi kilátó sorsa dőlt el végleg: a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (Verga) közlése szerint lebontják a Fekete István-kilátót. A 2014-ben átadott, közel 20 méter magas építményen olyan súlyos tartószerkezeti károsodásokat találtak, hogy a szakértői vizsgálatok szerint már nem lehet biztonságosan megmenteni.

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Búcsút kell venni a Bakony egyik ismert kilátójától. A Hárskút és Márkó között, a 486 méter magas Kis-Bükk hegyen álló Fekete István-kilátót 2025-ben biztonsági okokból lezárták, most pedig megszületett a végleges döntés: az építményt még októberben lebontják. A Verga tájékoztatása szerint a rendszeres karbantartások ellenére olyan tartószerkezeti meghibásodások alakultak ki, amelyeket rovarok és gombák okoztak. A károsodások több helyen, elsősorban a tartószerkezeti csomópontoknál jelentkeztek, és korhadás formájában váltak láthatóvá.

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A 19,56 méter magas, fából épült kilátó legfelső szintjéről annak idején a Déli-Bakony több hegyére is panoráma nyílt. Látható volt többek között a Kab-hegy, a Miklós-Pál-hegy, északi irányban pedig a Som-hegy és a Kőris-hegy is. A kilátó első problémáit a 2025-ös éves ellenőrzés során fedezték fel. Ezt követően szakértői vizsgálatok is készültek, amelyek során több, változó mértékű szerkezeti károsodást azonosítottak. A Verga szerint az elkorhadt csomóponti elemek és fő tartóelemek cseréjére nem találtak olyan statikailag is kivitelezhető megoldást, amely lehetővé tenné az építmény megmentését és újbóli megnyitását. A bontás mellett ezért elsősorban a természetjárók biztonsága miatt döntöttek.

A helyszínen új kilátó építését sem tervezik

A bontási munkálatok miatt az erdőgazdaság arra kéri a kirándulókat, hogy ne használják a kilátóhoz vezető, piros háromszöggel jelzett turistautat, és a lezárt munkaterületet is kerüljék el. Aki ősszel mégis bakonyi panorámára vágyik, annak több másik helyszínt is ajánlanak. Felkereshető például a Kab-hegyi kilátó, a 77-es főút mellett található nagyvázsonyi figyelőtorony, illetve a Miklós-Pál-hegy tetején álló Dr. Majer Antal-kilátó.

Nem ez az első bakonyi kilátó, amit le kell bontani

A Fekete István-kilátó nem az első olyan bakonyi építmény, amelynek a tartószerkezeti problémái miatt a bontás mellett döntöttek. A Kab-hegyen álló Molnár Gábor-kilátó esetében szintén arra jutottak a szakértői vizsgálatok alapján, hogy nem menthető, korábban pedig az eplényi Ámos-hegyen található kilátót is le kellett bontani.

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A mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet a fa szerkezetű kilátók karbantartásának és rendszeres műszaki ellenőrzésének fontosságára. A Verga tájékoztatása szerint az általuk kezelt kilátókat évente teljes körűen átvizsgálják, a faszerkezetű építményeket pedig ezen felül félévente is ellenőrzik, szükség esetén statikus szakember bevonásával.
Címlapkép: Getty Images
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