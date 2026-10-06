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Felfoghatatlan tragédia Mezőcsáton: vályogház omlott egy munkásra, hat gyermek és tizenhat unoka gyászolja

Pénzcentrum
2026. október 6. 19:43

Életét vesztette egy 67 éves férfi Mezőcsáton, amikor felújítási munkálatok közben ráomlott egy vályogépület fala. A törmelék alá szorult áldozaton a nagy erőkkel kiérkező mentőegységek már nem tudtak segíteni - közölte a kekvillogo.hu.

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A tragédia a Mezőcsáton, a Rákóczi úton történt. A munkálatok során az épület fala hirtelen leomlott, és maga alá temette a férfit. A riasztást követően a tűzoltók mellett egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, a romok átkutatásába és a terület biztosításába pedig mentőkutyákat is bevontak.

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A balesetet feltehetően az okozta, hogy a felújítás során aláásták a vályogfalat. A régi vályogépületek átalakítása rendkívül kockázatos folyamat, mivel ezek a szerkezetek fokozottan érzékenyek a statikai beavatkozásokra, szakszerűtlen megbontás esetén pedig könnyen leomolhatnak. A hatóságok az eset körülményeit foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával vizsgálják. A balesetben elhunyt férfit népes családja, köztük hat gyeremeke és tizenhat unokája gyászolja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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