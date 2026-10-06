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Eladó a legendás balatoni Festetics Pince Kultúrház, Tájház: ennyiért ez szinte ajándék

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 6. 20:01

Nem mindennapi ingatlan került fel az eladó házak közé Cserszegtomajon: a 178 millió forintért kínált épületegyüttes nem egyszerűen egy nagy ház, hanem egykori pince, présház és vincellérház, amelyben később étterem és borospince is működött. A 2600 négyzetméteres telken ráadásul két régi boronaház is áll, amelyekben helyi néprajzi múzeumot alakítottak ki.

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Nem éppen a szokásos eladó ház kategória az a cserszegtomaji ingatlan, amit most 178 millió forintért kínálnak. A Hévíz melletti, több mint 690 négyzetméteres épület egykor pince, prés- és vincellérház is volt, később étterem és borospince működött benne. A 2600 négyzetméteres telken pedig két régi boronaház is áll, amelyekben helyi néprajzi múzeumot rendeztek be. Az Ingatlan.com-os hirdetés szerint az épület 1842-ben épült, Kehrn Vilmos, a Festetics uradalom főépítészének tervei alapján. Eredetileg „Tomaji Pincze, Présház és Vinczellérház” néven használták.

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A több mint 180 éves épület azóta azért jócskán megváltozott: a tulajdonos szerint 2000-ben és 2014-ben is felújították. A háromszintes épületben egy 40 négyzetméteres apartmant is kialakítottak a toronyban. Ez a hirdetés szerint akár állandó lakhatásra is alkalmas.

Forrás: Ingatlan.comForrás: Ingatlan.com

Volt itt étterem és borospince is

Aki most ránéz a fotókra, annak talán nem is az jut eszébe elsőként, hogy valaha vendéglátóhely működött itt. Pedig 2014 és 2019 között étterem és borospince is üzemelt az épületben. A tulajdonos családi vállalkozásban vitte a helyet, modern konyhával és berendezésekkel. A vállalkozásnak azonban a koronavírus-járvány vetett véget, az étterem bezárt. Azóta az ingatlan új gazdára vár. És nem csak egy újabb étteremre lehetne építeni: a hirdetés szerint a tetőtér magasítására és beépítésére is vannak tervek és engedélyek. Itt eredetileg egy hét apartmanos panziót alakítottak volna ki.

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A 2600 négyzetméteres telek másik érdekessége a két régi boronaház. Ezekben a tulajdonos helyi néprajzi múzeumot alakított ki, vagyis a vevő nem egy teljesen üres ingatlant kapna, hanem egy már meglévő, sajátos hangulatú együttest. A hirdetés szerint az ingatlan a tulajdoni lapon kultúrház, illetve tájház besorolással szerepel, és nem áll műemléki védelem alatt. Ráadásul nem csak az épületeket adják: a tulajdonos a berendezéssel, bútorokkal és a hirdetés szerint az összes értékes régiséggel együtt kínálja az ingatlant. A tulajdonos még azt is elárulta, azért válik meg tőle, mert a további fejlesztésekhez és beruházásokhoz már nincs elegendő tőkéje.

Az ár jelenleg 178 millió forint, azaz 490 ezer euró. Aki pedig fantáziát lát benne, annak nem feltétlenül kell újra étteremben gondolkodnia: a Hévíz közelsége és a meglévő épületek miatt turisztikai célra is érdekes lehet az ingatlan.
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