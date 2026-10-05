Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok

Véglegesen elutasította a hatóság a Club Aliga területére, a Kádár-öböl fölötti partra tervezett gigantikus luxusvilla építési engedélyét. A döntés és a szeptemberben visszaállított helyi építési szabályzat megóvja a tóparti sávot a magáncélú beépítéstől, így ismét esély nyílik a mindenki számára nyitott parti sétány kialakítására - derül ki az Aligai Fürdőegyesület bejegyzéséből.

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatai szerint 2026. szeptember 29-én vált véglegessé az elsőfokú építésügyi hatóság elutasító határozata a közel ezer négyzetméteres, egyetlen lakóegységből álló balatonvilágosi épületegyüttes ügyében.

Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére - jegyzi meg az egyesület -, ugyanis egy másik, augusztus közepén indított engedélyezési eljárást is megszüntetett a Somogy Megyei Kormányhivatal anélkül, hogy zöld utat adott volna a beruházásnak. Bár a jogorvoslati folyamat még nem zárult le teljesen, a hatósági döntések a táj és a településkép védelmét szolgálják a vízpartot elzáró magánépítkezésekkel szemben.

A kedvező fordulatot a 2026. szeptember 2-án visszaállított helyi építési szabályzat (HÉSZ) alapozta meg. Ennek értelmében a páratlan panorámájú tóparti rét beépíthetősége mindössze 5 százalékra csökkent, ami gyakorlatilag megakadályozza a hasonló léptékű luxusberuházásokat. A szabályozási terv ezen a szakaszon, a korábbi településrendezési szerződésnek megfelelően, a parti sétány északi bejáratát jelöli ki.

A mostani döntéseknek köszönhetően komoly esély nyílt arra, hogy a Balaton-part ezen szakasza megmeneküljön a beépítéstől, és a jövőben ismét bárki számára szabadon megközelíthetővé váljon.