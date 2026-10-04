Az elmúlt hetekben azonban már megjelent egy-két gombafaj, így még nincs minden veszve – mesélte a HelloVidéknek Varga Tamás szombathelyi gombász.
Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre
A levendula őszi gondozásánál két fő kérdés szokott felmerülni: mikor és hogyan érdemes visszavágni, illetve hogyan lehet ilyenkor új növényeket nevelni belőle. A levendula metszése ősszel nem bonyolult feladat, de fontos az időzítés és a mértéktartás. Az őszi időszakban a szaporítása sem lehetetlen, ám csak akkor, ha megfelelő időben és megfelelő módszerrel látunk hozzá. Mutatjuk, mit érdemes tudni a levendulával kapcsolatos őszi teendőkről.
Egy elvirágzott, kissé szétesett levendulabokor könnyen arra csábít, hogy még a tél előtt alaposan rendbe tegyük. Ám a levendula gondozásánál nem mindegy, pontosan mikor nyúlunk a metszőollóhoz, nem kizárt ugyanis, hogy a nagyobb teendőkkel jobb várni tavaszig. Cikkünkben gyakorlati útmutatót adunk a levendula őszi metszéséhez a megfelelő időzítéstől a konkrét teendőkig, és azt is bemutatjuk lépésről lépésre, miként végezhető el a levendula szaporítása ősszel – akár dugványozással, akár bujtással.
Levendula metszése ősszel: mire kell figyelni?
Időről időre fontos megmetszeni a levendulánkat, mert enélkül a bokor egyre fásabbá, ritkábbá és szétesőbbé válhat. A rendszeres visszavágással tömöttebb maradhat a növény, és hosszabb távon is megőrizheti rendezett formáját.
A levendula metszésénél különösen fontos az időzítés. Szeptemberben, a virágzás után még beleférhet egy mérsékelt formázás, később viszont már nem szabad erősen visszavágni a növényt. Ha közelednek a fagyok, csak a feltétlenül szükséges részeket távolítsuk el, a nagyobb alakítást pedig hagyjuk tavaszra.
Ha a levendula metszése ősszel teljesen kimarad, attól még nem lesz baja a növénynek. A visszavágás tavasszal is pótolható, ráadásul ekkor már jobban látszik, mely hajtásokat viselte meg a tél. Gond csak akkor lesz, ha a metszést éveken át elhanyagoljuk, mert ilyenkor a bokor fokozatosan felkopaszodhat, elfásodhat és szétnyílhat.
Levendula metszése ősszel lépésről lépésre
A levendula metszéséhez nincs szükség különleges felszerelésre: egy éles, tiszta metszőolló általában elegendő. Munka előtt érdemes az eszközt megtisztítani és fertőtleníteni, a bokrot pedig átnézni, hogy jól látszódjanak az elnyílt virágszárak, a sérült hajtások és az öreg, fás részek. Lehetőleg száraz időben dolgozzunk, amikor a növény lombja sem nedves.
- Először vágjuk le az elnyílt virágszárakat. Kövessük vissza a hosszú virágszárat addig, ahol a leveles bokorrész kezdődik, és közvetlenül efölött vágjuk el.
- Hajtsunk félre néhány ágat, és nézzük meg, hol kezdődik a fás rész. A barna, csupasz szárba már ne vágjunk bele, olyan pontot válasszunk, amely alatt még jól látható zöld lomb.
- A kilógó hajtásokat egyenként rövidítsük meg. Ne egyetlen magasságban nyírjuk le a bokrot, hanem a természetes, lekerekített formáját követve haladjunk körbe rajta.
- Minden vágás után ellenőrizzük, maradt-e leveles rész a száron. Ha a tervezett vágási pont alatt már csak csupasz, fás szár látszik, inkább hagyjuk hosszabbra azt a hajtást.
- A száraz, törött vagy sérült hajtásokat teljesen távolítsuk el. Ezeket addig vágjuk vissza, amíg egészséges részt nem találunk, de itt se menjünk szükségtelenül mélyen az öreg fába.
- Ha már késő ősz van, álljunk meg az elnyílt és sérült részek eltávolításánál. Ilyenkor ne próbáljuk kisebbre vagy szabályosabbra formázni az egész bokrot, a nagyobb alakítás tavaszi feladat.
Levendula szaporítása ősszel: melyik módszert érdemes választani?
A levendula szaporítása ősszel többféleképpen is megoldható, de nem mindegyik módszer ugyanolyan gyors és kiszámítható. A legegyszerűbb választás általában a dugványozás, mert ehhez elég néhány egészséges hajtás az anyanövényről, és megfelelő körülmények között néhány hét alatt megindulhat a gyökeresedés.
Alternatíva lehet a bujtás is, ami egyszerűbb, de lassabb módszer. Ilyenkor egy alsó hajtást lehajlítunk a földig, egy részét földdel takarjuk, és csak akkor választjuk le az anyanövényről, amikor már saját gyökeret fejlesztett.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Levendula szaporítása dugványozással lépésről lépésre
Ha dugványozással szeretnénk szaporítani a levendulát, ehhez egészséges, lehetőleg nem virágzó hajtásokat válasszunk. Készítsünk elő egy éles, tiszta metszőollót vagy kést, néhány kisebb cserepet és laza, jó vízáteresztő közeget, például perlittel vagy homokkal lazított virágföldet. Érdemes egyszerre több dugványt készíteni, mert nem biztos, hogy mindegyik meg fog gyökeresedni.
- Vágjunk le 10–15 centiméteres hajtásokat. Olyan friss, egészséges szárrészeket válasszunk, amelyek nem betegek, nem sérültek, és lehetőleg nincs rajtuk virág vagy bimbó.
- Távolítsuk el az alsó leveleket. A hajtás alsó néhány centiméteréről szedjük le a leveleket, hogy ezek ne kerüljenek a föld alá, elkerülve a rothadásukat.
- Készítsük elő a cserepet. Töltsük meg laza, levegős közeggel, majd enyhén nedvesítsük meg. A föld ne legyen tocsogós vagy tömör.
- Dugjuk a hajtást néhány centiméter mélyre a közegbe. A földet finoman nyomkodjuk a szár köré, hogy a dugvány stabilan álljon, de ne tömörítsük túl.
- Tegyük világos, védett helyre. Közvetlen, erős napsütés ne érje, mert a gyökér nélküli hajtás könnyen kiszáradhat.
- Tartsuk enyhén nyirkosan a közeget. Ne öntözzük rutinból minden nap: akkor adjunk vizet, amikor a közeg felszíne már kissé megszikkadt, mert a pangó víz könnyen rothadást okozhat. A páratartalom növelésére lazán átlátszó zacskót is húzhatunk a cserépre, ezt azonban rendszeresen szellőztetni kell.
- 4–6 hét múlva ellenőrizzük a gyökeresedést. Finoman húzzuk meg a hajtást, ha ellenállást érzünk, valószínűleg már gyökereket fejlesztett. Az új levél vagy hajtás megjelenése szintén jó jel.
- Késői dugványt inkább teleltessünk. Ha a dugvány csak késő ősszel gyökeresedik meg, már ne ültessük ki a kertbe. Tartsuk cserépben, világos, hűvös, védett helyen, és tavasszal kerüljön végleges helyére.
Levendula szaporítása bujtással
A bujtás jó megoldás a szaporításra, ha nem szeretnénk külön cserepekkel bajlódni. Ráadásul mivel ennél a módszernél a hajtás a gyökeresedés ideje alatt kapcsolatban marad az anyanövénnyel, ezért kisebb a kiszáradás veszélye.
- Válasszunk egy hosszabb, egészséges alsó hajtást. Olyat keressünk, amelyet könnyen le tudunk hajlítani a talajhoz anélkül, hogy megtörnénk.
- Jelöljük ki azt a szárrészt, amely a föld alá kerül. A hajtás végéből nagyjából 20–30 centiméter marad majd szabadon a felszín fölött, ezt a szakaszt hagyjuk érintetlenül. Az ezt megelőző, körülbelül 10–15 centiméteres szárrész kerül majd a talajba, erről távolítsuk el a leveleket.
- Készítsünk nagyjából 5 centiméter mély mélyedést a talajban. Hajlítsuk bele óvatosan a hajtás lecsupaszított középső részét úgy, hogy a csúcsa ismét felfelé álljon és a föld fölött maradjon.
- Rögzítsük a földbe hajlított szárrészt. Ehhez használjunk U alakú növényrögzítő kampót vagy hajlított drótot, amely lazán a helyén tartja a hajtást anélkül, hogy megszorítaná vagy megsértené.
- Támasszuk meg a felszínen maradó hajtásvéget. Egy vékony pálcához lazán hozzá lehet kötni, hogy a csúcsa felfelé álljon, és ne feküdjön vissza a talajra.
- Takarjuk be földdel a rögzített szakaszt. Finoman nyomkodjuk le a talajt, hogy a szár jól érintkezzen vele, de a hajtás felső része és csúcsa továbbra is maradjon a felszínen.
- Tartsuk enyhén nyirkosan a talajt. Nem kell sokat öntözni, de a földdel takart résznél figyelni kell, hogy ne száradjon ki teljesen a gyökeresedés idején.
- Ne válasszuk le túl korán. Csak akkor vágjuk el az anyanövénytől, amikor már saját gyökérzetet fejlesztett. Őszi bujtásnál ez általában csak a következő tavasszal vagy még később történik meg.
Mire figyeljünk a levendulánál a tél előtt?
A tél közeledtével a levendulánál már nem az a cél, hogy új növekedésre ösztönözzük, hanem hogy minél jobb állapotban legyen, mire a hideg időszak beköszönt. Késő ősszel ezért nemcsak az erős metszést kell kerülni, hanem a tápoldatozást és az öntözést is mérsékelni kell. A levendula sokkal jobban viseli a szárazabb körülményeket, mint azt, ha a gyökerei tartósan nedves, levegőtlen talajban állnak.
Különösen fontos a jó vízelvezetés, mert az őszi és téli csapadék könnyen problémát okozhat kötött, rosszul szellőző földben. A szabadföldi, beállt tövek általában nem igényelnek különösebb téli beavatkozást, a frissen gyökeresedett dugványok és a cserepes levendulák viszont érzékenyebbek. Ezeket a legjobb, ha védettebb helyre tesszük, és gondoskodunk róla, hogy a cserepekben ne állhasson meg a víz.
A református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot.
Mezítláb tapossák a sarat, földet, vizet és pelyvát gyúrnak, majd ebből kunyhót építenek – nem egy régi falusi életképet látunk, hanem szekszárdi gyerekeket, akik egy...
Már nemcsak a vízszinttel van gond a népszerű horgászparadicsomban, a Maconkai-víztározónál: az aszályos időszak miatt már a halállományt is át kellett menteni.
Bár a strandszezonnak vége, októberben sem marad program nélkül a Balaton: szüreti mulatságok, gasztrofesztiválok, borkóstolók, túrák és családi programok várják.
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó
Szívszorító látni is! Beteg gyerekek tanultak itt úszni, sőt szauna is működött benne. Ma üresen áll a somogyi szanatórium egykori gyógyuszodája és a kastély is.
Nemcsak az erdők fái szomjaznak: a szárazság a vadakat is megviseli, a szarvasok mozgásán, kondícióján és az agancs fejlődésén is érezteti a hatását.
Megmutatjuk, mit vágj le a fügéről ősszel, mit kezdj az éretlen termésekkel, és hogyan ültesd el helyesen a fiatal növényt.
Észvesztő balatoni panoráma, rejtett tó és különleges élővilág: zseniális hétvégi program, egy fillérbe sem kerül
Ha szeretsz a Balaton környékén túrázni, van egy jó hírünk: újra várja a kirándulókat a balatonendrédi Csipkebokor tanösvény.
Jó hír a bonyhádi családoknak: tíz évre biztosíthatják a balatoni gyerektábor jövőjét.
Nagy változás jöhet Szeged Felsővárosában: üzletház és McDonald’s étterem épülhet a Tiszavirág Sportuszoda melletti, jelenleg elhanyagolt területen. A beruházó csaknem 300 millió forint értékű közterületi...
Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős
Csontszáraz kövek, néhány apró vízfolt és hosszabb szakaszokon teljesen üres patakmeder fogadja mostanában a kirándulókat a pécsi Éger-völgyben.
Évtizedek óta húzódik a probléma, idén tavasszal pedig ismét vörös porfelhőt kavart a szél a Neszmély határában található vörösiszap-tározónál.
Újra hódít nagyanyáink régi módszere: így teleltesd át a muskátlit, jövőre kétszer annyi virágot hoz majd
Most szakemberek segítségével mutatjuk, mikor kell bevinni, mennyire érdemes visszavágni, hova kerüljön télen, mennyit kell öntözni, és azt is, mikor szabad újra kivinni.
Közeledik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep: Hortobágy 2026-ban is várja az érdeklődőket, itt van a részletes program és minden más tudnivaló
Október 24-én rendezik meg a hortobágyi Behajtási Ünnepet, pásztorfelvonulással, kézműves vásárral, családi programokkal és Darufesztivállal.
Megrohanják a magyarok ezeket a fürdőket a hétvégén: a te kedvenc szaunás helyed is ott van a listán?
37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte, tematikus programokkal.
A Balaton Televízió most videón mutatta meg, mi maradt az árvaszúnyogok után – a látvány elsőre tényleg nem túl szívderítő.
Egy apró, ólomból készült Vénusz-szobrocska lett az idei pilisszentiváni ásatás egyik legfontosabb lelete. A római kori falutelepülésen, a Hárs-erdőben már negyedik alkalommal dolgoztak a régészek,...
Hihetetlen mentőakció a magyar tónál: a halál torkából hozták vissza az iszapban fuldokló vadállatot
A száradó Hőgyészi Horgásztó iszapos medrében egyre mélyebbre süllyedt egy kis vaddisznó, amikor a Gyulaj Zrt. munkatársai rátaláltak.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank