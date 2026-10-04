Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre

A levendula őszi gondozásánál két fő kérdés szokott felmerülni: mikor és hogyan érdemes visszavágni, illetve hogyan lehet ilyenkor új növényeket nevelni belőle. A levendula metszése ősszel nem bonyolult feladat, de fontos az időzítés és a mértéktartás. Az őszi időszakban a szaporítása sem lehetetlen, ám csak akkor, ha megfelelő időben és megfelelő módszerrel látunk hozzá. Mutatjuk, mit érdemes tudni a levendulával kapcsolatos őszi teendőkről.

Egy elvirágzott, kissé szétesett levendulabokor könnyen arra csábít, hogy még a tél előtt alaposan rendbe tegyük. Ám a levendula gondozásánál nem mindegy, pontosan mikor nyúlunk a metszőollóhoz, nem kizárt ugyanis, hogy a nagyobb teendőkkel jobb várni tavaszig. Cikkünkben gyakorlati útmutatót adunk a levendula őszi metszéséhez a megfelelő időzítéstől a konkrét teendőkig, és azt is bemutatjuk lépésről lépésre, miként végezhető el a levendula szaporítása ősszel – akár dugványozással, akár bujtással.

Levendula metszése ősszel: mire kell figyelni?

Időről időre fontos megmetszeni a levendulánkat, mert enélkül a bokor egyre fásabbá, ritkábbá és szétesőbbé válhat. A rendszeres visszavágással tömöttebb maradhat a növény, és hosszabb távon is megőrizheti rendezett formáját.

A levendula metszésénél különösen fontos az időzítés. Szeptemberben, a virágzás után még beleférhet egy mérsékelt formázás, később viszont már nem szabad erősen visszavágni a növényt. Ha közelednek a fagyok, csak a feltétlenül szükséges részeket távolítsuk el, a nagyobb alakítást pedig hagyjuk tavaszra.

Ha a levendula metszése ősszel teljesen kimarad, attól még nem lesz baja a növénynek. A visszavágás tavasszal is pótolható, ráadásul ekkor már jobban látszik, mely hajtásokat viselte meg a tél. Gond csak akkor lesz, ha a metszést éveken át elhanyagoljuk, mert ilyenkor a bokor fokozatosan felkopaszodhat, elfásodhat és szétnyílhat.

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Levendula metszése ősszel lépésről lépésre

A levendula metszéséhez nincs szükség különleges felszerelésre: egy éles, tiszta metszőolló általában elegendő. Munka előtt érdemes az eszközt megtisztítani és fertőtleníteni, a bokrot pedig átnézni, hogy jól látszódjanak az elnyílt virágszárak, a sérült hajtások és az öreg, fás részek. Lehetőleg száraz időben dolgozzunk, amikor a növény lombja sem nedves.

Először vágjuk le az elnyílt virágszárakat. Kövessük vissza a hosszú virágszárat addig, ahol a leveles bokorrész kezdődik, és közvetlenül efölött vágjuk el. Hajtsunk félre néhány ágat, és nézzük meg, hol kezdődik a fás rész. A barna, csupasz szárba már ne vágjunk bele, olyan pontot válasszunk, amely alatt még jól látható zöld lomb. A kilógó hajtásokat egyenként rövidítsük meg. Ne egyetlen magasságban nyírjuk le a bokrot, hanem a természetes, lekerekített formáját követve haladjunk körbe rajta. Minden vágás után ellenőrizzük, maradt-e leveles rész a száron. Ha a tervezett vágási pont alatt már csak csupasz, fás szár látszik, inkább hagyjuk hosszabbra azt a hajtást. A száraz, törött vagy sérült hajtásokat teljesen távolítsuk el. Ezeket addig vágjuk vissza, amíg egészséges részt nem találunk, de itt se menjünk szükségtelenül mélyen az öreg fába. Ha már késő ősz van, álljunk meg az elnyílt és sérült részek eltávolításánál. Ilyenkor ne próbáljuk kisebbre vagy szabályosabbra formázni az egész bokrot, a nagyobb alakítás tavaszi feladat.

Levendula szaporítása ősszel: melyik módszert érdemes választani?

A levendula szaporítása ősszel többféleképpen is megoldható, de nem mindegyik módszer ugyanolyan gyors és kiszámítható. A legegyszerűbb választás általában a dugványozás, mert ehhez elég néhány egészséges hajtás az anyanövényről, és megfelelő körülmények között néhány hét alatt megindulhat a gyökeresedés.

Alternatíva lehet a bujtás is, ami egyszerűbb, de lassabb módszer. Ilyenkor egy alsó hajtást lehajlítunk a földig, egy részét földdel takarjuk, és csak akkor választjuk le az anyanövényről, amikor már saját gyökeret fejlesztett.

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Levendula szaporítása dugványozással lépésről lépésre

Ha dugványozással szeretnénk szaporítani a levendulát, ehhez egészséges, lehetőleg nem virágzó hajtásokat válasszunk. Készítsünk elő egy éles, tiszta metszőollót vagy kést, néhány kisebb cserepet és laza, jó vízáteresztő közeget, például perlittel vagy homokkal lazított virágföldet. Érdemes egyszerre több dugványt készíteni, mert nem biztos, hogy mindegyik meg fog gyökeresedni.

Vágjunk le 10–15 centiméteres hajtásokat. Olyan friss, egészséges szárrészeket válasszunk, amelyek nem betegek, nem sérültek, és lehetőleg nincs rajtuk virág vagy bimbó. Távolítsuk el az alsó leveleket. A hajtás alsó néhány centiméteréről szedjük le a leveleket, hogy ezek ne kerüljenek a föld alá, elkerülve a rothadásukat. Készítsük elő a cserepet. Töltsük meg laza, levegős közeggel, majd enyhén nedvesítsük meg. A föld ne legyen tocsogós vagy tömör. Dugjuk a hajtást néhány centiméter mélyre a közegbe. A földet finoman nyomkodjuk a szár köré, hogy a dugvány stabilan álljon, de ne tömörítsük túl. Tegyük világos, védett helyre. Közvetlen, erős napsütés ne érje, mert a gyökér nélküli hajtás könnyen kiszáradhat. Tartsuk enyhén nyirkosan a közeget. Ne öntözzük rutinból minden nap: akkor adjunk vizet, amikor a közeg felszíne már kissé megszikkadt, mert a pangó víz könnyen rothadást okozhat. A páratartalom növelésére lazán átlátszó zacskót is húzhatunk a cserépre, ezt azonban rendszeresen szellőztetni kell. 4–6 hét múlva ellenőrizzük a gyökeresedést. Finoman húzzuk meg a hajtást, ha ellenállást érzünk, valószínűleg már gyökereket fejlesztett. Az új levél vagy hajtás megjelenése szintén jó jel. Késői dugványt inkább teleltessünk. Ha a dugvány csak késő ősszel gyökeresedik meg, már ne ültessük ki a kertbe. Tartsuk cserépben, világos, hűvös, védett helyen, és tavasszal kerüljön végleges helyére.

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Levendula szaporítása bujtással

A bujtás jó megoldás a szaporításra, ha nem szeretnénk külön cserepekkel bajlódni. Ráadásul mivel ennél a módszernél a hajtás a gyökeresedés ideje alatt kapcsolatban marad az anyanövénnyel, ezért kisebb a kiszáradás veszélye.

Válasszunk egy hosszabb, egészséges alsó hajtást. Olyat keressünk, amelyet könnyen le tudunk hajlítani a talajhoz anélkül, hogy megtörnénk. Jelöljük ki azt a szárrészt, amely a föld alá kerül. A hajtás végéből nagyjából 20–30 centiméter marad majd szabadon a felszín fölött, ezt a szakaszt hagyjuk érintetlenül. Az ezt megelőző, körülbelül 10–15 centiméteres szárrész kerül majd a talajba, erről távolítsuk el a leveleket. Készítsünk nagyjából 5 centiméter mély mélyedést a talajban. Hajlítsuk bele óvatosan a hajtás lecsupaszított középső részét úgy, hogy a csúcsa ismét felfelé álljon és a föld fölött maradjon. Rögzítsük a földbe hajlított szárrészt. Ehhez használjunk U alakú növényrögzítő kampót vagy hajlított drótot, amely lazán a helyén tartja a hajtást anélkül, hogy megszorítaná vagy megsértené. Támasszuk meg a felszínen maradó hajtásvéget. Egy vékony pálcához lazán hozzá lehet kötni, hogy a csúcsa felfelé álljon, és ne feküdjön vissza a talajra. Takarjuk be földdel a rögzített szakaszt. Finoman nyomkodjuk le a talajt, hogy a szár jól érintkezzen vele, de a hajtás felső része és csúcsa továbbra is maradjon a felszínen. Tartsuk enyhén nyirkosan a talajt. Nem kell sokat öntözni, de a földdel takart résznél figyelni kell, hogy ne száradjon ki teljesen a gyökeresedés idején. Ne válasszuk le túl korán. Csak akkor vágjuk el az anyanövénytől, amikor már saját gyökérzetet fejlesztett. Őszi bujtásnál ez általában csak a következő tavasszal vagy még később történik meg.

Mire figyeljünk a levendulánál a tél előtt?

A tél közeledtével a levendulánál már nem az a cél, hogy új növekedésre ösztönözzük, hanem hogy minél jobb állapotban legyen, mire a hideg időszak beköszönt. Késő ősszel ezért nemcsak az erős metszést kell kerülni, hanem a tápoldatozást és az öntözést is mérsékelni kell. A levendula sokkal jobban viseli a szárazabb körülményeket, mint azt, ha a gyökerei tartósan nedves, levegőtlen talajban állnak.

Különösen fontos a jó vízelvezetés, mert az őszi és téli csapadék könnyen problémát okozhat kötött, rosszul szellőző földben. A szabadföldi, beállt tövek általában nem igényelnek különösebb téli beavatkozást, a frissen gyökeresedett dugványok és a cserepes levendulák viszont érzékenyebbek. Ezeket a legjobb, ha védettebb helyre tesszük, és gondoskodunk róla, hogy a cserepekben ne állhasson meg a víz.