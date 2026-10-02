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Végveszélyben a kedvelt magyar horgászparadicsom: mentőakciót kellett indítani az aszály miatt
Már nemcsak a vízszinttel van gond a népszerű horgászparadicsomban, a Maconkai-víztározónál: az aszályos időszak miatt már a halállományt is át kellett menteni. Az előtározót lehalászták, közel nyolc tonna halat pedig a tórendszer más részeibe telepítettek át. A beavatkozásra azért volt szükség, mert az előtározó vízkészletét a fő tározótér vízpótlására kellett felhasználni.
A mostani beavatkozás hátterében az elmúlt hónapok súlyos aszálya áll. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság elrendelésére az előtározó vízkészletét a fő tározótér vízpótlására használták fel. Ennek nem elsősorban a horgászat volt a célja: a megfelelő vízszint fenntartása a tórendszer alatt található vízmű működéséhez, ezen keresztül pedig Bátonyterenye ivóvízellátásának biztonságához volt szükséges.
A Pecaverzum információja szerint az előtározó halállományát két ütemben halászták le. A munka során összesen 7989 kilogramm halat, vagyis gyakorlatilag nyolc tonnát emeltek ki. A halak döntő részét a Maconkai-víztározó más tórészleteibe telepítették át. A II. tórészletbe többek között ponty, harcsa, keszeg, süllő és balin került, míg a III. tórészletbe közel 4 tonna halat telepítettek át. A IV. tórészlet és a Rekord-tó is kapott az állományból. Az áttelepített halak között összesen 6489 kilogramm került más tórészekbe, további 1500 kilogramm kárászt pedig elszállítottak. A lehalászásban a halászcsapat mellett mintegy harmincan segédkeztek.
A Maconkai-víztározó idei történetében nem ez az első rendkívüli intézkedés
Júliusban a magas vízhőmérséklet és az oxigénhiány megelőzése miatt szigorú etetési korlátozásokat vezettek be, augusztus 22-től pedig teljes etetési tilalom lépett életbe.
Augusztus végén a vízhiány miatt már kényszerű vízpótlásra is szükség volt. A vízügy a tározó vízszintjének stabilizálására másik víztározóból vezetett vizet a Zagyván keresztül, miközben a vízminőség javítására mészkőport, valamint vízforgató és levegőztető berendezéseket is alkalmaztak. Szeptemberben az alacsony vízállás miatt több horgászati korlátozás is életbe lépett, a rekordhalak bejelentését pedig ideiglenesen felfüggesztették a halak védelme érdekében.
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Az előtározó teljes lehalászása a Pecaverzum információi szerint várhatóan a következő hét elején folytatódik. Közben október 2-tól a II. és III. tórészleten módosították a ponty és a harcsa elvihető mérettartományát: pontyból csak a 30–45 centiméter közötti, harcsából pedig a 60–100 centiméter közötti példányok vihetők el. A többi halat haladéktalanul vissza kell engedni.
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