A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
Elsőre akár egy kis tó is lehetne, valójában azonban egészen más célt szolgál az Alsópáhokon kialakított esőkert. A közelmúlt csapadékosabb időjárása most látványosan megmutatta, hogyan gyűjti össze és tartja helyben az esővizet a növényekkel beültetett mélyedés.
Nem mindennapi módon hasznosítják az esővizet Alsópáhokon: a településen kialakított esőkert a közelmúlt esőzései után működés közben is megmutatta, hogyan lehet helyben tartani a csapadékot. A természetalapú megoldás egyszerre szolgálja a víz helyben tartását és a települési zöldfelület növelését – számolt be róla a HírBalaton.
Az esőkert a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával, az „Alsópáhok településközpontjának közterületi és zöldfelületi megújítása” című településfejlesztési pályázat részeként készült el.
De mitől különleges egy ilyen kert?
Az esőkert lényegében egy mélyebben fekvő, növényekkel beültetett terület, amely összegyűjti a környezetéből érkező csapadékvizet. A víz nem folyik el azonnal, hanem átmenetileg összegyűlik, majd fokozatosan beszivárog a talajba. Közben a növények is hozzájutnak a számukra szükséges vízhez.
A mostani esőzés után különösen látványos volt a működése: rövid időre valóban úgy nézhet ki, mintha egy kisebb tó alakult volna ki a kertben. Ez azonban nem állandó vízfelület. Éppen az a célja, hogy a lehulló csapadékot felfogja, megtartsa, majd lassan visszaengedje a talajba.
Az alsópáhoki önkormányzat szerint a növényeknek még idő kell, hogy megerősödjenek és teljesen benőjék a területet, maga a vízmegtartó funkció azonban már most működik.Az ilyen megoldásoknak különösen akkor lehet jelentőségük, amikor egy településen egyszerre kell alkalmazkodni a hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadékhoz és a hosszabb száraz időszakokhoz. Ahelyett, hogy az esővizet minél gyorsabban elvezetnék, egy részét helyben tartják, így az később a talajban hasznosulhat.
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Alsópáhokon egyébként külön csapadékvíz-gazdálkodási fejlesztés is zajlik: az önkormányzat a Versenyképes Járások Programban több mint 10,5 millió forint támogatást nyert a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésére. A fejlesztés a Hévízi út északi oldalán valósul meg, többek között 84 méter hosszú új mederburkolattal és vízcsendesítőkkel.
Az esőkert más logikát követ: nem egyszerűen elvezeti a vizet, hanem megpróbálja ott tartani, ahol lehullott. A mostani eső pedig látványosan megmutatta, hogy a zalai településen már működik is a megoldás.
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