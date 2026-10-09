Vészjósló videó került elő: eltűnt a horgászparadicsom, aggasztó a helyzet a fontos ivóvízbázisnál

Holdbéli táj, kopár tómeder és alig csordogáló patak: lesújtó videó került fel a TikTokra a Lázbérci-víztározóról. A látvány sajnos nem előzmény nélküli: tavaly is rendkívül alacsony volt a vízállás, és a tó állapota akkor is komoly figyelmet kapott.

Megdöbbentő látvány fogadja az Upponyi-hegységbe kirándulókat, ha a Lázbérci-víztározó környékén járnak. A korábban víztükörrel borított meder egyes részein most kopár földfelszín látható, a tájat pedig sokkal inkább egy kiszáradó patakvölgy, mint egy tó képe uralja. A TikTokon terjedő felvételen az is látszik, hogy a Bán-patak medrében csak kevés víz csordogál.

A látvány azért is különösen aggasztó, mert a Lázbérci-víztározó nem egyszerűen kedvelt kirándulóhely: fontos szerepet tölt be a térség ivóvízellátásában is.

Nem először kerül bajba a Lázbérci-víztározó

A víztározó állapotával a HelloVidék már 2025 szeptemberében is foglalkozott. Akkor szintén rendkívül alacsony vízállásról és a tómeder kiszáradó részeiről számoltunk be. A jelenség tehát nem új, és a korábbi években is előfordult hasonló helyzet: 2022 nyarán a tározó dédestapolcsányi oldalán húzódott vissza jelentősen a víz.

A tavat a Bán-patak völgyének elzárásával alakították ki 1967 és 1970 között. Eredeti célja az volt, hogy biztosítsa a Sajó-völgyi iparvidék vízigényét, valamint a környező települések ivóvízellátását. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek tájékoztatása szerint a tározó többek között Ózd és Kazincbarcika, valamint a környező települések vízellátásában játszik fontos szerepet. A vízszint alakulását jelentősen befolyásolja a vízgyűjtő területre hulló csapadék mennyisége.

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Nemcsak a vízellátás miatt fontos

A Lázbérci-víztározó az Upponyi-hegységben, a Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén fekszik. A környéket 1975-ben nyilvánították védetté, többek között a víztározó vízminőségének, a táj értékeinek és a gazdag élővilágnak a megóvása érdekében. A tó és környéke a természetjárók és a horgászok kedvelt célpontja, a védett terület pedig számos növény- és állatfajnak ad otthont. A tartósan alacsony vízállás ezért nemcsak a táj megszokott képét változtatja meg, hanem természetvédelmi szempontból is figyelmet érdemel.

Fontos ugyanakkor, hogy a látványos felvételek önmagukban nem mutatják meg a teljes víztározó aktuális állapotát. Azt, hogy most pontosan mennyi víz van a mederben, illetve hogyan alakul a vízbázis helyzete, friss hivatalos adatok alapján lehetne megítélni. A korábbi, 2025-ös alacsony vízállás idején az illetékes vízmű azt közölte, hogy a vízkivétel megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított volt, a vízszintet és a vízminőséget pedig folyamatosan ellenőrizték. A helyzet, ahogy a fentebbi videóban is látszik, csak rosszabb lett azóta.