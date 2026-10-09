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Kőszeg ősszel rákapcsol: mennyei sült gesztenye és vásári forgatag a 25. Orsolya-napi Vásáron

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 9. 17:02

Ősszel Kőszegen valahogy minden adott egy jó kis kiruccanáshoz. Sült gesztenye illata, macskaköves utcák, ezer színben pompázó erdők és jó kis túrahelyek, a vár körül pedig egy egész hétvégére beindul a vásári élet. Október 17-én és 18-án jön a 25. Orsolya-napi Vásár és Gasztronómiai Fesztivál, kézművesekkel, bográcsokkal, helyi ízekkel, gasztroversenyekkel és egy rakás kulturális programmal. Ja, és a pénztárcát sem kell elővenni: a rendezvény ugyanis teljesen ingyenes.

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A kőszegi 25. Orsolya-napi Vásár és Gasztronómiai Fesztivál előzménye az osztrák határmenti kisváros hajdani őszi nagyvására, ami évszázadokon keresztül fontos alkalom volt arra, hogy a helyi kézművesek és a környék termelői adják-vegyék portékáikat. Az őszi forgatag ezt a hagyományt viszi tovább, most már fesztiválként. Ami idén is garantált: a vár környéke, a Fő tér, a Jurisics tér idén is megtelik majd árusokkal. A natúrpark településeinek kézművesei mellett borászok, méhészek, fazekasok, fafaragók, gyöngyfűzők, virágkötők, szalmafonók és csuhéjáték-készítők egyedi portékáival is lehet találkozni.

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És persze nem csak nézelődni lehet: a vásár egyik legizgalmasabb része idén is a kóstolás lesz. Mi mással is kényeztetnének minket ősszel, mint gesztenyés, sütőtökös és mézes finomságokkal! Ráadásul a helyi éttermek és cukrászdák egy része is szintén csatlakozik a programhoz - de mindenről mindjárt bővebben is szólunk!

Bográcsban rotyog majd az őszi finomság a kőszegi vásáron

A Civil Ízek Utcájában, a vár melletti Diáksétányon mindkét nap civil főzőversenyt tartanak, és délidőben a látogatók is kóstolhatnak a készülő ételekből. A főzőverseny a részt vevő szervezetek számára egyben adománygyűjtő alkalom is.

A gasztronómiai programok közül külön érdekesség a Kőszegi Csemege verseny is. A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete olyan édességeket, süteményeket, pogácsákat és hagyományos desszerteket vár, amelyek Kőszeg és környéke természetes alapanyagaiból készülnek. A nevezés szombaton délelőtt lesz a KÖSZHÁZ-ban, a kóstoló pedig 12.30 órától kezdődik támogatói jeggyel.

25. Orsolya-napi Vásár és Gasztronómiai Fesztivál: zene, tánc és bábelőadás is lesz 

Aki pedig a gasztroélvezetek mellett programot is keres, annak sem kell csalódnia. Szombaton a Fő téren Kovács Géza Vásártér című bábelőadása, a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes, a Kőszegi Cimborák, Bujtás Ervin és a Kvarc lépnek fel. A Jurisics-várban többek között az Alpensänger, a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus, a Čakavci Tánccsoport, a Zsidányi Betyárok és Kőszeg Város Fúvószenekara ad műsort.

Vasárnap a Fő téren a méltán híres kőszegi japán dobosok, az Ataru Taiko, valamint a Srumli, és Meggie és Tomsa is szerepel, a várban pedig a Vadrózsa Népdalkör, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes műsora várja a közönséget. Délután a főzőversenyek eredményhirdetésére is sor kerül.

@suleymankoszeg

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Orsolya-napi Vásár 2026 Kőszeg – a legfontosabb információk

Szombat, október 17. – Fő tér

  • 14:00 – Kovács Géza: Vásártér – bábelőadás
  • 14:30 – BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes
  • 15:00 – Kőszegi Cimborák
  • 17:00 – Bujtás Ervin
  • 18:00 – Kvarc

Szombat, október 17. – Jurisics-vár

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  • 14:00 – Alpensänger
  • 14:30 – Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus
  • 15:00 – Čakavci Tánccsoport és a Zsidányi Betyárok
  • 17:00 – Kőszeg Város Fúvószenekara

Vasárnap, október 18. – Fő tér

  • 14:00 – Ataru Taiko
  • 16:00 – Srumli
  • 17:00 – Meggie és Tomsa

Vasárnap, október 18.– Jurisics-vár

  • 14:00 – Vadrózsa Népdalkör
  • 14:30 – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és Boglya Népzenei Együttes
  • 16:00 – a Kőszegi Csemege és a Civil Főzőverseny eredményhirdetése

Aki pedig nem akarja végigrohanva megnézni a vásárt, annak érdemes legalább fél napot Kőszegre szánnia. Maga a történelmi belváros is megér egy kis nézelődést: lehet válogatni a kézműves portékák között, kóstolgatni, ebédelni egyet a főzőverseny környékén, majd bejárni a Jurisics-vár környékét. Egy októberi hétvégére éppen elég program, ráadásul tényleg ingyenesen süröghetünk-foroghatunk, programozhatunk egy jót Kőszegen.

Apropó, ha már Kőszegen járunk: tudjátok, miért szól a harang minden nap 11-kor?

Ezt talán minden Vas megyei gyerek tudja: az 1532-es kőszegi ostrom a magyar hadtörténet egyik legendás fejezete. A maroknyi védősereg három héten át tartotta magát a sokszoros török túlerővel szemben, a török sereg pedig végül elvonult a város alól. Ennek emlékére szólnak Kőszegen minden nap, déli 12 ra helyett pontban 11 órakor a harangok. A Jurisics-vár története pedig még ennél is régebbre nyúlik vissza: kiépítését az 1320-as évek végén, Károly Róbert király idején kezdték meg. Kőszeg később királyi városi rangot és számos kiváltságot is kapott.

Szóval ha október 17-én vagy 18-án a vásárban járunk, és egyszer csak meghalljuk a harangszót, már azt is tudjuk, miért szól. Aztán lehet tovább nézelődni, kóstolgatni és belevetni magunkat a vásári forgatagba.

 
Címlapkép: Getty Images
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