Elképesztő pofátlanság a Balatonnál: alig egy hete nyílt meg az új látványosság, máris ellopták a lényeget

Alig egy hete nyílt meg Fonyód új családi attrakciója, máris akadt, aki szépen ellopta belőle a lényeget. A Fonyódi Meseösvény kincsesládájából eltűnt a lakattal lezárt könyvecske, amelybe a sikeres kincskeresők beírhatták a nevüket, és amelyből az oklevelüket is letölthették. A készítők most nem üzengetnek, csak egy dolgot kérnek: aki elvitte, tegye vissza.

Pedig a Fonyódi Meseösvény éppen csak elindult. Szeptember 26-án nyitották meg, és már az első hétvégén családok járták végig a hat állomást, hogy játékos formában fedezzék fel a Balatonhoz és Fonyódhoz kötődő mondákat, legendákat.

A meseösvény ötlete Tokody Klára íróhoz, a Csodák tava című könyv szerzőjéhez kötődik, aki évek óta gyűjti a balatoni mondákat és legendákat. Ezúttal ezeket nem egy könyvben vagy egy kiállításon lehet megismerni: a történeteket Fonyód különböző pontjain, egy hatállomásos, interaktív séta során lehet felfedezni.

A Balaton legendáitól a Kripta Villáig

A meseösvény a Bélatelepi strandtól indul, és a Kripta Villáig vezet. Útközben több ismert fonyódi helyszínt is érint: a Panoráma-sétányt, a Kossuth-erdőt és a katolikus templom környékét is. Az állomásokon kis házikók, festmények, hanganyagok és különböző rejtvények segítik a játékot.

A történetek között ott van a Balaton keletkezésének mondája, a badacsonyi hableány története, a tanúhegyek születéséhez kapcsolódó legenda, valamint Palonai Magyar Bálint, a híres fonyódi várkapitány története is. A séta végén pedig a Kripta Villa és Abrudbányay Ödön, illetve Magdus tragikus szerelmi története kerül a középpontba.

A program nemcsak mesélésből áll. A családoknak közben feladványokat kell megoldaniuk, különböző fonyódi emlékeket és helyszíneket kell megtalálniuk, hogy megszerezzék a szükséges kódokat. A játék végül egy titkos kincsesládához vezet, amely a geocaching szabályaihoz hasonlóan működik.

A projektet Fonyód Város Önkormányzata a Veszprém–Balaton Sportrégió 2026 programsorozatához kapcsolódó támogatással valósította meg. A kezdeményezésben helyi alkotók és vállalkozók is részt vettek, a meseházikók látványvilágát például Régenyi Adriána készítette. A meseösvény egész évben, ingyenesen látogatható.

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Máris hiányzik valami a kincsesládából

És éppen ez az ingyenesen, bárki számára használható közösségi program kapott egy meglehetősen szomorú kezdő történetet.

A MinaVidi – Balatoni mesék közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a kincsesládából eltűnt a lakattal lezárt könyvecske. A füzet nem egyszerű kellék vagy dísz volt: a játék egyik fontos részeként ebbe írhatták be a nevüket azok a gyerekek, akik végigmentek az állomásokon és megfejtették a feladványokat. A könyvben található QR-kódon keresztül pedig a teljesítésért járó oklevélhez is hozzá lehetett jutni. Vagyis a hiányzó füzet miatt éppen a játék egyik legjobb része vált elérhetetlenné a következő kincskeresők számára.

Az alkotók most arra kérik azt, akinél a könyvecske van, hogy tegye vissza a helyére. Nem kérnek magyarázkodást, és azt sem, hogy az illető jelentkezzen náluk. Egyszerűen csak kerüljön vissza a kincsesládába, hogy a következő család is végigjátszhassa a kalandot.

Talán ebben van az egész történet legszomorúbb része: egy olyan tárgyról van szó, amely önmagában valószínűleg nem képvisel különösebb értéket, a meseösvényen viszont fontos szerepe van. Aki elvitte, annak lehet, hogy csak egy kis könyvecske. Egy gyereknek viszont ez volt az a hely, ahová a sikeres kincskeresés végén bekerülhetett a neve, és ahonnan az oklevelét is megszerezhette.