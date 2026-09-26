Újabb postabezárások jönnek a vidéki Magyarországon: itt a lista a megszűnő hivatalokról

Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt Pécsen, miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat - közölte a pécsi önkormányzat.

Az önkormányzati közleményben felidézték, hogy a Magyar Posta Zrt. 2022. novemberben, a Covid-járványt követő energiaválság idején az önkormányzat megkérdezése nélkül jelentette be tíz postahivatal – akkor még ideiglenes – bezárását. A város vezetése ezután egyeztetéseket kezdeményezett az állami céggel a legfontosabb postahivatalok újranyitásáról.

Az önkormányzat felajánlotta, hogy másfél évig vállalja a gyárvárosi és a rózsadombi posta üzemeltetési költségének felét, a hirdi és a Fekete Gyémánt téri hivatal költségét pedig teljes egészében állja. A posta az utóbbi kettőből csak a hirdi hivatal újranyitását vállalta.

Az ideiglenes nyitva tartásra vonatkozó másfél év 2024 nyarán lejárt, az önkormányzat ennek ellenére tovább finanszírozta az érintett postahivatalok üzemeltetését, amire 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben 269 millió forintot fordított - írták.

Hozzátették, hogy a város költségvetése 2025-2026-ra kritikus állapotba került - a közlemény szerint - a város korábbi vezetése által felvett hitel törlesztése, az évről évre fokozódó "állami sarcok" és az értéküket fokozatosan elveszítő központi normatívák miatt.

Megjegyezték: a posták ideiglenes bezárása állandósult, és az önkormányzatnak újabb állami feladatot kellett volna tartósan a pécsi adófizetők pénzéből fizetnie. A város azonban ezt már nem tudta vállalni, így 2025 őszétől mintegy 162 millió forint tartozása halmozódott fel a Magyar Posta Zrt. felé.

Az önkormányzatnak a kötelező feladatokra kell összpontosítania: a közösségi közlekedésre, a közvilágításra, és arra, hogy a gyermekek és idősek meleg ételhez jussanak, postahivatalok finanszírozását, ami eredetileg állami feladat, nem tudja magára vállalni - fűzték hozzá.

A város a postával olyan megoldást keres, amely olcsóbb, és elérhetőbb módon nyújt alapvető postai szolgáltatásokat a két, hivatal nélkül maradt városrészben - írták.