Még a szomszédos focipályát is beáldozzák: hatalmas változás előtt áll a népszerű balatoni strand

Új fogadóépület, legalább 5000 négyzetméternyi plusz zöldterület, megújuló sétányok és kapcsolódás a Balatoni Bringakörúthoz – kiválasztották a keszthelyi Városi Strand fejlesztésének tervezőjét. A beruházás során új, modern fogadóépület is épül, a létesítmény pedig szervesen kapcsolódik majd a megújuló Balaton-parti sétányhoz, megteremtve a négyévszakos kikapcsolódás lehetőségét - számolt be a magyarepitok.hu.

A korszerűsítést elsősorban az teszi sürgetővé, hogy a nyári csúcsidőszakban a strand rendszeresen eléri kapacitásának határát. Emellett jelenleg nem rendelkezik a forgalomhoz mérten megfelelő főbejárattal, a területén pedig elavult épületek állnak. A bővítést a szomszédos, önkormányzati tulajdonú sportpálya bevonásával oldják meg, ennek során elbontják a focipálya déli lelátóját és az ahhoz tartozó kiszolgálóhelyiségeket, hogy helyet biztosítsanak a fejlesztésnek.

Az új, egybefüggő főépületben kapnak helyet a jegypénztárak, a büfé, a mosdók és a zuhanyzók, valamint a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges irodák, gépészeti terek és raktárak is. Az épülethez fedett és nyitott, illetve pergolás teraszok egyaránt kapcsolódnak majd. A korábbi lakossági fórumokon megfogalmazott igényeket beépítve a strand a jövőben nemcsak nyári fürdőhelyként, hanem sokoldalú közösségi térként is funkcionál majd. Ennek jegyében erősítik a közparki jelleget, szabadtéri színpadot építenek, és olyan tereket hoznak létre, amelyek egész évben vonzó célponttá teszik a partszakaszt.

A tervezés során kiemelt szempont a környezethez való szerves kapcsolódás. A meglévő és az újonnan kialakított sétányokat, valamint a közlekedési felületeket egységes anyaghasználattal illesztik a Balaton-parti sétány hálózatához és a kerékpárúthoz. A projekt részeként a szomszédos parkoló elrendezését is újragondolják, emellett parkosítással, utcabútorok kihelyezésével és új közvilágítás kiépítésével rendezik a környezetet.

A megrendelő határozott elvárása a teljes körű akadálymentesítés, amely nemcsak a szárazföldi közlekedésre vonatkozik, hanem arra is, hogy a mozgásukban korlátozottak számára is kényelmes és biztonságos legyen a bejutás a Balatonba. A tervezőiroda feladata a végleges műszaki megoldások kidolgozása, valamint a későbbi kivitelezési és használatbavételi folyamatok végigkísérése is.