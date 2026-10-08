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Hatalmas a baj a leégett vidéki gyógyfürdőnél: azonnali hatállyal szerződést bontottak, nyomozás indulhat
Felmondta a tamási fürdő helyreállítására kötött szerződést a város önkormányzata, amely 2025-ben 910 millió forintos állami támogatást kapott a rekonstrukcióra – közölte a település polgármestere az MTI-vel.
Porga Ferenc az MTI-nek elmondta, a felmondás oka az volt, hogy a kivitelező Denco Kft. csak kis részben teljesítette a szerződésben foglaltakat. Hozzátette, a cég arra hivatkozott, hogy statikai problémák vannak az épülettel. A helyreállításra egébként azért volt szükség, mert a 2021. november 1-én keletkezett tűz miatt használhatatlanná vált a fürdő fedett része - de erről korábban itt írt a HelloVidék.
A városvezető beszámolt arról, hogy az elmúlt egy évben több statikai vizsgálatot végeztek az épületen a Denco Kft. és az önkormányzat megrendelésére. Az önkormányzati vizsgálat igazolta az fürdő alagsori és emeleti födémének statikai problémáit. A szerződés más épületrészek helyreállítására is vonatkozott, de azt sem sikerült teljesítenie a kft.-nek – jegyezte meg.
Jankovich Henrik, a cég ügyvezető igazgatója nem kívánt reagálni a szerződésbontásra.
A polgármester azt is közölte, hogy a statikai gondok miatt felejelentést tett ismeretlen tettes ellen, mivel szerinte egy 16 éves épületnek nem lehetnek a feltárthoz hasonló, állékonysági problémái.
A termálfürdőben 2011-ben 1,4 milliárd forintos beruházással, 696 millió forintos európai uniós támogatással készült a 4400 négyzetméteres, fedett rész. A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat a kivitelező Aquaplus Kft.-vel kötött 20 éves szerződést. A tűzeset után a cég nem vállalta a további üzemeltetést, ezért a szerződést 2022. december 31-ével közös megegyezéssel megszüntették.
A polgármester későbbi tájékoztatása szerint a tűzben leégett a fürdő tetőszerkezetének egy része, károsodott az elektromos hálózat, az oltóvíz miatt komoly károk keletkeztek az élmény- és gyógymedencékben, a gépészetben, a légtechnikában. Az épület 70 százalékát kell helyreállítani.
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A 910 millió forintos kormánytámogatást a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, Nyul Zoltán és a térség akkori, KDNP-s országgyűlési képviselője, Süli János 2025. április 16-án jelentette be.
Porga Ferenc polgármester az MTI-ne még elmondta, az összeg jelenleg is a rendelkezésre áll, és az önkormányzat kezdeményezte a 2026. szeptember 30-án lejárt támogatási szerződés meghosszabbítását.
A tűz óta a fürdőben csak a nyitott részt, azon belül két gyógyvizes medencét használhatnak a látogatók. A polgármester közlése szerint idén október 1. és május 31. között részleges nyitva tartással a külső medencékkel várják a fürdőzőket, jövő nyáron pedig megnyitnak egy kültéri élménymedencét is. Elmondta, 2025-ben ötvenezren keresték fel a tamási termálfürdőt, míg 2010 után volt olyan év, amikor a látogatók száma meghaladta a 170 ezret.
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