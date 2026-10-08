2026. október 8. csütörtök Koppány
27 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két női fej hátulnézetben egy medencében, úszósapkát viselő nők és egy férfi elmosódott háttérben egy vízesés alatt egy gyógyfürdőben. A gyógyfürdő koncepciója.
HelloVidék

Hatalmas a baj a leégett vidéki gyógyfürdőnél: azonnali hatállyal szerződést bontottak, nyomozás indulhat

HelloVidék
2026. október 8. 10:15

Felmondta a tamási fürdő helyreállítására kötött szerződést a város önkormányzata, amely 2025-ben 910 millió forintos állami támogatást kapott a rekonstrukcióra – közölte a település polgármestere az MTI-vel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Porga Ferenc az MTI-nek elmondta, a felmondás oka az volt, hogy a kivitelező Denco Kft. csak kis részben teljesítette a szerződésben foglaltakat. Hozzátette, a cég arra hivatkozott, hogy statikai problémák vannak az épülettel. A helyreállításra egébként azért volt szükség, mert a 2021. november 1-én keletkezett tűz miatt használhatatlanná vált a fürdő fedett része - de erről korábban itt írt a HelloVidék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A városvezető beszámolt arról, hogy az elmúlt egy évben több statikai vizsgálatot végeztek az épületen a Denco Kft. és az önkormányzat megrendelésére. Az önkormányzati vizsgálat igazolta az fürdő alagsori és emeleti födémének statikai problémáit. A szerződés más épületrészek helyreállítására is vonatkozott, de azt sem sikerült teljesítenie a kft.-nek – jegyezte meg.

Jankovich Henrik, a cég ügyvezető igazgatója nem kívánt reagálni a szerződésbontásra.

A polgármester azt is közölte, hogy a statikai gondok miatt felejelentést tett ismeretlen tettes ellen, mivel szerinte egy 16 éves épületnek nem lehetnek a feltárthoz hasonló, állékonysági problémái.

A termálfürdőben 2011-ben 1,4 milliárd forintos beruházással, 696 millió forintos európai uniós támogatással készült a 4400 négyzetméteres, fedett rész. A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat a kivitelező Aquaplus Kft.-vel kötött 20 éves szerződést. A tűzeset után a cég nem vállalta a további üzemeltetést, ezért a szerződést 2022. december 31-ével közös megegyezéssel megszüntették.

A polgármester későbbi tájékoztatása szerint a tűzben leégett a fürdő tetőszerkezetének egy része, károsodott az elektromos hálózat, az oltóvíz miatt komoly károk keletkeztek az élmény- és gyógymedencékben, a gépészetben, a légtechnikában. Az épület 70 százalékát kell helyreállítani.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 910 millió forintos kormánytámogatást a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, Nyul Zoltán és a térség akkori, KDNP-s országgyűlési képviselője, Süli János 2025. április 16-án jelentette be.

 Porga Ferenc polgármester az MTI-ne még elmondta, az összeg jelenleg is a rendelkezésre áll, és az önkormányzat kezdeményezte a 2026. szeptember 30-án lejárt támogatási szerződés meghosszabbítását.

A tűz óta a fürdőben csak a nyitott részt, azon belül két gyógyvizes medencét használhatnak a látogatók. A polgármester közlése szerint idén október 1. és május 31. között részleges nyitva tartással a külső medencékkel várják a fürdőzőket, jövő nyáron pedig megnyitnak egy kültéri élménymedencét is. Elmondta, 2025-ben ötvenezren keresték fel a tamási termálfürdőt, míg 2010 után volt olyan év, amikor a látogatók száma meghaladta a 170 ezret.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #felújítás #turizmus #fürdő #beruházás #tűz #szerződés #termálfürdő #állami támogatás #tolna megye #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:01
10:45
10:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
Pénzcentrum
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
Megtört az eladók uralma a magyar lakáspiacon? Már szinte elvárás a durva árengedmény: jól járhat, aki venni akar
KATA adózás 2027: itt a friss kata kalkulátor – Így változnak a kata szabályok, a tételes adó és a céges számlázás
Nagyon vigyázz, mit hiszel el a zöld átállásról: kevesen tudják az igazságot, drága mulatság lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
2
7 napja
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
3
2 hete
Újabb postabezárások jönnek a vidéki Magyarországon: itt a lista a megszűnő hivatalokról
4
2 hete
Mázsaszámra terem az egzotikus csodagyümölcs a magyar fóliasátorban: szedd magadot is hirdettek + Videó
5
6 napja
Füge ültetése és füge metszése ősszel: így lesz erős és egészséges a növényed
PÉNZÜGYI KISOKOS
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 11:28
VOSZ: jelenlegi formájába a vagyonadó veszélyeztetné a magyar vállalkozások fejlődését
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 11:15
Kegyetlen jövő vár a magyar dolgozókra nyugdíjas korukban? Erre a csapdára csak nagyon kevesen készülnek fel
Agrárszektor  |  2026. október 8. 10:28
Sorra zárnak be a magyar boltok: sokan már külföldre járnak bevásárolni